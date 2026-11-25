Lottoajista sijoittajiksi – iso muutos suomalaisten asenteissa
26.11.2026 06:45:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Suomalaiset luottavat vaurastumisessa enemmän sijoittamiseen kuin lottovoittoon. Danske Bankin Sijoittavat suomalaiset -kyselytutkimuksen mukaan usko lottovoittoon vaurastumisen keinona on hiipunut.
Suomalaisten usko omaan vaurastumiseensa on kasvanut, ja luottamuksessa vaurastumisen keinoihin on tapahtunut merkittävä käänne. Ensimmäistä kertaa lottovoiton edelle ovat kiilanneet sijoittaminen sekä säännöllinen säästäminen ja kulukuri.
Vielä kaksi vuotta sitten suomalaiset pitivät lottovoittoa todennäköisimpänä vaurastumisen keinona. Tämän vuoden Sijoittavat suomalaiset -tutkimukseen vastanneista 39 prosenttia pitää sijoittamista ja 37 prosenttia säännöllistä säästämistä ja kulukuria todennäköisimpinä vaurastumiskeinoina. Lottovoittoa pitää todennäköisimpänä vaurastumiskeinona 34 prosenttia vastaajista. Vain kuudennes suomalaisista luottaa siihen, että oma vauraus syntyisi säännöllisestä työssäkäynnistä nuoresta pitäen tai erittäin hyvin palkatusta työstä
”Aiemmin olimme lottokansaa, mutta nyt seuraamme lauantai-illan arvonnan sijasta oman sijoitussalkun kehittymistä. Jo lähes puolet suomalaisista sijoittaa, ja merkittävä osa suomalaisista pitää sitä itselleen todennäköisimpänä keinona vaurastua. On hienoa nähdä, että tuuriin luottamisen sijasta suomalaiset ovat ottaneet vaurastumisen omiin käsiinsä. Yksityispankin tyypillinen asiakas on vaurastunut joko yrittäjyydellä tai perinnöllä, mutta joukossa on myös pitkäaikaisia sijoittajia”, sanoo Danske Bankin yksityispankin johtaja Jarmo Kuljukka.
Usko vaurastumiseen jossain vaiheessa elämää on vahvistunut tuloista ja iästä riippumatta. Naiset uskovat vaurastuvansa yleisimmin säännöllisellä säästämisellä ja kulukurilla, kun taas miehet uskovat yleisimmin vaurastuvansa sijoittamalla.
Erityisesti nuoret aikuiset (18–34-vuotiaat) luottavat vaurastuvansa jossain vaiheessa elämäänsä. Jopa puolet nuorista uskoo taloudellisen vaurauden kertyvän sijoittamalla.
Tutkimuksessa sijoittamiseksi määritellään kuukausittainen sijoittaminen, aktiivinen kaupankäynti osakkeilla tai muilla arvopapereilla sekä kiinteistösijoitukset.
Hyväksytyimmät keinot vaurastua ovat yhä säästäväisyys ja työ
Suomalaiset pitävät edelleen hyväksytyimpinä vaurastumisen keinoina säännöllistä säästämistä ja tarkkaa kulukuria (39 %), erittäin hyväpalkkaista ja ahkeralla opiskelulla saavutettua työpaikkaa (37 %) sekä säännöllistä työssäkäyntiä nuoresta pitäen (31 %). Vastaajista 26 prosenttia pitää yrittäjyyttä hyväksyttävänä vaurastumiskeinona. Yhtä moni suhtautuu samalla tavalla lottovoittoon.
”Hyväksyttävien ja todennäköisinä pidettyjen vaurastumiskeinojen välillä on ristiriita. Suomessa uskotaan aiempaa vahvemmin, että sijoittamalla voi vaurastua. Hyväksytyimpinä pidetyt keinot ovat edelleen perinteisiä, ja vaurastumiseen liitetään yhä vahvasti ajatus vaatimattomuudesta. Tämän vuoden tuloksissa on nähtävissä, että sekä sijoittamalla että yrittäjyydellä vaurastumista pidetään aiempiin vuosiin verrattuna yleisemmin hyväksyttävinä. Asenteet muuttuvat vähitellen, mutta hyvään suuntaan suomalaisten vaurastumisen kannalta”, pohtii yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.
Sijoittavat Suomalaiset 2026
Danske Bankin kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten vaurastumiseen ja sijoittamiseen liittyviä asenteita ja käytäntöjä. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, ja otos on edustava iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1 522) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,3 prosenttiyksikköä (95 %:n luottamustasolla). Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneelissa 16.–24.9.2026. Vastaavat kysymykset on esitetty aiemmin Taloudellinen mielenrauha -kyselyissä vuosina 2018, 2020, 2022 ja 2024, ja tuloksia vertaillaan näihin aiempiin tutkimuskierroksiin. Kyselytutkimuksen Danske Bankille toteutti YouGov.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo KuljukkaDanske Bankin yksityispankiin johtajaPuh:050 426 5552jarmo.kuljukka@danskebank.fi
Kaisa KivipeltoYksityistalouden ekonomistiPuh:050 434 6230kaisa.kivipelto@danskebank.fi
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