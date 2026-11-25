Alueelliset kehitysnäkymät: Palveluliiketoiminnalla ratkaisuja yritysten kasvuun?
26.11.2026 10:15:00 EET | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keski-Suomen yritysten toimintaympäristö on ollut useita vuosia poikkeuksellisen haastava. Pitkittyneet kansainväliset kriisit, geopoliittiset jännitteet ja talouden matalasuhdanne ovat heijastuneet yritysten toimintaan ja päätöksiin investoida lähes kaikilla toimialoilla. Tuoreiden arvioiden mukaan nähtävissä on kuitenkin varovaisia merkkejä paremmasta.
Orastava talouskasvu näkyy yritysten tilauskirjoissa, vaikka kehitys vaihtelee toimialoittain. Erityisesti Keski-Suomen vahva metsäteollisuus on kärsinyt geopoliittisen tilanteen vaikutuksista, ja rakentamisen elpyminen on ollut muuta maata hitaampaa. Pitkään jatkunut matalasuhdanne on myös karsinut markkinoilta kaikkein heikoimmassa asemassa olleita yrityksiä, minkä vuoksi yrityskentän odotetaan vakautuvan tulevina vuosina.
Samaan aikaan yritykset ovat joutuneet tehostamaan toimintaansa. Tämä on näkynyt esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tuotannon keskittymisenä ja työpaikkojen vähenemisenä. Tuottavuuden parantaminen yksin ei kuitenkaan riitä kasvun lähteeksi, vaan yritysten on löydettävä uusia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä.
Energia-alan investoinnit vahvassa kasvussa
Keski-Suomen vahvuuksia ovat korkea osaamistaso, monipuolinen elinkeinorakenne, kasvavat investoinnit sekä vahvat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Kasvua vauhdittavat erityisesti puolustus- ja turvallisuussektori, digitaalinen teknologia, bio- ja kiertotalous sekä hyvinvointiteknologia. Myös teknologiateollisuus kehittyy vahvana, mistä kertovat yritysten omat tutkimus- ja teknologiakeskukset. Lisäksi maakunnasta on kehittymässä merkittävä liikunnan, urheilun, tapahtumien ja matkailun keskittymä, mikä näkyy sekä investoinneissa että valtakunnallisessa näkyvyydessä.
Erityisen voimakkaasti kasvavat energia-alan investoinnit. Niiden sekä muiden investointien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin yrityksiltä kykyä uudistaa liiketoimintamallejaan. Yhä useammin kasvua haetaan palveluliiketoiminnasta, digitaalisista ratkaisuista, kansainvälisiltä markkinoilta sekä turvallisuusalan ja vihreän siirtymän tuomista mahdollisuuksista.
Palveluista uutta arvoa tuotemyynnin rinnalle
Palveluliiketoiminta tarjoaa yrityksille eri toimialoilla keinon luoda uutta arvoa perinteisen tuotemyynnin rinnalle. Se voisi tarkoittaa energia- tai datakeskuksissa esimerkiksi kokonaisratkaisupalveluja asiakkaan näkökulmasta, mihin voi liittyä vaikkapa ylläpito-, asiantuntija-, data-, kyber- tai optimointipalveluja. Tämä avaa väylän kasvattaa liikevaihtoa ja vahvistaa kilpailukykyä. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, kuinka hyvin yritykset tunnistavat uusia markkinoita ja pystyvät rakentamaan niihin uusia palveluita.
Tämä on merkittävää myös työmarkkinoiden näkökulmasta. Keski-Suomessa on paljon osaavaa työvoimaa vailla työtä. Tulevan noususuhdanteen aikana työpaikkoja ei välttämättä synny samalla tavalla kuin aiemmin, sillä automaatio, robotisaatio ja tekoäly muuttavat työn tekemisen tapoja. Uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittäminen voisi osaltaan luoda uusia työmahdollisuuksia ja vahvistaa alueen elinvoimaa. Työllisyyden paraneminen puolestaan tukisi kotitalouksien ostovoimaa ja heijastuisi myönteisesti kaupan ja palvelualojen kehitykseen.
Kustannuspaineet haastavat maataloudessa
Maataloudessa kasvukausi oli Keski-Suomessa kokonaisuutena tavanomainen. Nurmisadot onnistuivat hyvin, mutta viileä ja sateinen loppukesä viivästytti puinteja sekä lisäsi tuotantokustannuksia. Tuotantopanosten hinnannousu ja markkinoiden epävarmuus ovat muuttaneet viljelyratkaisuja, eikä nykyinen markkinatilanne kannusta tuotannon kasvattamiseen. Kustannuspaineiden arvioidaan jatkuvan myös tulevina vuosina, mikä voi näkyä edelleen elintarvikkeiden hinnoissa. Omavaraisuuden merkitys on kasvanut muun muassa lannoitteiden tuotannossa.
Kunnat ja hyvinvointialue tärkeässä roolissa
Alueen tulevaisuuden kannalta merkittäviä vaikutuksia on myös hyvinvointialueen ratkaisuilla ja kuntien omilla toimenpiteillä. Kunnat etsivät parhaillaan uusia toimintamalleja palveluiden järjestämiseen sekä pitkäaikaistyöttömyyden haasteiden ratkaisemiseen. Samalla saavutettavuuden merkitys korostuu. Kuntatalouden näkökulmasta erityisen kiinnostavia ovat energia- ja datakeskusinvestoinnit, joiden ympärille voi syntyä uusia työpaikkoja, yritystoimintaa ja palveluliiketoimintaa, jos alueen osaaminen pystytään yhdistämään tehokkaasti investointien tarpeisiin.
Taustaa
Alueelliset kehitysnäkymät on elinvoimakeskusten johdolla muodostettu näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kyseessä on laadullinen arvio, joka perustuu aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemyksiin. Tätä arviota täydennetään tilastotiedoilla, kyselyillä ja barometreillä. Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja osaavan työvoiman saatavuus. Katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Julkaisu täyttää tänä vuonna 20 vuotta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi HamarusJohtava asiantuntijaKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 024 657paivi.hamarus@elinvoimakeskus.fi
Marja PudasKoulutuspäällikköKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 024 586marja.pudas@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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