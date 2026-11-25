Miten tekoäly voi tukea aktiivista ajattelua ja oppimista? Suomen Akatemialta miljoonarahoitus Jyväskylän yliopistoon
26.11.2026 06:50:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt merkittävän rahoituksen Jyväskylän yliopiston konsortiohankkeelle. Hankkeessa tutkitaan, kuinka generatiivista tekoälyä voidaan vastuullisesti integroida yläkoulun opetukseen tukemaan ihmisen oppimista.
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen yhteishanke on saanut yhteensä miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemialta.
ELICIT-konsortiohankkeessa tullaan selvittämään, miten generatiivista tekoälyä voidaan integroida vastuullisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla yläkoulun opetukseen tukemaan oppimista. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti sitä, miten pedagogisesti suunniteltu työskentely tekoälyn kanssa voi tukea oppilaiden aktiivista kiinnittymistä oppimiseen ja tiedon rakentamiseen sekä yksilöinä että osana ryhmää.
”Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, miten ja millaisissa tilanteissa tekoäly voi tukea aktiivista ja merkityksellistä oppimista, yhteistyötä, kriittistä ajattelua ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia”, kertoo professori Päivi Häkkinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta.
Häkkinen toimii hankkeen toisena vastuullisen johtajana yhdessä opettajankoulutuslaitoksen apulaisprofessori Piia Näykin kanssa.
“Tekoäly muuttaa jo nyt koululaisten tapoja hakea tietoa, ratkaista ongelmia ja opiskella. Siksi tarvitsemme nopeasti tutkimustietoa siitä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää opetuksessa pedagogisesti mielekkäällä tavalla niin, että oppilaan oma ajattelu ja aktiivinen rooli oppimisessa vahvistuvat”, Näykki toteaa.
Kilpailtu rahoitus tuli tutkijoille iloisena yllätyksenä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan alkuperäiset rahoituspäätökset julkaistiin jo kesäkuussa 2026, jolloin konsortiohanke jäi ensimmäisten varasijojen joukkoon.
Rahoitusta vapautui myöhemmin uudelleen jaettavaksi, minkä seurauksena ELICIT-konsortio nousi rahoitettavien hankkeiden joukkoon.
”Rahoitus antaa meille mahdollisuuden tutkia tekoälyn ja oppimisen suhdetta pitkäjänteisesti tilanteessa, jossa teknologia kehittyy erittäin nopeasti. Nelivuotisessa hankkeessa pystymme tuottamaan tutkimustietoa siitä, millaisin pedagogisin ratkaisuin tekoäly voi aidosti tukea oppilaiden aktiivista ajattelua ja oppimista”, Häkkinen ja Näykki iloitsevat.
Nelivuotinen hanke käynnistyy tammikuussa 2027. Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa, Jyväskylän yliopiston johtamaa EDUCA Koulutuksen tulevaisuus –lippulaivaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi Häkkinen paivi.m.hakkinen@jyu.fi, puh. +358405843325
Piia Näykki piia.t.naykki@jyu.fi, puh. +358505948136
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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