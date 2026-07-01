Transport Savikko on yksi Pohjois-Suomen merkittävimmistä kuljetusalan toimijoista. Yhtiö tarjoaa erikoiskuljetuksia, lämpösäädeltyjä kuljetuksia ja maantiekuljetuksia Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa. Sen asiakkaita ovat laajasti teollisuuden ja kaupan yritykset. Yhtiön liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 90 henkilöä. Käytössä on noin 50 omaa ajoneuvoa sekä noin 80 yhteistyöautoilijan ajoneuvoa.

Kaupan taustalla on sukupolvenvaihdos. Savikon omistajat halusivat varmistaa yhtiön jatkuvuuden ja löytää sille pitkäjänteisen omistajan.

– Olemme rakentaneet Savikkoa vuosikymmenten ajan. Halusimme, että työ jatkuu Kempeleessä tuttujen ihmisten voimin ja että yhtiöllä on vahva ja pitkäjänteinen omistaja, sanoo Transport Savikon toimitusjohtaja Jari Savikko.

– Savikko on arvostettu ja hyvin johdettu yhtiö, jolla on vahvaa osaamista vaativista kuljetuksista. Yhdessä palvelemme asiakkaita entistä laajemmin. Savikko jatkaa omana yhtiönään Kempeleessä, ja kehitämme toimintaa vaiheittain yhdessä sen ammattitaitoisen henkilöstön kanssa, sanoo Moveren toimitusjohtaja Jussi-Pekka Huovila.

Kaupan jälkeen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa, ja niiden käytettävissä on noin 480 ajoneuvoa.

Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuodenvaihteessa. Siihen saakka yhtiöt jatkavat toimintaansa itsenäisinä. Kauppahintaa ei julkisteta.