Vihreiden Virran mukaan on varmistettava, että jokaisella väkivaltaa pakenevalla on taloudellinen turva. Usein uhrin hakeutumisen turvaan väkivallasta voi estää se, että irtautuminen väkivallasta maksaa – esimerkiksi uuden kodin vuokravakuus, lukkojen vaihto ja lasten välttämättömät tarpeet pitää maksaa heti. Usein talous on lisäksi väkivaltaa käyttävän kumppanin hallussa, jolloin raha on yksi kontrollin väline.

– Väkivallasta irtautuminen ei saa jäädä rahasta kiinni. Kun väkivallan uhri päättää lähteä, avun on tultava heti eikä viikkojen päästä. Turvaraha mahdollistaisi esimerkiksi uudet lukot tai vuokravakuuden maksun – asioita, joita ilman väkivallasta irtautuminen voi olla mahdotonta, sanoo Virta.

Vihreiden esittämä turvaraha olisi nopeasti saatava ja lähtökohtaisesti takaisinperimätön. Sen saaminen ei edellyttäisi rikosilmoitusta, vaan tuen tarpeen voisi osoittaa myös ammattilaisen arviolla. Väkivaltaa käyttävän kumppanin yhteistyötä ei vaadittaisi. Turvarahaa voisi saada myös kotiin jäävä uhri silloin, kun väkivallan tekijä poistetaan asunnosta.

Virran mukaan nykyinen käytäntö on nurinkurinen. Laki mahdollistaa jo väkivallan tekijän poistamisen yhteisestä kodista perheen sisäisellä lähestymiskiellolla, mutta silti liian usein kodista lähtee nainen lasten kanssa. Vihreät esittävät Itävallan mallia. Siellä poliisi voi määrätä väkivallan tekijälle välittömän kahden viikon kiellon tulla kotiin, ja kiellon saanut on velvoitettu osallistumaan kuuden tunnin väkivallan ehkäisyn neuvontaan.

– Jos joku riehuu baarissa, hän saa porttikiellon, jotta muut saavat juhlia rauhassa. Jos joku riehuu työpaikallaan, hänet irtisanotaan, jotta muut saavat tehdä työtä rauhassa. Mutta kun joku vaarantaa puolisonsa terveyden ja hengen yhteisessä kodissa, joutuvat uhri ja lapset hakeutumaan turvakotiin jopa satojen kilometrien päähän tekijän jatkaessa elämäänsä yhteisessä kodissa. Aivan nurinkurista ja kuvaa yhä sitä, miten perheen tai parisuhteen sisäiseen väkivaltaan suhtaudutaan kulttuurisesti eri viivalla muun väkivallan kanssa. Oikeus elää turvassa ei saa tarkoittaa pakkoa kadota omasta elämästään, Virta sanoo.

Vihreät haluavat myös kriminalisoida pakottavan kontrollin ja turvata sen nykyistä paremman tunnistamisen sekä puuttumisen, perustaa lakisääteisen ja riippumattomattoman lähisuhdesurmien selvitystoiminnon sekä laajentaa lähestymiskiellon sähköistä valvontaa. Laajennetun lähestymiskiellon teknistä valvontaa on oikeusministeriön mukaan määrätty alle kymmenen kertaa vuodessa, vaikka lakia valmisteltaessa tarpeeksi arvioitiin noin 50. Vihreiden mallissa valvonta voitaisiin liittää myös perusmuotoiseen lähestymiskieltoon, ja suojattava henkilö voisi hakea sitä itse. Lisäksi lähisuhdeväkivaltarikoksiin syyllistyneet velvoitettaisiin osallistumaan väkivallan katkaisuohjelmaan osana seuraamusta. Tätä varten palvelut on turvattava koko maassa.

– Väkivalta loppuu vasta, kun sen kierre katkeaa. Velvoittava tekijätyö suojaa mahdollista tulevaa uhria, Virta sanoo.

Paketti jatkaa vihreiden pitkäjänteistä työtä väkivallan vastaisessa politiikassa. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu on tehnyt lakialoitteen pakottavan kontrollin kriminalisoinnista. Virta jätti viime vuonna hallitus-oppositio-rajojen yli kannatusta saaneen lakialoitteen lapsirauharikoksesta, ja parhaillaan lakivaliokunnassa käsitellään lapsirauhan rikkomista rikoksen koventamisperusteena.

– Väkivalta voi paitsi tappaa uhrin, myös tuhota monta elämää siinä mukana. Väkivallantekijä tulisi tuomita tapon tai murhan lisäksi aina myös rikoksen uhrin lapsia kohtaan. Heitä, jolta väkivalta vie esimerkiksi äidin, huolta pitävän aikuisen, mikä vaikuttaa lapsen tai nuoren loppuelämään kamalalla tavalla. Lapsirauharikoksen myötä tämä on mahdollista, mutta tuomion tulee olla teon aiheuttamaa menetystä ja tuhoa vastaava ja pidentää vankeusaikaa, Virta sanoo.

Vaihtoehtobudjetissaan vihreät ovat varanneet 30 miljoonaa euroa turvakotipaikkojen lisäämiseen ja väkivallan ehkäisyyn. Suomessa on alle puolet suositellusta määrästä turvakotipaikkoja.

Virta kiittää pääministeri Petteri Orpoa, joka on korostanut asennemuutosta ja miesten roolia väkivallan ehkäisyssä.

– Kiitän pääministeriä. Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen on kaikkien puolueiden yhteinen asia. Asennemuutoksen rinnalle tarvitaan nyt keinot, joilla nainen ja lapset ovat turvassa jo tänä iltana. Vihreät tuovat ne pöytään, Virta sanoo.

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