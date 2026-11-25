Aluehallitus nimesi uuden kiinteistöyhtiön hallituksen ja käsitteli säätiöiden palveluiden siirtoja
25.11.2026 14:17:34 EET | Oma Häme | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus päätti Kiinteistö Oy Oneston yhtiöjärjestyksen muutoksista ja nimesi ehdokkaansa yhtiön uuteen hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Ville Viitasta (sd.) ja jäseniksi Juha Isosuota (kok.), Päivi Kankaanmäkeä (kok.), Kaisa Lepolaa (sd.) ja Leena Suojalaa (kesk.). Lisäksi aluehallitus puolsi 130 000 euron investointivarauksen hyväksymistä Oneston yhtiökokouksessa.
Aiemmin on päätetty, että Oma Häme kokoaa omistamansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöt kokonaan omistamaansa Kiinteistö Oy Onestoon. Järjestely koskee 23 kiinteistökohdetta, ja sen tavoitteena on selkeyttää kiinteistöomaisuuden johtamista sekä parantaa kustannusten, investointien ja riskien hallintaa.
Aluehallitus edellyttää, että Oneston uusi hallitus ryhtyy viipymättä toteuttamaan aluevaltuuston lokakuussa hyväksymää kiinteistöjärjestelyä. Lisäksi uuden hallituksen tulee käynnistää toimitusjohtajan valintaprosessi ja raportoida hyvinvointialueelle järjestelyn etenemisestä.
Kiinteistöjärjestely ei vaikuta palveluverkkoon tai hyvinvointialueen vastuuseen palvelujen järjestämisestä. Oma Häme vuokraa jatkossa tarvitsemansa tilat kiinteistöyhtiöltä.
Neuvottelut jatkuvat Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön kanssa
Aluehallitus päätti valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan jatkamaan neuvotteluja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön palveluliiketoiminnan siirtämisestä Oma Hämeen omaksi toiminnaksi. Tavoitteena on toteuttaa siirto vuoden 2027 alussa.
Oma Häme turvaa asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden riippumatta siitä, milloin liiketoiminnan siirto toteutuu. Ensisijaisena tavoitteena on, että asiakkaiden palvelut ja asuminen jatkuvat nykyisissä yksiköissä ilman tarpeettomia muuttoja. Erityisasuntosäätiö tuottaa asumispalveluja vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, ja palveluihin kuuluvat ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen asuminen sekä kotiin vietävät palvelut.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi Työvalmennussäätiö Luotsin palveluliiketoiminnan siirron Oma Hämeen omaksi toiminnaksi 1.1.2027 alkaen. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuksena, jossa myös henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Muutoksen tavoitteena on turvata palvelujen jatkuvuus ja kehittää palveluja osana Oma Hämeen toimintaa. Asiakkaiden palveluihin ei ole tulossa muutoksia vuodenvaihteessa. Siirrosta on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa: Työvalmennussäätiö Luotsin toiminta esitetään siirrettäväksi Oma Hämeelle
Vuoden 2027 talousarvion käsittely alkoi
Aluehallitus aloitti maanantain kokouksessaan vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelman käsittelyn. Hallitus merkitsi tiedoksi toimialojen talousarvioesitykset ja jatkaa asian käsittelyä tulevissa kokouksissaan. Lopullisesti talousarviosta päättää aluevaltuusto 15. joulukuuta.
Talousarvion valmisteluun vaikuttavat valtiovarainministeriön tarkentuneet rahoituslaskelmat, jotka muuttavat suunnittelukauden taloudellisia lähtökohtia. Laskelmiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuuksia.
Aluehallitus hyväksyi myös järjestöavustusten periaatteisiin valtuustokaudelle 2025–2029 tehdyt tarkennukset ja muutokset. Vuoden 2027 järjestöavustusten haku on tarkoitus käynnistää vielä loppuvuoden aikana. Haun alkamisesta ja hakuohjeista viestitään erikseen.
Pelastustoimen palvelutasopäätös etenee aluevaltuustoon
Aluehallitus päätti esittää pelastustoimen vuosien 2027–2030 palvelutasopäätöksen hyväksymistä aluevaltuustolle.
Palvelutasopäätöksessä määritellään, miten pelastustoimen palvelut järjestetään Kanta-Hämeessä tulevina vuosina. Päätös perustuu alueen riskeihin ja palvelutarpeisiin, ja siinä linjataan muun muassa toiminnan tavoitteista ja kehittämistarpeista. Palvelutasopäätöstä on valmisteltu vuoden 2026 aikana, ja valmistelussa on huomioitu myös Lupa- ja valvontaviraston lausunto.
Lisäksi aluehallitus päätti yhdistää ikääntyneiden asiakasohjauksen ja vammaissosiaalityön tulosalueen sosiaalipalvelujen tulosalueeseen vuoden 2027 alusta alkaen. Uuden tulosalueen nimeksi tulee Sosiaalipalvelut, ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaispalvelut (SOIVA).
Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden palveluprosesseja, yhtenäistää johtamista ja hyödyntää henkilöstön osaamista aiempaa laajemmin. Samalla lakkautetaan ikääntyneiden asiakasohjauksen ja vammaissosiaalityön tulosaluejohtajan virka.
Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 30. marraskuuta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
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