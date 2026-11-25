SDP:n Suhonen: Harmittaako Tere Sammallahtea, että SDP alentaisi verotusta?
25.11.2026 14:13:21 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti hyökkäsi SDP:n vaihtoehtobudjettia vastaan yllättävästä kulmasta. Hän väitti puolueen verolinjan lisäävän pienituloisuutta. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ihmettelee, ovatko he lukeneet Sammallahden kanssa samaa vaihtoehtobudjettia.
– SDP:n vaihtoehdossa yhdeksälle kymmenestä suomalaisesta jää enemmän käteen kuin hallituksen budjetissa. Ansiotuloverotusta alennamme enemmän kuin hallitus kaikilta, paitsi yli 90 000 euroa tienaavilta. Demareiden linja on työn ja kannustamisen linja, Suhonen sanoo.
– Jos tämä ei paperista selvinnyt, joko Terelle on päätynyt joku toinen paperi tai sitten hänen pitäisi harkita lasien vaihtamista.
Todennäköisempänä Suhonen pitää kuitenkin sitä, että Sammallahtea ärsyttää se, että SDP:n vaihtoehdossa keskituloisten työn verotusta alennetaan enemmän kuin kokoomusvetoisen hallituksen budjetissa.
– SDP:n vaihtoehto osoittaa, että verotusta voi kohdentaa reilummin yrityksille ja osinkoihin. Aina ei tarvitse mennä ahkeran työssäkäyvän kukkarolle. Meidän vaihtoehtomme parantaa selvästi enemmän työllisyyttä, Suhonen sanoo viitaten eduskunnan tietopalvelun laskelmiin.
Suhonen korostaa, että kaikki SDP:n vaihtoehdon työllisyyttä parantavat vaikutukset, kuten työttömyysturvan suojaosien palautukset eivät näy eduskunnan tietopalvelun laskelmissa.
– Suojaosat näkyvät kuitenkin suoraan jokaisen yksittäisen työvuoron saavan työttömän lompakossa tilipäivänä. En ymmärrä miksi Sammallahdesta on huono idea parantaa pienituloisten työnteon kannusteita, Suhonen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
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