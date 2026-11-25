Jos teetit remontin tai siivoustyötä jo alkuvuodesta, kannattaa olla tarkkana kotitalousvähennyksen kanssa. Aiemman 1 600 euron sijaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on nimittäin nyt 2 100 euroa henkilöä kohden. Monia ilahduttaa se, että korotetun veroedun voi saada myös takautuvasti.

”Nyt kannattaa kaivaa kuitit esiin, sillä uudella verokortilla korotettu vähennys pienentää jo loppuvuoden ennakonpidätystä”, Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala sanoo.

Verolain muutokset tulevat yleensä voimaan vasta seuraavan vuoden alusta, mutta tämä korotus koskee koko kulunutta vuotta. Eli vaikka remontin olisi maksanut jo alkuvuodesta, vielä ei ole liian myöhäistä. Viitalan mukaan hyödyn saa käyttöön jo tänä vuonna tekemällä OmaVerossa uuden verokortin ja ilmoittamalla kotitalousvähennyksen tiedot verokorttihakemuksella.

“Jos tiedot on ehtinyt ilmoittaa verokorttia varten jo aiemmin tänä vuonna, voi hakea uuden verokortin, jolloin kotitalousvähennys tulee huomioitua loppuvuoden ennakonpidätysprosenteissa korotuksen mukaisena. Mitään pakkoa tähän ei kuitenkaan ole. Kotitalousvähennys tulee joka tapauksessa huomioitua korotettuna lopullisessa verotuksessa, vaikka sen olisikin ehtinyt ilmoittaa verottajalle ennen kuin korotuksista oli tietoa”, Viitala opastaa.

”Toisena vaihtoehtona on ilmoittaa tänä vuonna maksetut kustannukset täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta vasta ensi keväänä. Tällöin korotettu vähennys näkyy isompana veronpalautuksena tai pienempinä mätkyinä ensi syksynä”, Viitala sanoo.

Kyseessä ei ole mikään harviojen käyttämä veroetu. Vuonna 2024 kotitalousvähennystä sai noin 520 000 suomalaista, ja keskimääräinen vähennys oli noin tuhat euroa. Vähennykseen oikeuttavat tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Puolisoille jopa 4 200 euron veroetu

Kun työn ostaa yritykseltä, vähennys on 40 prosenttia työn osuudesta aiemman 35 prosentin sijaan. Työntekijälle maksetusta palkasta saa vähentää 15 prosenttia aiemman 13 prosentin sijaan, ja pakolliset työnantajamaksut voi vähentää kuten ennenkin. Omavastuu pysyy 150 eurossa.

Täyden 2 100 euron vähennyksen saa, kun yritykseltä ostetun työn osuus on vähintään 5 625 euroa vuodessa. Puolisot voivat kumpikin saada täyden vähennyksen, jos työn osuus remonttilaskusta on 11 250 euroa.

Jatkuva muuttelu hämmentää



Hallitus päätti kevään kehysriihessä korottaa kotitalousvähennystä määräaikaisesti vuosiksi 2026 ja 2027, ja eduskunta hyväksyi muutoksen lokakuussa. Korotuksella halutaan lisätä kotitalouksien palvelujen kysyntää ja elvyttää rakennusalaa.

Kotitalousvähennystä on muutettu tiuhaan. Vuosina 2022–2024 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sai vähentää 60 prosenttia ja enintään 3 500 euroa, remonttityöstä 40 prosenttia ja enintään 2 250 euroa. Vuonna 2025 vähennys leikattiin 35 prosenttiin ja 1 600 euroon. Nyt sitä korotetaan taas kahdeksi vuodeksi. Omavastuu nousi vuonna 2025 100 eurosta 150 euroon.

”Korotus kumoaa osan aiemmista leikkauksista. Jatkuva poukkoilu kuitenkin vaikeuttaa palveluyritysten suunnittelua ja hämmentää vähennyksen käyttäjiä. Määräaikaisten korjausten sijaan tarvitaan pysyvä ja ennustettava kotitalousvähennys”, Viitala sanoo.