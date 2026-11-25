Arvoisa puhemies, Ärade talman

Suomen talous tarvitsee tuntuvan korjausliikkeen.

Finland behöver en kursändring. Alla behövs för att skapa tillväxt.

Talous toki kasvaa, mutta se näkyy vain harvojen arjessa. Suomessa on ennätystyöttömyys ja julkinen velka jatkaa kasvuaan, hallituksen lupauksista huolimatta.

Orpo-Purran oikeistohallitus on kyllä löytänyt rahaa varakkaille ja suuryrityksille, mutta tavalliset suomalaiset hallitus on jättänyt kerta toisensa jälkeen odottamaan vuoroaan.

Laboren tuoreen tutkimuksen mukaan työttömien ja työssäkäyvien suomalaisten väliset ostovoiman erot ovat kasvamassa entistä suuremmiksi. THL:n mukaan yli 100 000 suomalaista on pudonnut köyhyyteen.

Poliittisessa retoriikassa usein puhutaan usein köyhien köyhtymisestä ja rikkaiden rikastumisesta, mutta tämä hallitus on tehnyt siitä totisinta totta. Heikot on poljettu maan tomuun ja vähävaraisten asiat ajettu umpikujaan.

Kun merkittävä osa maamme kansalaisista joutuu kamppailemaan pärjätäkseen edes jotenkuten arjessaan, ei luottamus talouteen vahvistu. Kotimarkkinat maksavat tästä luottamuspulasta kovaa hintaa. Työllisyys heikkenee. Suomessa on ennätystyöttömyys. Moni pelkää työnsä ja perheensä tulevaisuuden puolesta. Siksi Suomi tarvitsee tuntuvan korjausliikkeen työllisyyteen.

Työnteon on oltava aina kannattavaa ja myös lyhytkestoista työtä on voitava ottaa vastaan. Siksi SDP palauttaisi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat. Me emme jätä ihmisiä yksin tekoälyn vallatessa alaa työelämässä, vaan turvaamme elinikäistä oppimista luomalla uuden aikuiskoulutustuen. Me panostamme myös työllisyyspalveluihin, jotta työtä etsivä ihminen saa aidosti apua työn löytämiseen.

SDP haluaa antaa pienille yrityksille aiempaa paremmat mahdollisuudet kasvaa ja työllistää. Siksi nostamme arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja helpotamme ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Arvoisa puhemies,

Tavalliset suomalaiset joutuvat miettimään, onko lääkäriin varaa mennä. Pientä eläkettä saavat miettivät, onko lääkkeet varaa ostaa. Suomi tarvitsee korjausliikkeen arjen kustannuksiin.

Siksi SDP kohdistaa veronkevennykset pieni- ja keskituloisille palkansaajille sekä eläkeläisille.

Vi sänker skatten för låg- och medelinkomsttagare mer än regeringen. På så sätt stärker vi köpkraften och stöder den inhemska efterfrågan.

Suurin osa suomalaisista hyötyy SDP:n vaihtoehdosta. Juuri ne ihmiset, joiden arki on viime vuosina kiristynyt, saavat meidän vaihtoehdossamme enemmän liikkumavaraa omaan talouteensa.

SDP helpottaa pitkää matkaa ajavien työssäkäyvien suomalaisten toimeentuloa tuntuvalla työmatkakuluvähennyksellä. Palautamme ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

Kun ihmisillä on enemmän rahaa käytettävissä ruokaan, palveluihin ja muihin arjen hankintoihin, virkistyy myös kotimainen kysyntä. Se vahvistaa yritysten toimintamahdollisuuksia ja tukee työllisyyttä.

Vahva talous tarvitsee myös vahvaa ostovoimaa. Kasvuun tarvitaan kaikki.

Arvoisa puhemies,

Luottamus syntyy ennen kaikkea arjen turvallisuudesta. Siksi Suomi tarvitsee korjausliikkeen soteen.

Me palautamme kahden viikon hoitotakuun, jotta ihmiset pääsevät hoitoon silloin kun apua tarvitsee. Emme hyväksy uusia asiakasmaksujen nostoja ja poistamme terveydenhuollon maksut alle 18-vuotiailta. Yhdenkään perheen ei pidä lykätä lapsen viemistä lääkäriin siksi, että siihen ei ole varaa.

Sote-järjestöt tekevät ympäri Suomen korvaamattoman tärkeää työtä ihmisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden ja arjen tuen vahvistamiseksi. Kehitysvammaliitto antaa äänen ja apuvälineet ihmisille, jotka muuten jäisivät helposti kuulumatta. Mieli ry tarjoaa monia eri reittejä apua mielenterveyden ongelmien kanssa painiville nuorille. Tätä työtä pitää arvostaa.

On vaikea ymmärtää hallituksen ideologista vimmaa ajaa kansalaisjärjestöt alas. SDP peruisi uudet sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset. Me näemme järjestöjen arvon niin ihmisille kuin isänmaalle.

Ärade talman,

SDP:llä on taloudellisesti vastuullinen ja toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Orpo-Purran oikeistohallitus sen sijaan heitti viimeisessä budjettiriihessään hanskat tiskiin ja ajaa Suomen EU:n talouspolitiikan tarkkailuluokalta vieläpä jälki-istuntoon. Suomen velkaantuminen syvenee, mikä on vastuuttomuudessaan vertaansa vailla. Siksi Suomi tarvitsee korjausliikkeen julkiseen talouteen.

Kestävää talouspolitiikkaa ei voi rakentaa yhden kortin varaan. SDP:n vaihtoehtobudjetti perustuu ajatukseen, jota valtiovarainministeriö ja asiantuntijat ovat korostaneet: julkista taloutta on vahvistettava sekä menoja hillitsemällä että tuloja vahvistamalla.

Tietopalvelu on tehnyt vaihtoehdostamme laskelmat – ja taas niitä vääristellään, tarkoitushakuisesti. Ymmärtäähän sen, että muut puolueet eivät halua puhua vaihtoehtomme kokonaisuudesta, eli siitä että yhdeksän kymmenestä suomalaisesta hyötyy SDP:n vaihtoehdosta.

Ja lopputulos on, että vaihtoehdossamme on miljardi vähemmän velkaa kuin hallituksella.

Me kohdennamme rahoitusta uudelleen palveluihin, työllisyyteen ja kasvuun, mutta rahoitamme menolisäykset vastaavilla säästöillä.

Me siirrämme painopistettä pois tehottomista tuista kohti tutkimusta, innovaatioita, tuottavuutta ja uusia investointeja. Näin vahvistamme tulevaisuuden kasvun edellytyksiä ja Suomen kilpailukykyä.

Reilu talous syntyy päätöksistä, jotka rakentavat luottamusta ja joiden varaan ihmiset ja yritykset voivat rakentaa tulevaisuuttaan. Kun hoitoon pääsee. Kun työn vastaanottaminen kannattaa. Kun pienyrittäjä voi työllistää. Kun osaamisesta pidetään huolta.

Silloin luottamus palautuu.

SDP:n vaihtoehtobudjetti on tavallisten suomalaisten puolella.

Se on korjausliike, jonka suomalaiset ansaitsevat.