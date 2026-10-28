Vihreiden Ohisalo: Parlamentti äänesti heikennyksistä eurooppalaiseen luonnonsuojeluun ja jätti datakeskuksille takaoven auki
25.11.2026 13:55:32 EET | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote
Euroopan parlamentti äänesti tänään ympäristöarviointien nopeuttamisesta ja hyväksyi kannan, joka heikentää lajien suojaa. Lisäksi parlamentti kehottaa komissioa avaamaan lintu- ja luontodirektiivit, ja hylkäsi vihreiden esityksen, jolla datakeskukset olisi rajattu strategisten hankkeiden ulkopuolelle. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalon mukaan päätös on häpeällinen aikana, jona luonnon tila heikkenee Euroopassa jatkuvasti.
Ympäristöomnibus heikentää lajien suojaa
Ohisalon mukaan komission ympäristöomnibus kirjoittaa uusiksi, mikä on suojellun lajin tahallista tappamista tai häirintää: sitä ei pidetä tahallisena, kun hankkeessa on asianmukaiset lieventämistoimet. Parlamentin kanta ulottaa säännön myös pesien ja munien tuhoamiseen.
— Lintu- ja luontodirektiivin perusajatus on, ettei suojeltuja lajeja saa tappaa eikä häiritä. Parlamentti sanoo nyt, että kun hankkeella on lieventämistoimet, pesän ja munien tuhoaminenkaan ei ole tahallista. Se kääntää suojelun perusperiaatteen ylösalaisin, sanoo Ohisalo.
Luontodirektiivien avaus on väärä signaali komissiolle
Vielä vakavampaa on muutosesitys, jonka parlamentti hyväksyi äänin +357 - 284 ja 21 tyhjää. Sen mukaan komission on esitettävä lakiehdotus lintu- ja luontodirektiivien muuttamiseksi. Komissio on jo ilmoittanut aikovansa uudelleentarkastella direktiivejä ensi vuonna.
— Parlamentti lähettää komissiolle täysin väärän signaalin vaatiessaan avaamaan direktiivit, joiden varaan koko eurooppalainen luonnonsuojelu on rakennettu. Metsäkatoasetuksen ja yritysvastuu-omnibuksen kokemukset osoittavat, että kun lainsäädäntö avataan, lopputulos on paljon pidemmälle menevä heikennys, toteaa Ohisalo.
Komission oma toimivuusarviointi vuodelta 2016 totesi direktiivit tarkoituksenmukaisiksi: ongelmat olivat toimeenpanossa, rahoituksessa ja valvonnassa. Myös kansalaisten viesti on täysin päinvastainen. HandsOffNature-vetoomuksen allekirjoitti 1.25 miljoonaa ihmistä, ja se vaatii lintu- ja luontodirektiivien pitämistä ennallaan sekä panostusta niiden toimeenpanoon.
— Komission on luovuttava direktiivien avaamisesta ja keskityttävä niiden toimeenpanoon, valvontaan ja rahoitukseen. Yksittäinen muutos voi näyttää pieneltä, mutta kun lajinsuojelua heikennetään, luontodirektiivejä avataan ja luvitusta kiirehditään yhtä aikaa, luonto painaa päätöksissä yhä vähemmän, muistuttaa Ohisalo.
Datakeskuksille jätettiin takaovi
Ympäristöomnibus listaa niin sanottuja strategisia hankkeita, joille annetaan erityiskohtelu luvituksessa. Aiemmin vastaava erityiskohtelu on koskenut vain uusiutuvan energian hankkeita, mutta omnibus laajentaisi sen monenlaisiin infrastruktuuri- ja teollisuushankkeisiin.
— Strategisen hankkeen asema ei ole muodollisuus. Se tuo hankkeelle erityiskohtelun, kuten nopeutetun muutoksenhaun ja luvituksen, ja mahdollisuuden katsoa hanke erittäin tärkeän yleisen edun mukaiseksi. Tällä perusteella voidaan poiketa luonto- ja vesilainsäädännön suojasta. Vihreät ovat vaatineet datakeskuksille päinvastaista: tiukkoja ehtoja ympäristövaikutuksille ja pakollista ympäristövaikutusten arviointia, huomauttaa Ohisalo.
Vihreät esittivät omassa muutosesityksessään, että datakeskukset rajataan nimenomaisesti strategisten hankkeiden ulkopuolelle. Esitys kaatui. Parlamentin kanta ei nimeä datakeskuksia strategisiksi hankkeiksi, mutta lista on avoin ja sitä voidaan täydentää tulevalla lainsäädännöllä. Jäsenmaiden neuvosto on lisännyt datakeskukset listalle omassa kannassaan, ja asetuksesta neuvotellaan seuraavaksi parlamentin ja neuvoston kesken.
— Datakeskuksille ei pidä antaa etuoikeuksia luvituksessa, ennen kuin niiden sähkön- ja vedenkäytölle on säännöt. Vaadin, että datakeskushankkeet jäädytetään, kunnes sääntely on kunnossa, vaatii Ohisalo.
Suomessa datakeskukset voivat VTT:n selvityksen mukaan käyttää vuonna 2030 lähes viidenneksen kaikesta sähköstä, mutta EU:ssa ei vielä ole sääntöjä niiden sähkön- ja vedenkäytön tehokkuudesta. Komission kuuleminen vähimmäisvaatimuksista on avoinna 14. joulukuuta asti.
Vihreiden reunaehdot datakeskuksille: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/ei-datakeskuksia-hinnalla-milla-hyvansa-vihreiden-reunaehdot-kestavalle-datakeskusrakentamiselle/
Yhteyshenkilöt
Milja HenttonenViestintäavustaja / MEP OhisaloPuh:+358505993094milja.henttonen@europarl.europa.eu
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