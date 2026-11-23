YEL-uudistus tarvitsee vielä yrittäjän arjen kokoisia korjauksia 12.10.2026 10:17:18 EEST | Blogi

Yrittäjän eläkejärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Nykyinen YEL on koettu vaikeasti ennakoitavaksi, ja erityisesti työtulon arviointiin liittyvä epävarmuus on heikentänyt luottamusta koko järjestelmään. Hallituksen esitys vie uudistusta oikeaan suuntaan. Yrittäjä voisi jatkossa valita vakuuttamisen perusteeksi joko nykyisen työtulomallin tai todelliset, veronalaiset ansiotulot. Pelkkä valinnan mahdollisuus ei kuitenkaan vielä tarkoita aitoa valinnanvapautta.