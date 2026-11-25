Kokoomuksen Partanen: SDP ottaisi kaikkein köyhimmiltä ja tukahduttaisi talouskasvun
25.11.2026 15:24:03 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen pitää SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kiemurtelua eduskunnan tietopalvelun laskelmista kiusallisena. SDP:n väite siitä, että "yhdeksän kymmenestä voittaisi" ei kestä tarkastelua.
SDP:n vaihtoehtobudjetissa tarkastellut muutokset lisäisivät pienituloisten määrää sadoilla ja pienituloisten eläkeläisten määrää jopa tuhansilla hallituksen esitykseen verrattuna. SDP on julkisuudessa esittänyt, että heidän vaihtoehtonsa parantaisi kaikkein pienituloisimpien toimeentuloa. Tämä ei eduskunnan tietopalvelun laskelman perusteella pidä paikkaansa.
– Demarien vaihtoehto lisäisi köyhien eläkeläisten määrää 5000:lla jo ensi vuonna. Eduskunnan riippumattoman tietopalvelun laskelmasta käy ilmi myös se, että kaikkein köyhimmät häviäisivät eniten. Tulokymmenyksissä 1 ja 2, eli pienituloisimman 20 prosentin joukossa häviäjiä olisi kaikkein eniten.
Partasen mukaan SDP:n puheet ja teot eivät täsmää.
– Muiden päätöksiä SDP arvioi kovaan ääneen, mutta omien päätösten seurauksista annetaan väritettyä tietoa. Eduskunnan tietopalvelun laskelmat eivät muutu epäluotettaviksi sillä hetkellä, kun ne muuttuvat SDP:lle epämieluisiksi.
Eduskunnan riippumaton tietopalvelu laski Sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetin vaikutuksia tulonjakoon, ja vastaukset olivat selkeitä. Pienituloisten ihmisten määrä lisääntyy sadoilla, ja pienituloisten eläkeläisten määrä jopa tuhansilla ihmisillä verrattuna Orpon hallituksen budjettiesitykseen.
– On tietysti hyvä, että SDP tuntee vihdoin edes jonkinlaista talousvastuuta, eikä esimerkiksi peruisi hallituksen sosiaaliturvauudistuksia. Hallituksen linja nimittäin kannustaa työhön ja parempaan hyvinvointiin. Demarien verolinja sotii tätä vastaan ja olisi myrkkyä kasvulle, Partanen toteaa.
Partanen huomauttaa, veronkorotukset ovat pois ihan tavallisten suomalaisten lompakoista. Ne heikentävät ostovoimaa ja vaikeuttavat pärjäämistä.
– Sellaisia veronkorotuksia ei ole, joita kukaan ei maksa. Tämä olisi viimein SDP:nkin hyvä ymmärtää, Partanen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenSosiaaliturvaministeri, puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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