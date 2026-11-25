Kokoomuksen Valkonen: SDP:n talouspaperista paljastuu raju ristiriita – ”Kuin kirje Korvatunturille” 25.11.2026 14:21:30 EET | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen arvostelee SDP:n vaihtoehtobudjettia lupausten ja rahoituksen ristiriidasta. Puolue lupaa uusia panostuksia ja laajempia verokannustimia, mutta jättää osan niiden kustannuksista laskelmien ulkopuolelle. Samalla SDP mainostaa vaihtoehtonsa vähentävän velkaantumista hallituksen esitystä enemmän.