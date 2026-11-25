Väestöliiton tänään julkistaman Perhebarometrin mukaan noin kaksi kolmesta alle kolmivuotiaan lapsen äidistä kertoo olleensa perhevapaalla lyhyemmän ajan kuin olisi halunnut. Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi pitää tulosta vahvana viestinä siitä, että perheet tarvitsevat enemmän joustoa pienten lasten hoitoon.

– Kun pienten lasten vanhemmat kertovat, että aika kotona jäi liian lyhyeksi, päättäjien pitää kuunnella. Perheen valinnanvapaudessa ja yhdenvertaisuudessa on kysymys siitä, kenellä on varaa valita. Kotihoidon tuki antaa mahdollisuuden hoitaa 1–2-vuotiasta lasta kotona vanhempainrahakauden päätyttyä, Kemppi sanoo.

– Monen taaperon vanhempi on nyt työttömänä ja hoitaa lasta työnhaun ohessa. Kun työttömältä leikataan kotihoidon tuki pois, ei kasva työllisyys vaan lapsiperheköyhyys.

Väestöliiton kyselyssä vanhemmat pitivät sopivana ikänä aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa keskimäärin kahta vuotta ja neljää kuukautta. Vanhempien mukaan ihannetilanteessa he hoitaisivat lastaan kotona keskimäärin kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden ikään. SDP esittää eilen julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan kotihoidon tuen lopettamista kaksivuotiailta lapsilta. Kokoomus puolestaan poistaisi kotihoidon tuen kokonaan.

– Keskusta pitää kotihoidon perheille vaihtoehtona lapsen kolmivuotispäivään asti. Samalla tarvitaan laadukasta varhaiskasvatusta lähellä kotia kaukaisten jättipäiväkotien sijaan, avointa varhaiskasvatusta kotona hoidettaville lapsille ja vanhemmille parempia mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä. Vanhemmat osaavat tehdä tilanteeseensa sopivat valinnat valtiota paremmin.

– Kyselyn mukaan 77 % lapsiperheellisistä kannattaa joustavan hoitorahan laajentamista myös 3–6-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka lyhentävät työaikaansa lapsen hoidon vuoksi. Keskusta on samalla linjalla, ja haluaa ulottaa joustavan hoitorahan esiopetuksen loppuun asti. Perheiden hoitoratkaisuihin tarvitaan lisää joustoja, ei lisää rajoituksia.

Kemppi palauttaisi perheille myös mahdollisuuden saada kotihoidon tukea silloin, kun lapsen pääasiallinen hoitaja on isovanhempi. Hallitus on päättänyt rajata isovanhemmat tuen ulkopuolelle vuodenvaihteessa.

– Kun vanhemmat käyvät töissä ja mummo tai pappa hoitaa pientä lasta lyhyen pätkän, perhe on löytänyt omaan arkeensa toimivan ratkaisun. Sellaisia ratkaisuja kannattaa helpottaa, Kemppi sanoo.