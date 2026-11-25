– SDP lupaa puolustaa eläkeläisiä, mutta lyö pöytään vaihtoehdon, jossa pienituloisia eläkeikäisiä olisi yli 5 000 enemmän. Tätäkö on se kuuluisa oikeudenmukaisuus? Eläkeläisille luvataan turvaa ja tarjotaan lisää pienituloisuutta, Päivärinta sanoo.

Päivärinnan mukaan SDP:n on turha yrittää siirtää vastuuta hallitukselle.

– Näistä luvuista Lindtman ei voi syyttää Orpoa. Kyse on SDP:n omasta vaihtoehdosta ja sen itse julkaisemasta laskelmasta. Nyt on vastattava omista päätöksistä.

Päivärinta pitää pöyristyttävänä, että SDP arvostelee hallituksen säästöjä mutta esittää itse samanlaisia.

– Pienituloisuutta ei saa vähätellä. Kuitenkin hallituksen kohdalla jokainen rasahdus pienituloisten määrässä on SDP:lle syy nostaa meteli. Kun omassa vaihtoehdossa tuhansia ikääntyneitä enemmän jäisi pienituloisuusrajan alle, pitäisikö kaikkien olla hiljaa? Sellainen ei käy.

– Eläkeläisten huoli kelpaa SDP:lle vaalipuheisiin. Mutta eläkeläiset ansaitsevat enemmän kuin kauniita sanoja ja syyttävän sormen kohti hallitusta. Lindtmanin on vastattava: miksi SDP:n vaihtoehdossa pienituloisia eläkeikäisiä olisi enemmän? Päivärinta päättää.