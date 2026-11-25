Uudistus yhtenäistää hoitoketjua ja potilastietojen kirjaamista.

-Muutos vie hyvinvointialueuudistusta nyt suuren askeleen eteenpäin, kun saamme kaikki Varsinais-Suomen potilastiedot yhteen. Hoito jatkuu tavanomaiseen tapaan eikä tämä edellytä Tyksin potilailta toimenpiteitä. Työntekijämme tekevät kaikkensa, että muutos ei heijastu sairaalassa asiointiin, sanoo Tyks-sairaalapalvelujen johtaja Mikko Pietilä.

Hyvinvointialueen aloittaessa alueella oli yli 50 eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Muutos parantaa tiedonkulkua ja mahdollistaa myöhemmin myös tekoälyn turvallisen ja entistä laajemman hyödyntämisen. Järjestelmä on ollut hyvinvointialueen perusterveydenhuollossa käytössä keväästä 2025 alkaen. Uudistus on tarpeellinen myös siksi, että nykyisen järjestelmän käyttötuki on päättynyt.

Asiointiin saattaa paikoin kulua aiempaa enemmän aikaa

Uuteen järjestelmään siirretään mahdollisimman paljon aiempia potilastietoja automaattisesti. Muutoksella ei ole vaikutusta hoitoon eikä asiakas- tai potilastietojen tietoturvaan.

Järjestelmän muutos voi kuitenkin alkuvaiheessa valitettavasti paikoin pidentää asiointiin kuluvaa aikaa. Viiveitä voi esiintyä esimerkiksi Tyks Akuutissa, Tyksin ajanvarauksessa, ilmoittautumisessa tai yhteydenottoihin vastaamisessa.

-Tavoitteenamme on, että muutos näkyisi potilaille ja heidän läheisilleen mahdollisimman vähän. Kaikkia tietoja ei valitettavasti voida siirtää automaattisesti, ja tästä voi aiheutua hitautta. Ammattilaiset näkevät aiemmat potilastiedot uuden järjestelmän kautta ja hoidon kannalta tärkeät tiedot ovat kaiken aikaa saatavilla. Potilasturvallisuus on tietenkin aina ensisijalla, sanoo hankejohtaja Sirpa Rantanen.

Uudistuksen myötä potilastiedot kirjataan yhtenäisten kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Yhteiset luokittelut parantavat tilastojen vertailukelpoisuutta, joten palveluja voidaan kehittää ja seurata entistä luotettavamman tiedon pohjalta.

Mikä muuttuu ja säilyy potilaan näkökulmasta?

Potilaan hoito sujuvoituu, sillä kaikki potilaan tiedot ovat ammattilaisten käytettävissä, kun potilas esimerkiksi siirtyy perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon Tyksiin tai Tyksistä jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon.

Erikoissairaanhoidon kutsukirjeet saapuvat kuten aiemminkin. Jatkossa Tyksin kutsukirjeet alkavat näkyä Varha-sovelluksessa.

Tyksin poliklinikoiden ajanvaraustiedot näkyvät jatkossa Varha-sovelluksessa nopeasti, ja aika saattaa näkyä jo ennen varsinaisen kutsukirjeen saapumista. Myös kiireaikoja voidaan ilmoittaa sovelluksen kautta, jos se potilaalla on käytössä.

Laboratoriotulokset tulevat omakantaan kuten aiemminkin.

Varha-sovellus kannattaa ottaa käyttöön, sillä Tyks alkaa keskittää potilaille suunnattuja viestejä sovellukseen: varha.fi/varha-sovellus

Asiakas voi itse päivittää oman puhelinnumeronsa ja sähköpostinsa Varha-sovellukseen. Omien tietojen päivitys on mahdollista omat tiedot -valikon kautta. Tiedot päivittyvät samalla myös potilastietojärjestelmään. Myös suomi.fi puolesta-asiointivaltuuksilla voi asioida Varha-sovelluksessa.

Jatkossa Varha-sovellukseen on tarkoitus kehittää viestikanavia hoitosuhteessa oleville potilaille sekä digipolkuja hoidon tueksi. Myös erilaiset hoitoon liittyvät kyselyt voi tulevaisuudessa täyttää sovelluksessa.

Tyks on varautunut muutokseen

Muutos on henkilöstölle työläs. Uusi järjestelmä muuttaa ammattilaisten työprosesseja ja järjestelmä on toiminnallisuudeltaan erilainen kuin aiempi. Potilasvastaanoton alustavaa työtä ei voida tehdä aivan samoin kuten aiemmin, ja tämä aiheuttaa työkuormaa.

-Henkilöstö on kantanut vastuuta uudistuksesta hyvin. Toisaalta työntekijät ovat tuoneet esiin muutoksen aiheuttamia huolia. Olemme panostaneet järjestelmän koulutukseen, lisänneet ohjeistusta sekä varanneet työaikaa uuden omaksumiseen. Esimerkiksi erilaisia infoja on järjestetty yli sata, kertoo Mikko Pietilä.

Tyksissä työskentelee noin 9 000 eri alojen ammattilaista, jotka ovat kaikki osallistuneet uuden järjestelmän koulutukseen tämän vuoden aikana. Vastuukäyttäjiksi on koulutettu noin 200 ammattilaista. He kouluttavat, ohjaavat ja ovat tukihenkilöinä. Käyttöönotossa on projektin asiantuntijoiden sekä tietojärjestelmän tukea, ja ensimmäisinä päivinä tukea tarjotaan vuorokauden ympäri. Koulutuksia jatketaan myös käyttöönoton jälkeen.

Erikoissairaanhoidon laskuihin kahden viikon tauko

Järjestelmämuutoksen vuoksi erikoissairaanhoidon laskutukseen tehdään suunniteltu 14 vuorokauden tauko. Joulukuun alun käyntien laskutus aloitetaan siis 15. joulukuuta. Laskutuksen ajoitusta muutetaan, jotta voidaan varata aikaa potilastyön kirjauksiin ja niiden tarkastamiseen.

-Ennakoimme, että erikoissairaanhoidon laskutukseen tulee haasteita, jotka valitettavasti saattavat näkyä joillekin potilaille. Teimme päätöksen järjestelmän käyttöönotosta yksinomaan hoidon näkökulmasta. Ajattelemme, että muutos laskutuksessa on kuitenkin vähäisempi haitta kuin minkäänlainen häiriö hoitoketjussa, sanoo konsernipalvelujohtaja Laura Saurama.

Arvion mukaan manuaaliseen laskutukseen siirtyy järjestelmämuutoksen vuoksi väliaikaisesti noin viidennes asiakaslaskuista. Laskutuksen sujuvuudesta huolehtimaan on resursoitu lisää henkilöstöä.

Tyksin osastohoidossa marras-joulukuun vaiheessa olevat potilaat saavat kuun vaihteen yli menevistä osastojaksoista kaksi erillistä laskua. Tämä johtuu järjestelmän vaihtumisesta eikä tarkoita, että hoidosta laskutettaisiin kahteen kertaan. Maksukaton seuranta jatkuu normaaliin tapaan.

Laskun maksamiseen liittyvät käytännöt säilyvät ennallaan. Laskun maksuaika on jatkossakin 30 päivää. Myös asiakkaan valitsema laskun toimitustapa paperipostina tai e-laskuna säilyvät ennallaan.

Erikoissairaanhoidon laskut eivät vielä näy Varha-sovelluksessa. Asiakkaan kannattaa ottaa käyttöön e-lasku, jolloin laskut tulevat suoraan verkkopankkiin, ja niiden saapumista ja maksamista on helppo seurata. Jos maksamiseen tarvitaan joustoa, asiakas voi ennen eräpäivää tiedustella eräpäivän siirtoa tai maksusuunnitelmaa. Tarkemmat ohjeet laskun maksamiseen, e-laskun käyttöönottoon ja asiakaspalveluun löytyvät verkkosivulta varha.fi/asiakaslaskutus.

Aineistoja:

Tyksin uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto 2026 varha.fi/potilastietojärjestelmä