Garedew: Keskusta puski varoituksista piittaamatta umpisurkean sote-rahoitusmallin väkisin maaliin vain voidakseen ottaa kunnian siitä, että uudistus on tehty 20.11.2026 15:09:28 EET | Tiedote

Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedewin mukaan Keskustan viime kaudella luoma hyvinvointialueiden rahoitusmalli on epäonnistunut kyhäelmä, joka on kannustanut lähinnä diagnoosikikkailuun ja sitä tukeviin tietojärjestelmäpanostuksiin, vaikka uudistuksen tavoitteena oli hillitä kustannuksia ja kaventaa alueiden hyvinvointieroja. Rahoitusmallia ollaan nyt uudistamassa. Siinä on painotettava enemmän demografisia tekijöitä ja poistettava vieraskielisyys- ja väestömäärälisät.