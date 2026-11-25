Tietoliikennehäiriöt hankaloittivat toimintaa tiistai-iltana
25.11.2026 14:09:55 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-ympäristössä tehtiin tiistaina 24.11. illalla ennalta suunniteltuja ylläpito- ja muutostöitä.
Töiden yhteydessä ilmeni laaja tietoliikennehäiriö, joka aiheutti ennakoitua pidempiä käyttökatkoja muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmässä sekä toiminnanohjausjärjestelmässä. Tilapäisiä häiriöitä esiintyi myös muissa verkkoyhteyksistä riippuvaisissa järjestelmissä.
Hyvinvointialueen yksiköissä oli varauduttu ylläpito- ja muutostöiden aikaisiin lyhyisiin käyttökatkoihin, mutta osassa järjestelmistä katkot kestivät ennakoitua pidempään. Vaikutukset näkyivät erityisesti Vaasan keskussairaalassa ja Pietarsaaressa Malmin päivystyksessä.
Häiriön syy paikannettiin nopeasti, ja järjestelmien toiminta saatiin palautettua jo suunniteltujen ylläpito- ja muutostöiden aikana.
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