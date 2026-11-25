”Talouspolitiikassa minua on aina ohjannut selkeä periaate: veroeurot ovat meillä päättäjillä vain lainassa kansalaisilta. Siksi niistä tulee ottaa mahdollisimman suuri hyöty irti julkisten palveluiden ja infrastruktuurin vahvistamisessa. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että kansalaisten rahoille saadaan paras mahdollinen vastine”, Kokko sanoo.



Kokon mukaan vastuullinen talouspolitiikka ei tarkoita vain menojen karsimista, vaan myös sitä, että julkisten varojen käyttöä arvioidaan kriittisesti ja palveluita kehitetään tehokkaammiksi.



”Kyse ei ole takinkäännöstä, vaan vastuunkannosta. SDP ymmärtää julkisen talouden tilanteen ja sen, että tasapainottaminen edellyttää myös vaikeita päätöksiä. Meidän tehtävämme on olla niistä rehellisiä äänestäjille ja kertoa avoimesti, millä keinoilla haluamme taloutta tasapainottaa,” Kokko toteaa.



Meidän vaihtoehtomme on reilumpi kuin nykyhallituksen linja. Esitämme esimerkiksi kahden prosentin solidaarisuusveroa yli 90 000 euroa vuodessa ansaitseville sekä pienyrittäjien arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamista 30 000 euroon. Näin talouden tasapainottamisen vastuuta voidaan jakaa oikeudenmukaisemmin ja samalla helpottaa pienyrittäjien arkea.



”Haluamme, että äänestäjät tietävät jo ennen vaaleja, mitä SDP:n äänestäminen tarkoittaa ja millaista talouspolitiikkaa olemme valmiita tekemään. Vastuunkantoa on myös se, ettei vaikeita asioita piilotella vaalien alle”, Kokko päättää.