Pitkät sähkökatkot eivät ole tavoitteemme
25.11.2026 15:21:17 EET | Suur-Savon Sähkö Oy | Tiedote
Suur-Savon Sähkö esittää sähkömarkkinalakiin tarkasti rajattua, olosuhteisiin perustuvaa poikkeusta nykyisestä 36 tunnin toimitusvarmuusrajasta. Tavoitteena ei ole tehdä pitkistä sähkökatkoista uutta normaalia, vaan huomioida poikkeukselliset tilanteet, joissa esimerkiksi myrsky, vesistöt tai vaikeakulkuinen maasto estävät pääsyn vikapaikalle.
Pitkä sähkökatko aiheuttaa asiakkaalle aina haittaa ja huolta. Se voi vaikuttaa kodin lämmitykseen ja veden saantiin, maatilojen toimintaan, etätyöhön sekä elintarvikkeiden säilymiseen.
– Ymmärrämme, että jo tuntien sähkökatko voi vaikeuttaa asiakkaan arkea merkittävästi. Tavoitteemme on aina palauttaa sähköt mahdollisimman nopeasti. Lainsäädännön enimmäisaika ei ole korjaustyön tavoiteaika eikä peruste viivyttää töiden aloittamista, sanoo Suur-Savon Sähkö -konsernin toimitusjohtaja Mikael Venäläinen.
Poikkeus koskisi vain erityisen vaikeita tilanteita
Suur-Savon Sähkön esittämä poikkeus voisi tulla kyseeseen vain tarkasti määritellyissä olosuhteissa, joissa nykyisen 36 tunnin rajan saavuttaminen ei ole turvallisesta ja aktiivisesta korjaustyöstä huolimatta mahdollista. Järvi-Suomessa sähköverkon rakentamista ja vikojen korjaamista vaikeuttavat vesistöt, saaret, pitkät etäisyydet ja vaikeakulkuinen maasto.
Voimakkaan ja laaja-alaisen myrskyn aikana vikoja voi myös syntyä samanaikaisesti suuri määrä. Poikkeus ei muuttaisi korjaustöiden toimintaperiaatteita. Viat paikannettaisiin ja korjattaisiin edelleen niin nopeasti kuin olosuhteet ja turvallinen työskentely mahdollistavat.
Lisää aikaa verkon hallittuun kehittämiseen
Suur-Savon Sähkö esittää lisäksi toimitusvarmuusinvestointien takarajan siirtämistä vuodesta 2036 vuoteen 2044. Lisäaika mahdollistaisi investointien hallitun ajoittamisen sekä toimitusvarmuuden ja verkon muiden kehittämistarpeiden yhteensovittamisen. Samalla verkkoyhtiöille tulisi mahdollistaa ennakoivat investoinnit teollisuuden ja kasvavan sähkönkäytön tarpeisiin. Verkon kapasiteetin vahvistaminen voisi mahdollistaa uusien teollisten toimijoiden ja puhtaan siirtymän hankkeiden liittymisen sähköverkkoon.
– Uudet liittyjät vahvistaisivat alueen elinvoimaa ja laajentaisivat verkon asiakaspohjaa. Kun verkon kustannukset jakautuvat laajemmalle, voidaan samalla helpottaa nykyisiin asiakkaisiin kohdistuvia hinnankorotuspaineita. Tavoitteena on sovittaa yhteen toimitusvarmuus, alueen kasvun mahdollistaminen ja asiakkaille kohtuullinen hintakehitys, Venäläinen sanoo.
Suur-Savon Sähkö pitää tärkeänä avointa keskustelua sähköverkkojen toimitusvarmuudesta, alueiden erilaisista olosuhteista ja sähköverkon tulevista investointitarpeista. Asiakkaiden kokemukset pitkistä sähkökatkoista on otettava vakavasti sekä lainsäädäntöä että verkkoyhtiöiden omaa toimintaa kehitettäessä.
Yhteyshenkilöt
Mikael VenäläinentoimitusjohtajaSuur-Savon Sähkö OyPuh:010 210 4240mikael.venalainen@sssoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme aurinkosähköä yrityksille ja teollisen mittaluokan aurinkopuistoja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 200 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 120 henkilöä.
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