- Vastauksia on tähän mennessä karttunut 1 300 päijäthämäläiseltä. Tutkimuksen laadun ja yleistettävyyden vuoksi olisi paikallaan saada osallistujia tuplasti lisää. Mitä enemmän vastaajia, sitä kattavammin saamme arvokasta tietoa siitä, mihin alueemme asukkaat toivovat meidän keskittyvän hyvinvoinnin edistämisessä, kuvaa hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilä.



Kysely on keino koota päijäthämäläisten näkemyksiä hyvinvoinnista, terveydestä ja arjen sujuvuudesta.



- Tietoa kerätään siitä, miten alueen asukkaat voivat. Meitä kiinnostaa myös se, mitkä tekijät tukevat tai haastavat hyvinvointia eri elämäntilanteissa. Kyselyyn vastataan ilman nimeä ja vastaaminen vie noin kymmenen minuuttia. Vastauksia käsittelemme luottamuksellisesti ja raportoimme tulokset niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.



Kyselyyn voi vastata osoitteessa paijatha.fi/hyvinvointikysely.



Valtion rahoitukseen vaikuttava hyvinvointikerroin maan parhaimpia Päijät-Hämeessä



Hiljattain julkaistussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisessa vertailussa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointikerroin ylsi kolmanneksi parhaimmaksi. Tämä niin kutsuttu hyte-kerroin on hyvinvointialueiden valtionrahoitukseen sisältyvä kannustin, jolla on merkitystä hyvinvointialueen saamaan kokonaisrahoitukseen.



Kertoimeen vaikuttavat esimerkiksi työttömien terveystarkastukset, nuorten mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet ja ikääntyneiden lonkkamurtumat. Myös elintapaneuvonta mainitaan THL:n vertailussa yhdeksi Päijät-Hämeen onnistumiseksi.



Monet hyte-kertoimeen liittyvät hyvinvointialueen palvelut ovat juuri niitä, joita kehitetään ja suunnitellaan alueellisen hyvinvointikyselyn vastausten perusteella.