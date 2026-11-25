Yhä useampi noudattaa gluteenitonta ruokavaliota terveyshyötyjen toivossa, vaikka tutkimusnäyttö hyödyistä on ristiriitaista ja vähäistä. Samalla lihavuuden, metabolisen oireyhtymän ja muiden elintapoihin liittyvien terveysongelmien esiintyvyys kasvaa maailmanlaajuisesti.

Enni Mannilan väitöstutkimuksessa selvitettiin kauran terveysvaikutuksia vähägluteenisessa eli gluteenia välttävässä ruokavaliossa. Tutkimuksessa verrattiin kauran ja riisin vaikutuksia henkilöillä, joilla oli kohonnut riski sairastua metaboliseen oireyhtymään. Vaikka kauraa on tutkittu paljon, sen tarkkoja vaikutusmekanismeja ei vielä tunneta täysin.

Tutkimuksessa osallistujat satunnaistettiin joko kauraa tai riisiä sisältävään ruokavalioon, ja he välttivät samalla muita gluteenia sisältäviä viljoja. Näin pystyttiin tutkimaan ruokavalion vaikutuksia mahdollisimman lähellä tavallista arkea. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa ruokavalion laatua, suoliston toimintaa, ulosteen mikrobistoa, veren aineenvaihduntatuotteita sekä osallistujien omaa kokemusta terveydestään.

Kauran terveyshyödyt peittosivat pelkän riisin vaikutukset

Kaurapitoinen ruokavalio tuotti useita hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Kauran hyödyt näkyivät kolesteroliarvoissa, suoliston hyvinvoinnissa sekä kuidun ja hivenaineiden saannissa.

– Tulokset olivat osin odotusten mukaisia ja osin yllättäviä. Kauraryhmän LDL-kolesteroli, eli niin sanottu huono kolesteroli, laski merkitsevästi enemmän kuin riisiä nauttineiden ryhmässä, ja osallistujat kokivat suolistonsa terveyden paremmaksi. Tuloksissa nähtiin siis kauran tunnetut terveyshyödyt, Mannila kertoo.

Myös ruokavalion laatu parani. Kuidun saanti lisääntyi merkitsevästi, samoin tiettyjen hivenaineiden saanti. Lisäksi kaurapitoinen ruokavalio lisäsi veren lyhytketjuisten rasvahappojen pitoisuuksia, erityisesti voihappoa, jota pidetään suoliston terveydelle hyödyllisenä.

Sen sijaan vaikutuksia sokeriaineenvaihduntaan, eli verensokeri- tai insuliinipitoisuuksiin, tulehduksen merkkiaineisiin tai ulosteen mikrobistoon ei havaittu.

Riisiryhmässä kuidun saanti puolestaan väheni selvästi alle ravitsemussuositusten, sillä tutkittavat käyttivät pääasiassa valkoista riisiä. Nämä ruokavaliomuutokset näkyivät myös ulosteen mikrobistossa. Molemmissa ryhmissä paino ja vyötärönympärys pienenivät tutkimuksen aikana.

– Tulokset osoittavat, että kaura auttaa ylläpitämään riittävää kuidun saantia ja on ravitsemuksellisesti parempi vaihtoehto kuin pelkkä riisi osana vähägluteenista ruokavaliota, Mannila kertoo.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että kaura vaikutti veren aineenvaihduntaprofiiliin eli veren pienten molekyylien pitoisuuksiin voimakkaammin kuin riisi.

– Tämä oli kiinnostava havainto, ja se voi viitata siihen, että pitkäaikainen kaurapitoinen ruokavalio muutti elimistön aineenvaihduntareittejä. Tulosten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mitä veren aineenvaihduntaprofiilissa havaitut muutokset käytännössä merkitsevät. Tulokset voivat viitata suotuisampaan rasva-aineenvaihduntaan, mutta lisätutkimuksia tarvitaan, Mannila selventää.

Riisiryhmällä selviä eroja havaittiin lähinnä kofeiinin saantiin liittyvien aineenvaihduntamolekyylien pitoisuuksissa, mikä viittaa siihen, että ryhmässä kulutettiin enemmän kofeiinipitoisia juomia kuin kauraryhmässä.

Ruoan pienimolekyyliset yhdisteet muuttuvat ihmisen elimistön ja suolistomikrobiston aineenvaihdunnan vaikutuksesta, minkä seurauksena verenkiertoon muodostuu erilaisia, mahdollisesti bioaktiivisia yhdisteitä. Tietyistä ruoka-aineista on on tunnistettu niille ominaisia yhdisteitä, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa kyseisen ruoka-aineen kulutusta henkilön ruokavaliossa.

– Näitä merkkiaineita on ehdotettu myös kauralle, mutta niitä ei ole aiemmin pystytty tunnistamaan paastoverinäytteistä. Tässä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin kaksi selvästi kauraan liittyvää molekyyliä, joista toinen pystyttiin tunnistamaan tarkasti. Tulos on uusi ja lupaava, mutta sen varmistaminen edellyttää lisätutkimuksia, Mannila sanoo.

Tutkimus tukee kauran käyttöä osana vähägluteenista ruokavaliota

Gluteenin välttäminen on yleistynyt viime vuosina. Mannilan väitöstutkimus lisää ymmärrystä kauran terveysvaikutuksista ja sen merkityksestä osana ravitsemuksellisesti laadukasta vähägluteenista ruokavaliota.

Tulokset ovat merkittäviä erityisesti ihmisille, joiden sairastumisriski liittyy elintapoihin ja joilla ruokavalio voi tukea terveyttä.

– Samalla tutkimus muistuttaa monipuolisen ruokavalion merkityksestä. Vaikka yksittäisellä raaka-aineella voi olla terveyshyötyjä, ruokavalion kokonaisuus ratkaisee terveellisyyden. Onkin tärkeää muistaa monipuolisuus ja suosia täysjyväviljoja, Mannila sanoo.

Tutkimus lisää ymmärrystä suomalaisen kauran terveysvaikutuksista, mikä voi olla merkityksellistä myös kansantaloudellisesti.

– Parempi tietoisuus kauran hyödyistä voi auttaa lisäämään sen elintarvikekäyttöä ja vahvistaa sen asemaa sekä kotimaisilla että kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla. Erityisesti viennissä kauratuotteilla olisi paljon annettavaa, sillä iso osa suomalaisesta kaurasta menee edelleen rehuksi, Mannila toteaa.

Tutkimus suoritettiin osana OAT-GUT-BRAIN-tutkimushanketta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Väitöstilaisuus perjantaina 27.11.



FM Enni Mannila esittää väitöskirjansa ”Oats in a Low-Gluten Diet: Effects on Metabolic and Gut Health” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 27.11.2026 klo 12.00 (Turun yliopisto, Pharmacity, Pha1, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteydellä

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori, FT Anne Nilsson (Lundin yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena professori, FT Kaisa Linderborg (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on elintarvikekemia.

Tutustu väitöskirjaan