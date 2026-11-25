Säteilyvaara rakennustyömaalla johti työturvallisuusrikostuomioihin
25.11.2026 14:46:46 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 25.11.2026 rakennustyömaan päätoteuttajan palveluksessa toimineen työnjohtajan 30 päiväsakkoon ja vastaavan työnjohtajan 20 päiväsakkoon sekä telineasennuksia tehneen aliurakoitsijayrityksen toimitusjohtajan 25 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksista. Käräjäoikeus katsoi, että työmaalla ei ollut huolehdittu riittävästi teleoperaattorien tukiasemien aiheuttaman säteilyvaaran hallinnasta, työvaiheiden yhteensovittamisesta eikä turvallisuutta koskevasta tiedonkulusta.
Tapaus liittyi Helsingin Korkeavuorenkadulla sijaitsevalla yhteisellä rakennustyömaalla helmikuussa 2024 tehtyihin julkisivutelineiden asennustöihin. Rakennuksen seinustalla sijaitsi teleoperaattorien tukiasema-antenneja, joiden läheisyydessä työskentelyyn liittyi säteilyvaara. Käräjäoikeuden mukaan työmaalla ilmeni puutteita säteilyvaaran hallinnassa, työvaiheiden yhteensovittamisessa sekä turvallisuuteen liittyvässä tiedonkulussa. Näiden puutteiden seurauksena työskentelyä antennien läheisyydessä ei ollut järjestetty työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla.
Käräjäoikeus katsoi, että päätoteuttajan edustajat eivät olleet huolehtineet asianmukaisesti tukiasemiin liittyvien turvallisuusjärjestelyjen, työvaiheiden ajoituksen ja tiedonkulun yhteensovittamisesta. Myös aliurakoitsijan toimitusjohtaja laiminlöi velvollisuutensa varmistua siitä, että työskentely antennien läheisyydessä oli turvallista ja että siihen liittyvät säteilyriskit oli selvitetty riittävästi.
Yhteisellä työmaalla turvallisuustiedon on kuljettava kaikille toimijoille
Käräjäoikeus korosti ratkaisussaan, että yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttajalla on erityinen velvollisuus huolehtia eri toimijoiden työn yhteensovittamisesta, tiedonkulusta ja työympäristön turvallisuudesta. Turvallisuusriskeihin liittyvän tiedon on välityttävä kaikille työmaalla toimiville työnantajille, työnjohdolle ja työntekijöille. Myös työnantajan oman työnjohdon on huolehdittava siitä, että työn riskit tunnistetaan ja että työntekijöille annetaan riittävät tiedot ja ohjeet vaarojen ehkäisemiseksi.
Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että yhteisellä työpaikalla työturvallisuuden varmistaminen edellyttää toimivaa yhteistyötä, selkeää vastuunjakoa ja aktiivista tiedonkulkua. Vaaratekijöistä ei riitä pelkkä yleinen tietoisuus, vaan työnantajien on varmistuttava siitä, että riskit on arvioitu, turvalliset työmenetelmät sovittu ja niiden toteutumista valvotaan käytännössä: ”Työmaan turvallisuus ei saa perustua oletuksiin. Kun työssä tunnistetaan erityinen vaara, kuten tässä tapauksessa tukiasemien aiheuttama säteilyriski, työnantajien on yhdessä varmistettava, että vaaran hallintaan liittyvät menettelyt ovat kaikille osapuolille selvät ja että ne myös toteutuvat käytännössä”, työsuojeluosaston juristi Jasmine Peltorinne Lupa- ja valvontavirastosta muistuttaa.
Syyttäjä vaati lisäksi yhteisösakon tuomitsemista aliurakoitsijayhtiölle. Käräjäoikeus katsoi yhteisösakon edellytysten täyttyvän, mutta jätti yhteisösakon tuomitsematta. Käräjäoikeuden mukaan yhteisösakon määrääminen ei olisi ollut asiassa tarkoituksenmukaista, kun otettiin huomioon yhtiön koko sekä asiassa tuomitun johdon asema ja omistussuhteet yhtiössä.
Helsingin käräjäoikeuden tuomio 25.11.2026, asianumero R 706/2026/2388. Tuomio ei ole lainvoimainen.
Yhteyshenkilöt
Juristi Jasmine PeltorinneLupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosastoPuh:0295 255 889etunimi.sukunimi@lvv.fi
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