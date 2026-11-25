Pohjanmaan työllisyysalueella vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten 24.11.2026 15:34:06 EET | Tiedote

Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli lokakuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista, 7,0 prosenttia. Työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,3 prosenttiyksikköä, mutta nousi syyskuusta 0,2 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli lokakuussa 11,9 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin syyskuussa. Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.