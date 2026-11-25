Kuluneen puolen vuoden runsaat sateet ovat nostaneet vedenkorkeuksia tulvalukemiin pohjoisella Pirkanmaalla. Esimerkiksi säännöstelemättömän Tarjanneveden vedenpinta on nousemassa noin puoli metriä ajankohdan keskimääräisen vedenpinnan yläpuolella. Keurusselkä ja Toisvesi ovat myös lähellä keskimääräistä tulvakorkeuttaan, ja vesistön latvoilla sijaitseva Ähtärinjärvi on säännöstelyn ylärajalla.

Säännöstellyistä järvistä Kyrösjärven ja Näsijärven pinnat ovat talvitulviin varautumisen näkökulmasta verrattain korkealla, mutta tilannetta tasapainotetaan laskemalla Vanajaveden ja Tampereen Pyhäjärven pintaa tavallista alemmas. Säännöstellyillä järvillä varaudutaan pakkaskauden alkamiseen ja Kokemäenjoen talvitulviin laskemalla vedenpintoja ja suunnittelemalla tarkasti juoksutuksia.

Vedenkorkeus- ja virtaamavaihtelut voivat heikentää jäitä tavanomaisesta poikkeavasti erityisesti Tampereen Pyhäjärvellä ja Hämeenlinnan Vanajavedellä asti.

– Kerran jäätyneet paikat voivat sulaa uudestaan virtaamavaihtelujen seurauksena, varoittaa johtava vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus seuraa tulvivan Kokemäenjoen vesistön pintoja tarkasti. Tilanteen kehittyminen tulee olemaan kiinni sateen määrästä ja olomuodosta, lumen sulamisesta ja lämpötilan vaihtelusta.

– Kokemäenjoen varressa suosittelemme alavilla paikoilla olevien rakennusten sekä veneiden ja laiturien suojaamista, kehottaa vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä.

Muualla Kokemäenjoen vesistössä ja Varsinais-Suomessa vedenpinnat ovat monin paikoin tavanomaista korkeammalla

Kanta-Hämeessä järvien pinnat ovat pääasiassa hieman yli ajankohdan keskimääräisestä, mutta varsinaista tulvaa ei ole. Esimerkiksi Hämeenlinnan Hauhon Iso-Roine on alle kymmenen senttiä ajankohdan tavanomaisen yläpuolella. Tosin herkästi tulvivalla Loimijoella olivat pellot vastikään veden alla.

Varsinais-Suomen jokien vedenpinnat ovat viime viikon sateiden jäljiltä korkealla. Salon Perniönjoen vedenkorkeus ylitti rajan, jolla vesi nousee alaville pelloille. Viikon takaiset virtaamahuiput olivat kaikissa Varsinais-Suomen joissa vuoden suurimpia.

Satakunnassa Karvianjoen vesistöalueen järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskitasoa selvästi korkeammalla. Sen sijaan Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on lähellä tavanomaista. Vedenpinnat ovat kääntymässä vähitellen laskuun.