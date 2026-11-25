”Vasta nyt voin hengittää vapaasti ilman pelkoa” – naiset kertovat lähisuhdeväkivallasta ja selviytymisestä
25.11.2026 14:26:34 EET | Oma Häme | Artikkeli
Yhdeksän vuotta pelkoa ja varuillaanoloa. Häpeää, joka ei hellitä edes väkivallan päätyttyä. Mutta myös uuden elämän rakentamista, toivoa ja vähitellen löytyvää luottamusta. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset ovat kirjoittaneet kokemuksistaan, jotta muiden ei tarvitsisi tuntea olevansa yksin.
”Sitä elää heikoilla jäillä, tarkkaillen, varoen, hiipien, ettei jää vaan petä.”
Näin Katjuska kuvaa runossaan elämää väkivaltaisessa parisuhteessa. Koskaan ei voinut tietää, mikä laukaisisi seuraavan väkivaltatilanteen. Syynä saattoi olla väärä sana, ilme tai pöydälle unohtunut nakkipaketti.
Katjuska eli väkivaltaisessa suhteessa yhdeksän vuotta. Lopulta hän teki päätöksen lähteä, mutta kokemukset eivät kadonneet. Vasta kahdeksan vuotta myöhemmin hän ymmärsi tarvitsevansa apua tapahtuneen käsittelemiseen.
”Nyt pystyn sanomaan, että mä todellakin selvisin.”
Oranssit päivät antaa äänen väkivaltaa kokeneille naisille
Katjuskan tarina on yksi Sanojeni voima -julkaisuun kootuista lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten kirjoituksista. Oma Häme nostaa naisten kokemuksia esiin osana kansainvälistä Oranssien päivien kampanjaa, jota vietetään 25.11.–10.12.
Kampanjan tavoitteena on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja rohkaista hakemaan apua. Tänä vuonna Oma Häme haluaa antaa tilaa naisten omille sanoille ja kokemuksille.
Sanojeni voima -julkaisu on syntynyt Kanta-Hämeen Ensi- ja turvakoti ry Turvallisuuden tukikeskus Luotaimen sekä FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry yhteistyöstä. Kirjoittamisen ja vertaistuen avulla naiset ovat käsitelleet kokemuksiaan ja halunneet rohkaista muita samankaltaisessa tilanteessa eläviä.
Tässä artikkelissa esitellään välähdyksiä naisten tarinoista. Kokonaisuudessaan ne ovat luettavissa ja kuunneltavissa Sanojeni voima -julkaisussa.
Väkivalta voi hiipiä suhteeseen vähitellen
Lähisuhdeväkivalta ei aina ala uhkauksista tai lyönneistä. Aluksi suhde voi tuntua onnelliselta ja turvalliselta. Toinen osoittaa huomiota ja saa tuntemaan itsensä erityiseksi.
Hurma kuvaa kirjoituksessaan Myrkyllisimmät suhteet, kuinka suhteen alkuvaiheen lämpö voi vähitellen muuttua arvosteluksi ja oman itsensä epäilemiseksi. Hyvät hetket saavat toivomaan, että kaikki vielä korjaantuisi.
”Sinua ei rikota yhtäkkiä. Pala palalta, muru murulta, sinut hienovaraisesti rusennetaan niin, että kyseenalaistat itsesi.”
Myös Feeniks lintu kertoo suhteesta, jossa alun huomioiminen vaihtui mustasukkaisuuteen, mitätöintiin ja arvaamattomuuteen. Hän alkoi varoa sanojaan ja tekojaan ja menetti vähitellen luottamuksensa itseensä.
Häpeä vaikeuttaa puhumista – kuulluksi tuleminen auttaa selviytymään
Miksi en lähtenyt aikaisemmin? Miksi en tunnistanut väkivaltaa? Miksi annoin tämän tapahtua? Väkivallan kokemuksiin liittyy usein häpeää ja itsesyytöksiä, vaikka vastuu väkivallasta kuuluu aina sen tekijälle.
Katjuska kuvaa kirjoituksessaan Häpeä, kuinka tunne voi seurata mukana vielä vuosien jälkeenkin. Nimettömänä kirjoittava nainen puolestaan kertoo, kuinka pelko esti häntä puhumasta kokemuksistaan.
”Pelot ohjaavat toimintaa. En uskalla kertoa, kenellekään. Viimeiseen asti piilotan asiat muilta, jopa itseltäni.”
Naisten tarinoissa toistuu sama viesti: kuunteleminen, uskominen ja kokemusten ottaminen vakavasti voivat olla ratkaisevia askelia toipumisessa.
Auringonkukka kertoo kirjoituksessaan Hyvältä tuntuivat kohtaamiset, kuinka tärkeää oli löytää ammattilaisia, jotka ymmärsivät hänen tilanteensa ja uskoivat häntä. Väkivaltaisesta suhteesta lähteminen ei lopettanut kaikkia ongelmia, vaan toipuminen vaati aikaa ja tukea.
Kultakutrin kirjoitus Olen saanut äidin työkaverilta uudet tuoksuvat tussit alkaa tavallisesta lapsuuden hetkestä. Lapsi istuu olohuoneen matolla piirtämässä parempaa maailmaa.
Pian kodin tunnelma muuttuu. Vanhemmat riitelevät ja lapsi joutuu todistamaan väkivaltaa. Hän yrittää lohduttaa äitiään, mutta kokee lopulta olevansa vain tiellä.
”Kukaan ei jaksa mua enkä mä oikeastaan edes mahdu tänne niiden riitojen sekaan.”
Tarina muistuttaa, että lähisuhdeväkivalta koskettaa myös lapsia, vaikka väkivalta ei kohdistuisi heihin suoraan.
Naisten omat sanat voivat auttaa muita
Sanojeni voima -julkaisuun on koottu yhdeksän naisen runoja ja kertomuksia. Kirjoittajat ovat eri-ikäisiä, ja heidän kokemuksensa poikkeavat toisistaan. Yhteistä on halu lisätä ymmärrystä lähisuhdeväkivallasta ja rohkaista muita hakemaan apua.
Kirjoittamisen rinnalla on kulkenut vertaistuki. Osallistujille on ollut tärkeää huomata, etteivät he ole kokemustensa kanssa yksin. Yksi projektin osallistujista kuvaa, kuinka häpeä alkaa hellittää, kun huomaa muidenkin kokeneen samankaltaisia asioita.
Naisten tarinoiden tarkoituksena ei ole vain kertoa menneestä. Niillä halutaan myös vaikuttaa siihen, miten lähisuhdeväkivalta tunnistetaan, miten siitä puhutaan ja miten väkivaltaa kokeneita kohdataan.
Naisten tarinat eivät tarjoa yhtä mallia selviytymiselle. Väkivallan vaikutukset voivat tuntua vielä pitkään sen jälkeen, kun elämä on muuttunut turvallisemmaksi.
Apua lähisuhdeväkivaltaan on saatavilla
Jos tunnistat omassa elämässäsi tai läheisesi tilanteessa väkivaltaa tai sen uhkaa, apua on saatavilla. Apua voi hakea myös silloin, kun ei ole varma, onko kyse väkivallasta.
Täältä saat apua - tutustu avun hakemisen mahdollisuuksiin Oma Hämeen verkkosivuilla.
Tutustu Kanta-Hämeen Ensi- ja turvakoti ry palveluihin
Tutustu FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry palveluihin
Välittömässä vaaratilanteessa soita hätänumeroon 112.
Oranssien päivien kampanja tuo lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinat kuuluviin - Oma Häme
Lisätietoja medialle:
Medialla on mahdollisuus haastatella kirjoittajaryhmään osallistuneita naisia, jotka ovat valmiita kertomaan omista lähisuhdeväkivallan kokemuksistaan, avun saamisesta ja toipumisesta.
Haastattelut sovitaan etukäteen yhteyshenkilömme kautta. Aiheen arkaluonteisuuden vuoksi haastateltavat esiintyvät jutuissa anonyymeinä, eikä heidän henkilöllisyyttään saa paljastaa. Haastattelujen käytännön järjestelyistä ja haastateltavien toiveista sovitaan tapauskohtaisesti.
Mikäli olette kiinnostuneita haastattelumahdollisuudesta, voitte olla yhteydessä Marjukkaan, yhteystiedot ovat alla.
Marjukka Kaitakorpi, omaistyöntekijä
FinFami - Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry
p. 040 455 2160
marjukka@finfamikantahame.fi
Tuija Muurinen, avopalveluiden lähijohtaja
Kanta – Hämeen Ensi- ja turvakoti
p. 050 543 1509
tuija.muurinen@khetk.fi
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