Nuorten kokkien Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Suomessa helmikuussa 2027
25.11.2026 14:10:45 EET | Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry | Tiedote
Kuopio nousee pohjoismaisen gastronomian näyttämöksi 11.–14.2.2027, kun Chaîne des Rôtisseurs Finlande on valittu isännöimään Nuorten kokkien Pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Tapahtuma kokoaa yhteen alle 27-vuotiaat nuoret keittiöalan huippuosaajat, heidän kansainväliset tukijoukot, valmentajat sekä ruoka-alan arvovieraat.
Tapahtuma tarjoaa Kuopiolle poikkeuksellisen mahdollisuuden esitellä savolaista ruokakulttuuria, paikallisia raaka-aineita ja alueen vieraanvaraisuutta kansainväliselle yleisölle. Tapahtuman pääareenana toimii Savon koulutuskuntayhtymän Savilahden kampus ja Chaîne des Rôtisseurs Savo tapahtuman yhteystahona.
Ohjelma käynnistyy torstaina savolaisiin makuihin, maisemiin ja ruokaperinteisiin tutustuttavilla vierailuilla ja työpajoilla. Perjantaina kilpailun ensimmäistä osuutta voi seurata Kuopion Satamatorilla, jossa järjestetään ulkogrillauskilpailu. Näin yleisö pääsee seuraamaan nuorten kokkien työskentelyä lähietäisyydeltä.
Pohjoismaiden mestaruus ratkaistaan lauantaina Savilahden Kampuksella, jossa kilpailijat suunnittelevat ja valmistavat kansainväliselle tuomaristolle kolmen ruokalajin menun. Kilpailun voittaja julkaistaan Kokkikapitulin Grand Dîner -juhlaillallisella.
”Haluamme tehdä kilpailusta elämyksen. Kuopio ja Savo tarjoavat erinomaiset puitteet nuorten osaajien esiin nostamiseen sekä pohjoismaisen ruokakulttuurin juhlistamiseen. Tapahtuma vahvistaa Kuopion asemaa ruokakulttuurin, osaamisen ja kansainvälisten kohtaamisten alueena sekä tarjoaa näkyvyyttä opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja alueen yrityksille.”, kuvaa Savon alueen vouti Eero Karjalainen, Chaîne des Rôtisseurs Savosta.
Vuoden 2027 Pohjoismainen kilpailu toimii harjoitteluetuna nuorille, jotka matkaavat ensi vuoden syksyllä Nuorten Kokkien Maailmanmestaruuskilpailuihin. Suomesta kilpailuun osallistuu SM2026 SM-kilpailun voittaja Vertti Rantanen ja hopeamitalisti Singpet Thanakon.
Lisätiedot
- Chaîne des Rôtisseurs Finlande, Nordic Jeunes Chef Competition -kilpailujen yhteyshenkilö, Conseiller Gastronomique, Membre du Conseil Magistral Tomi Lantto, 040-0950805, tomi.lantto@antell.fi
- Chaîne des Rôtisseurs Savo, Chargé de Missions, Eero Karjalainen, 040-5588285, savo@rotisseurs.fi
- Chaîne des Rôtisseurs Finlande, Conseiller Culinaire, Esa Koppelo, 040-5453321 esakoppelo(at)gmail.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna HornborgBailli Délégué Finlande, Suomen valtavouti
Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti
Niki MalmrosChargee de Presse
Chaîne des Rôtisseurs Finlanden viestintä ja kumppanuudet
Kuvat
Chaîne des Rôtisseurs Finlande
La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Finlande on Suomen merkittävin kansainvälinen gastronominen järjestö. Järjestön tavoitteena on kehittää Suomen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä ammattilaisten ja harrastajien kanssa sekä kannustaa nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä. Kansainväliseen järjestöön kuuluu yli 25 000 jäsentä yli 80 maassa. Suomessa jäseniä on yli 2 100, joista 60 % on harrastajia ja 40 % ammattilaisia. www.rotisseurs.fi
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