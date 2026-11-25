Kokoomuksen Valkonen: SDP:n talouspaperista paljastuu raju ristiriita – ”Kuin kirje Korvatunturille”
25.11.2026 14:21:30 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen arvostelee SDP:n vaihtoehtobudjettia lupausten ja rahoituksen ristiriidasta. Puolue lupaa uusia panostuksia ja laajempia verokannustimia, mutta jättää osan niiden kustannuksista laskelmien ulkopuolelle. Samalla SDP mainostaa vaihtoehtonsa vähentävän velkaantumista hallituksen esitystä enemmän.
– SDP:n vaihtoehtobudjetti on kuin kirje Korvatunturille. Sivut täyttyvät toiveista, mutta laskun maksaminen jätetään jonkun muun huoleksi. SDP on perustanut koko oppositiopolitiikkansa hallituksen säästöjen vastustamiseen. Nyt on käynyt ilmi, ettei ollutkaan mitään taikasauvaa, millä puheille saisi katetta. Valkonen sanoo.
Valkosen mukaan SDP yrittää saada yhtä aikaa kunnian runsaista lupauksista ja tiukasta taloudenpidosta.
– Ensin luvataan lisää ja sitten kehutaan, etteivät menot kasva. Tämä temppu onnistuu vain, jos osa lupausten hinnasta jätetään laskematta. Laskematta jättäminen ei ole säästämistä.
SDP esittää muun muassa investointien verokannustimen laajentamista ja pidentämistä sekä sen ulottamista pk-yritysten investointeihin. Esitykselle ei kuitenkaan eritellä kustannusarviota tai rahoitusta.
– Yritykselle luvattu verokannustin ei muutu valtiolle ilmaiseksi sillä, että sen hintaa ei kirjoiteta taulukkoon. Jos SDP haluaa laajentaa kannustimia, sen pitää kertoa myös, paljonko verotulot vähenevät ja miten tämä rahoitetaan. Näin hallituskin on toiminut, Valkonen sanoo.
Sama ristiriita toistuu muualla vaihtoehtobudjetissa. SDP peräänkuuluttaa panostuksia Itä-Suomen matkailuun, pelastustoimen ja sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaamista sekä Ruokaviraston resurssien varmistamista. Lisäksi puolue tavoittelee Puolustusvoimien henkilöstölisäysten nopeuttamista, kertausharjoitusmäärien kasvattamista ja suurempaa pakolaiskiintiötä. Näille kirjauksille ei osoiteta erillistä lisärahoitusta.
Valkonen vaatii SDP:tä täydentämään laskelmansa.
– Jos hallitus täyttäisi budjettinsa rahoittamattomilla lupauksilla, SDP vaatisi välittömästi vastauksia. Samat vaatimukset koskevat myös demareita. Joko lupaukset toteutetaan ja niiden lasku lisätään kokonaisuuteen tai myönnetään, ettei niitä aiota toteuttaa. Suomalaisille ei voi kaupata molempia tarinoita yhtä aikaa, Valkonen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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