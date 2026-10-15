STK kehittää ja ylläpitää Sähkönumerot.fi-palvelua, joka tarjoaa kattavat tuotetiedot koko rakentamisen arvoketjun käyttöön. Liitto palkitsee vuosittain valmistajan tai maahantuojan, joka on ansioitunut tuotetietojensa laadun parantajana tai palvelun hyödyntäjänä tietojen hallinnassa.

Ympäristö- ja logistiikkatiedot keskiössä

Tänä vuonna valinnassa painotettiin kattavia ympäristötietoja sekä logistiikkatietojen määrää ja oikeellisuutta. Ympäristötietojen kohdalla tiedot ovat siirtymässä vapaaehtoisuudesta lakivelvoitteiden ja asiakkaiden valveutumisen myötä välttämättömyydeksi.

AB Wibe ansaitsi tunnustuksen tuotteidensa kattavilla ja verifioiduilla ympäristötiedoilla sekä uuden pakkauskoko-ohjeistuksen mukaisilla logistiikkatiedoilla.

– Tänä päivänä tuotteilta vaaditaan muutakin kuin vain itse tuote. Laadukkaat ja kattavat taustatiedot lisäävät tuotteen luotettavuutta ja laatua, kertoo AB Wiben liiketoiminnan kehittäjä, Suomi ja Baltia, Kari Merenheimo.

Kun tuotetiedot ovat helposti saatavilla yhdestä paikasta, esimerkiksi suunnittelijat, urakoitsijat ja loppukäyttäjät voivat tehdä oikeanlaisia ja turvallisia valintoja.

Merenheimon mukaan vaatimukset avata tuotevalmistuksen ja logistiikassa tarvittavien pakkausten ympäristövaikutuksia näkyvät AB Wiben kansainvälisessä liiketoiminnassa yhä enemmän.

– Suomen osalta haluamme olla ensimmäisten joukossa, jotka panostavat myös tähän osa-alueeseen. Uskomme, että kun tuotetiedot ovat kunnossa ja helposti löydettävissä, se lisää kiinnostusta ja luottamusta tuotteitamme ja yritystämme kohtaan, hän jatkaa.

Sähkönumerot.fi-palvelu lisää luotettavuutta ja tunnettuutta

Merenheimon mukaan keskustelut asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat helpottuneet, kun tuotetiedot löytyvät kattavasti muun muassa Sähkönumerot.fi-palvelusta. Myös siitä saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

– Voidaksemme tehdä tunnettua, luotettavaa ja kannattavaa liiketoimintaa Suomessa, Sähkönumerot.fi on siinä isossa roolissa muun muassa näkyvyyden ja tuotetietojen osalta, Merenheimo toteaa.

AB Wiben tavoitteena on jatkossakin varmistaa, että sen tuotteista löytyvät kattavasti Sähkönumerot.fi-palvelussa vaadittavat tuotetiedot.

Myös vuoden 2027 tunnustuksen valinnassa painotetaan kattavia ja luotettavia ympäristötietoja.