Joulukuusien myynti voi alkaa Vaasassa 10. joulukuuta
25.11.2026 16:45:34 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Joulukuusien myynti on sallittua Vaasassa 10.–23.12.2026 päivittäin klo 9–21 ja jouluaattona 24.12.2026 klo 9–12. Kuusien myyjät voivat lunastaa myyntipaikkansa kansalaisinfosta.
Joulukuusia voi myydä ja ostaa viidessä myyntipaikassa:
- Palosaaren torilla
- Suvilahden torilla
- Läntisen Pitkäkadun ja Torikadun risteyksen P-alueella
- Ratakadun pysäköintialueella, kirjaston kohdalla
- Kaarlenkentän Rantamaantien puoleisella P-alueella.
Myyntipaikan hinta ja ehdot
Myyntipaikan hinta on 72,29 euroa päivältä ja sen voi lunastaa kansalaisinfosta.
Maksu tarkastetaan päivittäin. Myyjät ovat myös velvollisia siivoamaan myyntipaikkansa päivittäin myynnin päätyttyä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilö 30.11.2026 saakka:
Inka Syrjämäki, lupa-assistentti
puh. 040 159 6930, inka.syrjamaki@vaasa.fi
Yhteyshenkilö 1.12.2026 alkaen:
Hertta Herronen, lupainsinööri
puh. 040 159 6930, hertta.herronen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Julgransförsäljningen kan börja den 10 december i Vasa25.11.2026 16:46:43 EET | Pressmeddelande
I Vasa är det tillåtet att sälja julgranar under tiden 10–23.12.2026 kl. 9–21 och på julafton 24.12.2026 kl. 9–12. Julgransförsäljare kan lösa sina försäljningsplatser vid medborgarinfon.
Färre arbetslösa än för ett år sedan i Österbottens sysselsättningsområde24.11.2026 15:34:10 EET | Pressmeddelande
Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i oktober fortfarande en av de lägsta i landet (7,0 %). Arbetslöshetsgraden sjönk med 0,3 procentenheter jämfört med ett år tidigare, men steg med 0,2 procentenheter jämfört med september. I hela landet var arbetslöshetsgraden 11,9 procent i oktober, vilket är 0,1 procentenheter högre än i september. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret.
Pohjanmaan työllisyysalueella vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten24.11.2026 15:34:06 EET | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli lokakuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista, 7,0 prosenttia. Työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,3 prosenttiyksikköä, mutta nousi syyskuusta 0,2 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste oli lokakuussa 11,9 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin syyskuussa. Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.
Vasa.fi har förnyats – stadens och regionens tjänster är nu lättare att hitta24.11.2026 14:52:21 EET | Pressmeddelande
Webbtjänsten vasa.fi har förnyats. Målet med förnyelsen är att göra det enklare att hitta information och tjänster samt att göra webbplatsen ännu mer lättanvänd. Samtidigt har webbtjänsten fått ett nytt utseende, och innehållet har uppdaterats i stor omfattning.
Vaasa.fi uudistui – kaupungin ja seudun palvelut entistä helpommin löydettävissä24.11.2026 14:41:24 EET | Tiedote
Vaasa.fi-verkkopalvelu on uudistunut. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa tiedon ja palveluiden löytämistä sekä tehdä sivuston käytöstä entistä sujuvampaa. Samalla verkkopalvelu on saanut uuden ilmeen ja sen sisältöjä on uudistettu laajasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme