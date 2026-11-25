Potilastietojärjestelmän häiriö ruuhkauttaa puhelin- ja chatpalveluja Keski-Suomessa
25.11.2026 15:53:22 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Lifecare potilastietojärjestelmässä on keskiviikkona iltapäivällä ilmennyt häiriö, joka on vaikeuttanut erityisesti terveydenhuollon palvelujen toimintaa ja ruuhkauttanut puhelin- ja chatpalveluja.
Häiriö alkoi noin kello 13. Häiriö hidastaa merkittävästi ammattilaisten työtä. Puhelin- ja chatpalvelut ovat ruuhkautuneet eikä yhteydenottoja tai reaaliaikaisia chatkeskusteluja välttämättä pystytä hoitamaan tämän päivän aikana.
Häiriön vaikutukset näkyvät puhelin- ja chatpalveluissa todennäköisesti koko loppuviikon ajan.
Häiriön syytä selvitetään parhaillaan, ja järjestelmän toimintaa pyritään palauttamaan normaaliksi mahdollisimman pian.
Pahoittelemme häiriöstä asiakkaille aiheutuvaa haittaa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Ari-Pekka Paananen, tietohallintojohtaja, p. 040 830 7902
Keijo Lukkarinen, ylilääkäri, p. 040 500 4313
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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