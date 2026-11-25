SDP:n Suhonen: Harmittaako Tere Sammallahtea, että SDP alentaisi verotusta? 25.11.2026 14:13:21 EET | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti hyökkäsi SDP:n vaihtoehtobudjettia vastaan yllättävästä kulmasta. Hän väitti puolueen verolinjan lisäävän pienituloisuutta. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ihmettelee, ovatko he lukeneet Sammallahden kanssa samaa vaihtoehtobudjettia.