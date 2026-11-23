Akavalaisten yrittäjien Timo Saranpää Suomen Yrittäjien hallitukseen
25.11.2026 14:00:05 EET | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry | Tiedote
Akavalaisten yrittäjien (AKY) hallituksen puheenjohtaja Timo Saranpää on valittu Suomen Yrittäjien hallitukseen toimialajärjestöjen edustajana seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Valinta vahvistaa korkeakoulutettujen yrittäjien edustusta Suomen Yrittäjien päätöksenteossa.
– Kiitos luottamuksesta, on kunnia aloittaa toimialajärjestöjen edustajana SY:n hallituksessa. Onnittelut kaikille valituille. Tällä tiimillä on hyvä lähteä rakentamaan seuraavien vuosien työtä suomalaisen yrittäjyyden eteen. AKYssa näemme tärkeänä, että myös korkeakoulutettujen yrittäjien näkökulma on edustettuna SY:n toiminnassa. Pidämme tärkeänä myös toimialajärjestöjen ja aluejärjestöjen yhteistyön kehittämistä tulevalla kaudella, sanoo Saranpää.
Suomen Yrittäjien valtuusto valitsi 24.11.2026 järjestön hallitukseen kahdeksan jäsentä. Aluejärjestöjen edustajina valittiin Jari Haapaniemi (Pirkanmaa), Risto Huovinen (Pohjois-Pohjanmaa), Jaakko Kilpeläinen (Etelä-Karjala), Solja Lehtimäki (Keski-Suomi), Jenni Parpala (Rannikko-Pohjanmaa) ja Petteri Virranta (Savo) sekä toimialajärjestöjen edustajina Timo Saranpää (Akavalaiset yrittäjät) ja Andreas Ögård (Erikoiskaupan liitto ETU).
Lokakuun liittokokouksessa valittiin Stina Siikonen puheenjohtajaksi sekä Janne Lintukorpi ja Anne Niemi varapuheenjohtajiksi.
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Yhteyshenkilöt
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
Tietoja julkaisijasta
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 22 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 15 500 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
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