Parannetaan teollisuuden kilpailukykyä ja lääkkeiden toimitusvarmuutta

Karsitaan byrokratiaa, varaudutaan lääkepulaan ja parannetaan lääkkeiden saatavuutta

Kannustimia uusille lääkkeille, kuten antibiooteille, harvinaisten sairauksien lääkkeille ja lasten hoidoille

Lisätään kriittisten lääkkeiden, kuten insuliinin, kipulääkkeiden ja rokotteiden, valmistuskapasiteettia EU:ssa

Ehkäistään lääkepulaa, edistetään teollisuuden innovointia ja torjutaan mikrobilääkeresistenssiä

Uusien sääntöjen ansiosta viranomaiset voivat puuttua lääkepulaan parantamalla seurantaa ja koordinointia sekä kansallisella että EU:n tasolla. EU-maat voivat vaatia yrityksiä toimittamaan riittävästi lääkkeitä potilaiden tarpeiden mukaisesti. Säännöt sallivat rinnakkaislääkkeiden valmistajille tiettyjä toimia alkuperäisen tuotteen markkinasuoja-aikana, jotta rinnakkaislääkkeet saadaan markkinoille mahdollisimman nopeasti.

Uusille hyväksytyille lääkkeille sallitaan enintään yhdentoista vuoden yhdistetty sääntelysuoja-aika. Sääntelysuoja-aika koostuu mm. kahdeksan vuoden tietosuoja-ajasta, jonka aikana muut yritykset eivät pääse käsiksi tuotetietoihin, yhden lisävuoden markkinasuojasta, jonka aikana rinnakkais- tai biosimilaarilääkkeitä ei voida myydä, ja mahdollisuudesta saada lisää markkinasuoja-aikaa, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Erilaisilla toimenpiteillä yksinkertaistetaan Euroopan lääkeviraston (EMA:n) sisäistä toimintaa, jotta se voi karsia byrokratiaa ja nopeuttaa myyntilupahakemuksia.

Mikrobilääkkeiden käytölle asetetaan tiukempia vaatimuksia niiden maltillisen käytön edistämiseksi. Jatkossa kaikkiin mikrobilääkkeisiin on saatava lääkemääräys eli resepti ja pakkausselosteessa on oltava tiettyjä lisätietoja. Valmistajat voivat ansaita yhden lisävuoden tietosuojaa jokaisesta kehittämästään uudesta etusijan mikrobilääkkeestä ”siirrettävän yksinoikeussetelin” avulla.

Parlamentin puhemies ilmoitti täysistunnossa, että ehdotettu lääkepaketti katsottiin hyväksytyksi lainsäätäjien viime vuonna saavuttaman yhteisymmärryksen perusteella.

Helpotetut investoinnit, EU:n etuuskohtelu ja yhteishankinnat

Parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa 2026 sopuun kriittisiä lääkkeitä koskevasta säädöksestä. Säädös hyväksyttiin parlamentissa keskiviikkona äänin 592 puolesta, 35 vastaan ja 30 tyhjää.

Uusissa säännöissä määritellään kriteerit EU:hun sijoittuville teollisuuden ”strategisille hankkeille”. Tarkoituksena on luoda, nykyaikaistaa ja lisätä eurooppalaista valmistuskapasiteettia. Yritykset voivat saada näihin hankkeisiin kansallista tai EU:n rahoitustukea, mutta vastineeksi niiden on noudatettava tiettyjä velvoitteita, esimerkiksi asetettava etusijalle toimitukset EU:n markkinoille.

Jotta vähennetään EU:n riippuvuutta unionin ulkopuolisista maista ja lisätään EU:hun sijoittuvaa valmistustoimintaa, tuottajia palkitaan suhteessa niiden EU:ssa valmistettujen lääkkeiden ja vaikuttavien farmaseuttisten aineiden osuuteen.

Kriittisten lääkkeiden, harvinaislääkkeiden ja muiden yleisen edun kannalta tärkeiden lääkkeiden osalta vähintään viisi EU-maata voi päättää tehdä vapaaehtoisia yhteishankintoja.

Tässä tausta-asiakirjassa on kommentit esittelijöiltä sekä lisätietoja menettelyn seuraavista vaiheista, soveltamispäivistä ja hyödyllisistä linkeistä.

Lehdistötilaisuus

Esittelijät Tiemo Wölken (S&D, DE) (asetus), Dolors Montserrat (EPP, ES) (direktiivi), Tomislav Sokol (EPP, HR) (kriittisten lääkkeiden säädös) ja SANT-valiokunnan puheenjohtaja Adam Jarubas (EPP, PL) pitävät lehdistötilaisuuden keskiviikkona 25. marraskuuta klo 13.30 CET Daphne Caruana Galizia -salissa Strasbourgissa. Lehdistötilaisuus striimataan, ja sitä voi katsoa suorana tai tallenteena parlamentin multimediakeskuksessa.

Taustaa

Lääkepaketti koostuu asetuksesta ja direktiivistä, jotka komissio esitti huhtikuussa 2023 ja joilla on tarkoitus korvata EU:n 20 vuotta vanha lääkelainsäädäntö. Maaliskuussa 2025 ehdotetulla kriittisiä lääkkeitä koskevalla säädöksellä täydennetään lääkealan uudistusta. Erityisillä säännöillä pyritään parantamaan kriittisten lääkkeiden, kuten antibioottien, insuliinin, rokotteiden ja kroonisiin sairauksiin tarkoitettujen lääkkeiden, saatavuutta ja tarjontaa EU:ssa.