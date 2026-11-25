Vihreiden Hyrkkö: Hallituksen aiheuttamien tuhojen korjaamiseen ei riitä kädenlämpöinen korjausliike
25.11.2026 13:44:03 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö totesi ryhmäpuheessaan Vihreiden vaihtoehtobudjetin osoittavan, että julkista taloutta on mahdollista hoitaa vastuullisesti ilman leikkauksia lapsilta, luonnolta ja tulevaisuudelta.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Hyrkkö muistutti, että vaihtoehtobudjetissaan Vihreät panostaisi luonnonsuojeluun ja koulutukseen yhteensä yli miljardin enemmän kuin Orpon hallitus ottamatta euroakaan enempää velkaa.
– Vaihtoehtomme asettaa ympäristöhaitoille hintalapun ja nostaa enemmän lapsia köyhyydestä, kuin Orpon hallitus on sinne kautensa aikana työntänyt, summasi Hyrkkö.
Hyrkkö syytti Orpon hallitusta suomalaisen luonnon ja luonnonvarojen alennusmyynnistä. Vihreät näkee, ettei ympäristön tärvelemisestä kuulu saada kilpailuetua suhteessa kestävästi toimiviin ja kestäviä ratkaisuja kehittäviin yrityksiin.
– Suomesta uhkaa tulla datakeskusten villi länsi ja luonnon turmelemisen turvasatama, kun Orpon hallitus sulkee silmänsä vääjäämättä eteneviltä ympäristökriiseiltä. Vihreille luonto ei ole kaupan. Ja me uskomme, että Suomesta on muuhunkin kuin sellunkeittoon tai kaivosyhtiöiden ja datajättien kynnysmatoksi, Hyrkkö kiteytti.
Hallituksen politiikan seurauksena yli 20 000 lasta on tiputettu köyhyyteen. Hyrkön mukaan tämä ei ole vahinko, vaan valitun politiikan tulos. Vihreiden vaihtoehdossa lapset ja nuoret laitetaan etusijalle.
– On helppoa puhua kauniisti lapsista, mutta teot kertovat todellisista arvovalinnoista. Ja tämän kokoomusjohtoisen hallituksen valinta on ollut leikata ennemmin köyhiltä lapsilta kuin esimerkiksi varakkailta eläkeläisiltä, Hyrkkö kritisoi.
Vihreät peruisi hallituksen koulutusleikkaukset ja panostaisi koulutukseen kutakuinkin yhteisöveroalennuksen verran lisää rahaa.
– Siinä missä hallitus valitsee käyttää yli 800 miljoonaa euroa suuryritysten veroalennuksiin, Vihreät valitsee käyttää sen kouluihin ja päiväkoteihin: pienempiin ryhmäkokoihin, turvallisiin aikuisiin, kielen oppimiseen ja koulukirjoihin, Hyrkkö listasi.
Hyrkkö moitti hallitusta siitä, että vaikean taloustilanteen varjolla on leikattu erityisesti lapsilta ja nuorilta, köyhiltä ja sairailta. Samaan aikaan suurituloisten ja suuryritysten verotusta on kevennetty ja ympäristökriisien edessä työnnetty pää pensaaseen.
– Näiden arvovalintojen tuloksena lapsiperheköyhyys, asunnottomuus ja työttömyys ovat kasvaneet siinä missä valtion velka ja maapallon keskilämpötilakin. Sen ei tarvitse mennä näin. Orpon hallituksen politiikalle on olemassa ihmisten, ympäristön ja talouden kannalta kestävä vaihtoehto, Hyrkkö totesi.
– Siihen ei riitä kädenlämpöinen korjausliike eikä kellojen pysäyttäminen, vaan Suomen pelastamiseen tarvitaan nyt rohkeutta toimia toisin, Hyrkkö kiteytti.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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