Naantali liikuttaa koululaisia päivittäin - tutkijat mittaavat tuloksia
26.11.2026 07:57:45 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki edistää lasten liikkumista kunnianhimoisesti, konkreettisesti ja rohkeasti. Naantalin Merimaskun koulussa alkoi elokuussa 2026 projekti LIIKE, eli koulupäivään integroitu liikunnallinen toimintamalli. Tavoitteena on edistää koululaisten hyvinvointia lisäämällä koulupäiviin päivittäin 20–30 minuuttia liikuntaa.
Poikkitieteellisessä pilottiprojektissa on mukana kuusi naantalilaista opetusryhmää ja kuusi opettajaa, Turun yliopiston ja Turun AMK:n tutkijoita sekä lastenlääkäri ja neuropsykologi.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeessa mukana olevat oppilaat liikkuvat koulupäivän aikana vähintään 20 minuuttia päivässä. Hankkeen puitteissa mitataan lisäliikunnan yhteyttä oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen, terveyteen, poissaoloihin, kouluviihtyvyyteen, hyvinvointiin ja keskittymiskykyyn sekä matemaattisiin ja kielellisiin valmiuksiin.
Merimaskun koulu pilottikouluna
Naantalissa liikunta nähdään tärkeänä keinona edistää koululaisten hyvinvointia. LIIKE-projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Kipinoisen mukaan ajatus projektista kypsyi noin vuoden ajan ja jalostui vähitellen nykyiseen muotoonsa. Lähtökohtana on laajasti tunnistettu yhteys liikunnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin välillä.
Liikuntaa on toki tuotu osaksi koulupäiviä aiemminkin. LIIKE-projektista tekee Kipinoisen mukaan poikkeuksellisen se, että toimintamallin vaikutuksia tutkitaan tieteellisesti ja laajalla mittaristolla. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös toiminnan jatkokehittämisessä.
– Projektin tärkein tavoite on lisätä oppilaiden hyvinvointia. Samalla saamme arvokasta tutkimustietoa toiminnan jatkokehittämistä varten. Tavoitteena on saada aikaan pysyvä muutos toimintakulttuurissa, Kipinoinen sanoo.
Hän pitää projektin merkityksellisyyden osoituksena myös sitä, että yhteistyökumppaneita saatiin helposti mukaan toteuttamaan hanketta.
Alkuvaiheessa pilottikouluna toimii Merimaskun koulun luokat 1–6.
Ruokahalu kasvoi jo pilotin alussa
Alku on ollut Merimaskun koulun rehtori Jarmo Rasin mukaan lupaava. Jo ensimmäisten päivien aikana koulussa huomattiin, että joidenkin oppilaiden ruokahalu oli kasvanut liikunnan lisäämisen myötä. Hankkeessa selvitetään, millaisia muita konkreettisia vaikutuksia liikunnan lisäämisellä on.
Alkusyksyllä koulu järjesti kaksi päivittäistä liikuntahetkeä, joissa kummassakin oli mukana noin 60 oppilasta ja vetäjinä pääasiassa kaksi opettajaa kerrallaan. Sittemmin toteutusta on muutettu niin, että osa opettajista liikuttaa pääasiassa omaa luokkaansa. Tämä helpottaa liikunnan sovittamista muuhun lukujärjestykseen.
– Olemme myös antaneet oppilaille mahdollisuuden ideoida tavanomaisesta poikkeavia liikuntahetkiä. Tämä on ollut mahdollista muun muassa osana valinnaisten taito- ja taideaineiden opiskelua, Rasi kertoo.
Tutkimustiedosta syntyy hyvinvointia kouluihin
Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu keräävät LIIKE-projektissa tutkimustietoa, jota hyödynnetään kansallisessa kouluhyvinvoinnin kehittämisessä. Tavoitteena on vakiinnuttaa liikunnallinen toimintamalli osaksi koulupäivää ja laajentaa sen käyttöä Naantalin muihin kouluihin sekä muihin kuntiin.
Lasten liikkumisen merkitystä tarkastellaan usein fyysisen terveyden näkökulmasta, mutta tutkijoita kiinnostaa myös sen yhteys psykologiseen hyvinvointiin ja oppimiseen.
– Tutkimme, miten koulupäivän aikainen liikkuminen liittyy esimerkiksi lasten kouluviihtyvyyteen, kaverisuhteisiin ja luokassa viihtymiseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten koulupäivän aikana voidaan tukea lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kertoo Turun yliopiston erikoistutkija Katarina Alanko.
Turun AMK:n yliopettaja Niina Katajapuun mukaan projektissa yhdistyvät tutkimus ja käytännön kehittämistyö. Turun AMK:n tutkimuksessa tarkastellaan lasten liikkumista objektiivisesti kiihtyvyysmittareilla ja arvioidaan toiminnallista liikkeen hallintaa Functional Movement Screen -mittauksilla.
– Näin saamme tietoa paitsi siitä, lisääkö koulupäivään tuotu liikunta lasten fyysistä aktiivisuutta koulupäivän ulkopuolella, myös siitä, näkyykö se heidän toiminnallisissa liikkumistaidoissaan. Tärkeää on, että tutkimustietoa voidaan hyödyntää suoraan koulujen arjessa ja toimintamallin kehittämisessä, sanoo Niina Katajapuu.
Liikuntaprojektin ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat lastentautien erikoislääkäri Minna Aaltonen (Turun yliopistollinen keskussairaala) ja neuropsykologi Pekka Räsänen (Helsingin yliopistollinen keskussairaala).
Ensimmäisiä tuloksia odotetaan loppuvuodesta 2027
Toiminta tukee opetuksen järjestäjän lakisääteistä velvoitetta edistää liikunnallista elämäntapaa ja vastaa osaltaan perusopetuslain muutoksiin. Myös Naantalin kaupunkistrategiassa 2027–2030 keskeisiä tavoitteita ovat kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen, perheystävällisyys sekä luonnossa liikkumisen mahdollistaminen.
Interventioryhmien liikuttaminen ja tähän liittyvä tutkimus tapahtuvat lukuvuoden 2026–2027 aikana. Vaikka alustavia tutkimustuloksia saadaan vasta loppuvuodesta 2027, toimintaa on tarkoitus jatkaa jossain muodossa seuraavan lukuvuoden alusta asti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi KipinoinenLietsalan koulun rehtoriNaantalin kaupunkiPuh:044 585 5345jussi.kipinoinen@naantali.fi
Jarmo RasiMerimaskun koulun rehtoriNaantalin kaupunkiPuh:044 733 4758jarmo.rasi@naantali.fi
Niina KatajapuuyliopettajaTurun AMKPuh:040 355 0516niina.katajapuu@turkuamk.fi
Katarina AlankoerikoistutkijaTurun yliopistokatarina.alanko@utu.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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