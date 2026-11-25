On hyvä, että kokoomuskin on vihdoin herännyt kantamaan huolta julkisen talouden kestävyydestä, mutta se ei valitettavasti näy hallituksen omassa politikassa, kun hyvätuloisia edelleen palkitaan runsailla veronkevennyksillä ja alijäämät jatkavat kasvuaan.

-Voin lohduttaa edustaja Valkosta, että SDP:n vaihtoehtobudjetin rahoitus on kestävällä pohjalla. Meidän vaihtoehdossamme yhdeksän kymmenestä voittaa hallituksen politiikkaan verrattuna, työllisyyskehitys on parempi ja kaikki tämä tehdään ottamalla miljardi vähemmän velkaa, Viitanen jatkaa.

-Jos kokoomus haluaisi aidosti tasapainottaa julkista taloutta ja kääntää velkaantumisen olisi ensimmäinen askel luopua hyvätuloisten veronalennuksista ja erityisesti kalliista ja tehottomasta yhteisöveronalennuksesta, Viitanen päättää.