SDP:n Pia Viitanen: SDP:n vaihtoehtobudjetissa on rahoitus kunnossa, toisin kuin hallituksen budjetissa
25.11.2026 15:09:21 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Kokoomuksen eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Ville Valkonen kantoi huolta SDP:n vaihtoehtobudjetin rahoituksesta. SDP:n esityksessä rahoitus on kyllä kestävällä pohjalla, mutta kokoomuksessa olisin enemmän huolissani hallituksen oman budjetin yhä kasvavasta alijäämästä, vastaa kansanedustaja Pia Viitanen (sd).
On hyvä, että kokoomuskin on vihdoin herännyt kantamaan huolta julkisen talouden kestävyydestä, mutta se ei valitettavasti näy hallituksen omassa politikassa, kun hyvätuloisia edelleen palkitaan runsailla veronkevennyksillä ja alijäämät jatkavat kasvuaan.
-Voin lohduttaa edustaja Valkosta, että SDP:n vaihtoehtobudjetin rahoitus on kestävällä pohjalla. Meidän vaihtoehdossamme yhdeksän kymmenestä voittaa hallituksen politiikkaan verrattuna, työllisyyskehitys on parempi ja kaikki tämä tehdään ottamalla miljardi vähemmän velkaa, Viitanen jatkaa.
-Jos kokoomus haluaisi aidosti tasapainottaa julkista taloutta ja kääntää velkaantumisen olisi ensimmäinen askel luopua hyvätuloisten veronalennuksista ja erityisesti kalliista ja tehottomasta yhteisöveronalennuksesta, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
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