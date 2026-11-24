Perussuomalaiset vie maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttämisen käytäntöön
25.11.2026 15:33:46 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Eduskunnassa käsitellään parhaillaan esitystä, jolla maahanmuuttajien sosiaaliturvaa leikataan. Perussuomalaisten työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet Mikko Lunden, Anne Rintamäki, Miko Bergbom ja Jorma Piisinen pitävät uutta kotoutumistukea oikeudenmukaisena ratkaisuna ja yhtenä keinona hillitä maahanmuuton kielteisiä vaikutuksia. Uudistus vahvistaa maahanmuuttajien omaa vastuuta kielen oppimisesta ja työllistymisestä.
– Maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttäminen on ollut meille pitkäaikainen tavoite. Olemme ajaneet sitä johdonmukaisesti, ja nyt saamme konkreettisia tuloksia, sanoo Mikko Lunden.
Perussuomalaiset edisti alempaa kotoutumistukea jo vuonna 2016 Sipilän hallituksessa, jolloin puolue oli edellisen kerran hallitusvastuussa. Tuolloinen esitys kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Nyt käsiteltävä uudistus on läpäissyt perustuslakivaliokunnan arvioinnin.
Uusi kotoutumistuki olisi tavallista yleistukea pienempi ja koskisi lain voimaantulon jälkeen Suomeen muuttavia työttömiä työnhakijoita. Tavalliseen yleistukeen maahanmuuttaja voisi päästä osoittamalla riittävän suomen tai ruotsin taidon, täyttämällä työssäoloehdon tai kolmen vuoden asumisajan perusteella.
– Kotoutumisen pitää näkyä tuloksina. Kielen oppiminen ja työnteko avaavat tien korkeampaan tukeen. Pelkkä palveluihin osallistuminen ei saa riittää kotoutumisen mittariksi, painottaa Anne Rintamäki.
Sdp esitti loppukesällä arvioitavaksi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvaa kielen opiskeluun. Valiokunnan vastalauseessa SDP ja keskusta esittävät, että tavallisen yleistuen saamiseen riittäisi velvoitteiden noudattaminen, vaikka vaadittu kielitaito puuttuisi.
– Sdp on valmis selvittämään, me toteutamme. Demareille pelkkä velvoitteiden noudattaminen riittäisi korkeampaan tukeen, vaikka kieli jäisi oppimatta. Me vaadimme kotoutumiselta myös tuloksia, sanoo Miko Bergbom.
Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2027. Perussuomalaisten edustajat korostavat, että alempi kotoutumistuki on osa hallituksen linjaa lisätä maahanmuuttajien vastuuta kotoutumisestaan. Puolueen tavoitteet ulottuvat kuitenkin tätä uudistusta pidemmälle.
– Tavoitteemme on aikanaan tehdä sosiaaliturvasta kokonaan kansalaisuusperusteinen. Siihen tarvitaan kuitenkin useamman puolueen havahtuminen maahanmuuton mittaviin ongelmiin. Tämä uudistus on askel oikeaan suuntaan, toteaa Jorma Piisinen.
Yhteyshenkilöt
Anne RintamäkiKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323139anne.rintamaki@eduskunta.fi
Jorma PiisinenKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323152jorma.piisinen@eduskunta.fi
Mikko LundénKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323138mikko.lunden@eduskunta.fi
Miko BergbomEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323136miko.bergbom@eduskunta.fi
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