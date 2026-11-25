SDP:n Marttila: Vihreiden Virta ei näe metsää puilta
25.11.2026 15:54:34 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Helena Marttilan mukaan Vihreiden Sofia Virran tulkinta SDP:n vaihtoehtobudjetista jättää huomioimatta kokonaisuuden.
– Virta erehtyi katsomaan vaihtoehtoamme turhan kapeasti. Tärkein viestimme on, että SDP:n vaihtoehdossa kenenkään pienituloisen tulot eivät laske hallituksen budjettiin tai nykytilanteeseen verrattuna. Päinvastoin pienituloisten perheiden käytettävissä olevat tulot olisivat suuremmat ja arjen kustannuksia kevennettäisiin tuntuvasti, Marttila painottaa.
– SDP lisäisi lähes 90 miljoonaa euroa asiakasmaksujen kohtuullistamiseen, alle 18-vuotiaiden terveydenhuollon käynneistä tekisimme kokonaan maksuttomia ja turvaisimme kohtuuhintaista asumista. Nämä ovat konkreettisia toimia, jotka näkyvät pienituloisten perheiden arjessa joka päivä, hän jatkaa.
SDP osoittaa vaihtoehdossaan, että talouden kipeästi kaipaama korjausliike on mahdollista tehdä ottamalla miljardi vähemmän velkaa. Marttilan mukaan väitteet toimettomuudesta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi eivät pidä paikkaansa, kun katsotaan kokonaisuutta.
– Pienituloiset lapsiperheet saisivat enemmän tuloja kuin hallituksen mallissa, ja samalla arjen välttämättömät menot terveydenhuollosta asumiseen olisivat nykyistä pienemmät.
– Vihreät myös ottaisivat vaihtoehdossaan miljardin enemmän velkaa kuin SDP. On selvää, että olisimme voineet käyttää senkin miljardin arjen helpottamiseen. Halusimme kuitenkin osoittaa, että yhdeksän kymmenestä suomalaisesta hyötyy ja silti velkaa tarvitsee ottaa vähemmän. Vaihtoehtomme on korjausliike niin velanoton kuin perheiden kannalta.
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Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
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