Tänä vuonna aineistoa kerättiin ensimmäistä kertaa uuden kansallisen ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelman mukaisesti. Ilmakuvauksia ja laserkeilauksia tehdään yhdeksän organisaation yhteistyössä. Suomi on jaettu pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta tuotantoalueisiin, jotka ilmakuvataan kolmen vuoden välein ja laserkeilataan yhdeksän vuoden välein. Järjestelmällisellä ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelmalla varmistetaan, että viranomaisilla ja kansalaisilla on käytössään luotettavat ja ajantasaiset kartat sekä paikkatiedot koko Suomesta.

– Yhteistyö mahdollistaa aineistojen tehokkaan tuotannon ja laajan hyödyntämisen eri sektoreilla. Aineistoa käytetään muun muassa metsien inventoinnissa, maankäytön suunnittelussa, ympäristön seurannassa ja puolustus- ja turvallisuussektorilla, kertoo kartastopäällikkö Juha Kareinen Maanmittauslaitoksesta.

Geologian tutkimuskeskus liittyi mukaan kansalliseen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaan vuonna 2025.

– Käytämme laserkeilausaineistoihin perustuvia korkeusmalleja apuna geologisen tiedon tuottamisessa. Esimerkiksi erilaisia maaperän muodostumia ja rakenteita voidaan tulkita korkeusmalleista ja tällä tavoin tuottaa tarkempaa maalajitietoa, kertoo tulosyksikön päällikkö Katja Lalli Geologian tutkimuskeskuksesta.

Ilmakuvaus tuottaa digitaalista valokuvaa ja laserkeilaus pistepilven, jonka avulla saadaan kolmiulotteista tietoa maaston ja kohteiden korkeuksista sekä rakenteista, kuten maanpinnan muodoista, puustosta ja rakennuksista.

Haasteista huolimatta kuvauskausi päätökseen − ilmakuvat saatavilla avoimena aineistona

Maanmittauslaitos ja sen alihankkijat ilmakuvasivat tänä vuonna Suomen pinta-alasta noin viidenneksen. Tänä vuonna ilmakuvattiin muun muassa Turussa, Tampereella ja Oulussa.

– Kuluva kausi oli haastavampi kuin normaalisti. Sään pitää olla täysin pilvetön ja auringon paistaa riittävän korkealta, jotta ilmakuvat onnistuvat. Pilviset säät estivät ilmakuvaamisen liian monena päivänä, minkä takia iso osa alueista jäi tällä kaudella ilmakuvaamatta, Kareinen kertoo.

– Pyrimme ilmakuvaamaan kuvaamatta jääneet alueet ensi vuonna. Satelliittipaikannuksen häirintä vaikuttaa edelleen lentoturvallisuuteen erityisesti valtakunnan rajan läheisyydessä ja niiltä alueilta tullaan ensi vuonna hankkimaan ilmakuvien sijaan satelliittikuvia, Kareinen jatkaa.

Tuoreita, tämän kesän ilmakuvia löytyy jo kaikista Maanmittauslaitoksen palveluista. Ilmakuvat ovat saatavilla avoimena aineistona.

Laserkeilaukset saatiin toteutettua onnistuneesti

Tällä kaudella laserkeilattiin noin yhdeksäsosa Suomen pinta-alasta. Laserkeilausaineistojen tarkkuus eli pistetiheys nousi aiemman ohjelman 5 pisteestä neliömetrillä nelinkertaiseksi, 20 pisteeseen neliömetrillä. Laserkeilausaineistoja kerättiin tällä kaudella muun muassa Helsingissä, Akaalla ja Kolarissa.

– Kaikki saatiin laserkeilattua suunnitelman mukaan. Huonot säät eivät haitanneet laserkeilausta, koska niissä pystyttiin hyödyntämään aamun ja illan kirkkaita jaksoja, joita on useammin, Kareinen kertoo.

Laserkeilausaineistoa Maanmittauslaitoksella on kahdessa muodossa: avoimesti jaossa olevaa epätarkempaa aineistoa ja erityisesti viranomaisten tarpeisiin tarkoitettua tarkkaa aineistoa. Laserkeilausaineistoja valmistuu pitkin syksyä ja viimeisetkin alueet saadaan aineistona käyttöön jouluun mennessä.

Tilannekarttapalvelussa näkee, mitkä alueet ilmakuvattiin ja mitkä laserkeilattiin tänä vuonna. Lisäksi palvelusta näkee Kansallisten laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmien tulevien vuosien kuvattavat ja keilattavat alueet.