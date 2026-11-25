Pohjoisen Pirkanmaan tulva lisää jääpatojen riskiä Kokemäenjoella – petollisia jäitä voi esiintyä Hämeenlinnassa asti
26.11.2026 10:17:01 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Vedenkorkeudet ovat nousseet tulvalukemiin Pirkanmaalla, mikä lisää jääpatojen ja talvitulvien riskiä Kokemäenjoella. Jokivarren alavilla mailla on syytä varautua tulviviin rantoihin. Voimakkaat vedenkorkeus- ja virtaamavaihtelut voivat tehdä jäistä petollisia Hämeenlinnassa asti. Myös Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vedenkorkeudet ovat paikoin tavanomaista korkeammalla.
Kuluneen puolen vuoden runsaat sateet ovat nostaneet vedenkorkeuksia tulvalukemiin pohjoisella Pirkanmaalla. Esimerkiksi säännöstelemättömän Tarjanneveden vedenpinta on nousemassa noin puoli metriä ajankohdan keskimääräisen vedenpinnan yläpuolella. Keurusselkä ja Toisvesi ovat myös lähellä keskimääräistä tulvakorkeuttaan, ja vesistön latvoilla sijaitseva Ähtärinjärvi on säännöstelyn ylärajalla.
Säännöstellyistä järvistä Kyrösjärven ja Näsijärven pinnat ovat talvitulviin varautumisen näkökulmasta verrattain korkealla, mutta tilannetta tasapainotetaan laskemalla Vanajaveden ja Tampereen Pyhäjärven pintaa tavallista alemmas. Säännöstellyillä järvillä varaudutaan pakkaskauden alkamiseen ja Kokemäenjoen talvitulviin laskemalla vedenpintoja ja suunnittelemalla tarkasti juoksutuksia.
Vedenkorkeus- ja virtaamavaihtelut voivat heikentää jäitä tavanomaisesta poikkeavasti erityisesti Tampereen Pyhäjärvellä ja Hämeenlinnan Vanajavedellä asti.
– Kerran jäätyneet paikat voivat sulaa uudestaan virtaamavaihtelujen seurauksena, varoittaa johtava vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus seuraa tulvivan Kokemäenjoen vesistön pintoja tarkasti. Tilanteen kehittyminen tulee olemaan kiinni sateen määrästä ja olomuodosta, lumen sulamisesta ja lämpötilan vaihtelusta.
– Kokemäenjoen varressa suosittelemme alavilla paikoilla olevien rakennusten sekä veneiden ja laiturien suojaamista, kehottaa vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä.
Muualla Kokemäenjoen vesistössä ja Varsinais-Suomessa vedenpinnat ovat monin paikoin tavanomaista korkeammalla
Kanta-Hämeessä järvien pinnat ovat pääasiassa hieman yli ajankohdan keskimääräisestä, mutta varsinaista tulvaa ei ole. Esimerkiksi Hämeenlinnan Hauhon Iso-Roine on alle kymmenen senttiä ajankohdan tavanomaisen yläpuolella. Tosin herkästi tulvivalla Loimijoella olivat pellot vastikään veden alla.
Varsinais-Suomen jokien vedenpinnat ovat viime viikon sateiden jäljiltä korkealla. Salon Perniönjoen vedenkorkeus ylitti rajan, jolla vesi nousee alaville pelloille. Viikon takaiset virtaamahuiput olivat kaikissa Varsinais-Suomen joissa vuoden suurimpia.
Satakunnassa Karvianjoen vesistöalueen järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskitasoa selvästi korkeammalla. Sen sijaan Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on lähellä tavanomaista. Vedenpinnat ovat kääntymässä vähitellen laskuun.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, vesitalousosasto
Pirkanmaa:
vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä, puh. 0295 036 164
Kanta-Häme:
vesitalousasiantuntija Jukka Sainio, puh. 0295 025 064
Varsinais-Suomi:
vesitalousasiantuntija Ilkka Myllyoja, puh. 0295 022 911
Satakunta:
vesitalousasiantuntija Johanna Lantto, puh. 0295 023 066
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