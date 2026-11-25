NASA:n Double Asteroid Redirection Test (DART) -luotain törmäsi 26. syyskuuta 2022 tarkoituksellisesti asteroidiparin pienempään kappaleeseen, Dimorphos-asteroidiin, joka on läpimitaltaan noin 160 metriä, ja joka kiertää suurempaa 760-metristä Didymosta. Törmäys lyhensi Dimorphoksen kiertoaikaa noin 33 minuutilla.

Maanpäälliset teleskoopit pystyivät mittaamaan asteroidin kiertoradan muutoksen, mutta yksi keskeinen kysymys jäi avoimeksi: mitä Dimorphokselle tapahtui törmäyksessä?

– Tutkijat esittivät erilaisia näkemyksiä siitä, oliko Dimorphokseen syntynyt törmäyksessä kraatteri, oliko sen muoto muuttunut vai oliko asteroidi säilynyt ennallaan. Yllätykseksemme vastaus näyttää olevan kaikki nämä yhtä aikaa, kertoo Hera-mission päätutkija Patrick Michel, joka toimii tutkimusjohtajana Ranskan kansallisessa tutkimuskeskuksessa (CNRS) Côte d’Azurin observatoriossa.

Dimorphoksen toinen puoli on litistynyt ja sen pinnalla on kraatteri

ESA:n Hera-luotain saapui Didymos-Dimorphos -asteroidijärjestelmän läheisyyteen tämän vuoden lokakuussa selvittääkseen yksityiskohtaisesti DART-törmäyskokeen seurauksia.

Heran ottamien kuvien perusteella Dimorphoksen toinen puoli on litistynyt, ja asteroidin pinnalle on syntynyt urheilustadionin kokoinen kraatteri, joka on lähes yhtä leveä kuin asteroidi. Asteroidin muilla alueilla sen sijaan ei näy merkittäviä muutoksia, vaan lohkareiden täyttämä asteroidin pinta näyttää samalta kuin vuonna 2022 DART-luotaimen kuvissa.

Vertailu Didymos-Dimorphos-asteroidiparista ennen vuoden 2022 NASAn DART-törmäyskoetta ja sen jälkeen. Vasemmalla DART-luotaimen DRACO-kameran kuva ja oikealla Hera-luotaimen AFC-kameran kuva. Oikeanpuoleisessa kuvassa pienemmän Dimorphos-kuun pinnalla näkyy urheilustadionin kokoinen törmäyskraatteri, joka on lähes yhtä leveä kuin asteroidin pinta. NASA/JHU-APL ja ESA

Kaksi kuvakulmaa yksityiskohdista Dimorphosin törmäyskraatterista, jossa kraatterin alueella on paljastuneina suuria kiviä. ESA

– Hera-luotaimen lähettäessä yhä enemmän kuvia kävi myös ilmi, että DART-törmäys on saanut Dimorphoksen pyörimään hallitsemattomasti kiertoradallaan, sanoo Heran tutkija Michael Kueppers ESAsta.

– Ymmärrys siitä, kuinka suuri osa törmäyksen energiasta kului asteroidin muodonmuutoksiin, kappaleiden sinkoutumiseen ja Dimorphoksen kiertoradan muuttumiseen, auttaa arvioimaan radan muutoksen tehokkuutta kokonaisuudessaan, lisää Tomáš Kohout Turun yliopiston Pori Space Labista.

Molempien asteroidien pinnoilla on runsaasti lohkareita. Suurempaa Didymosta halkoo keskeltä näkyvä harjanne, joka ympäröi asteroidia sen päiväntasaajan kohdalla. Dimorphos kiertää Didymosta saman alueen ympärillä.

– Molemmat kappaleet ovat niin sanottuja sorakasa-asteroideja. Ne koostuvat irrallisista kivilohkareista, joita painovoima ja heikot koheesiovoimat pitävät kasassa, kertoo Antti Penttilä Helsingin yliopistosta.

Sadat aiemmin tuntemattomat lohkareet kiertävät asteroidiparia

Toinen yllätys tutkijoille oli se, että Hera on havainnut asteroidien ympärillä kiertävän satoja, vain muutaman metrin kokoisia kiviä. Tutkimusryhmän on otettava nämä kohteet huomioon tulevina viikkoina, kun luotain lähestyy asteroideja ottaakseen niistä vielä tarkempia kuvia.

– Vaikka olimme varautuneet kohtaamaan pieniä lohkareita asteroidien läheisyydessä, meitä hämmästytti niiden valtava määrä. Tämä tekee asteroidiparin ympäristöstä todella dynaamisen, sanoo Kohout.

Yhdistelmäkuva koostuu yhdestätoista Hera HyperScout H -instrumentin ottamasta pitkävalotuskuvasta, jonka keskipisteenä on Didymos-asteroidi. Pisteviivat vastaavat satoja erikokoisia lohkareita, jotka liikkuvat kuvan keskellä mustina alueina näkyvän Didymos-Dimorphos-asteroidiparin ympärillä. Asteroidit on poistettu kuvasta, jotta niitä ympäröivät lohkareet erottuvat paremmin. ESA

Planetaarisen puolustuksen merkitys esillä asteroiditietoisuuden teemavuodessa

NASAn DART-törmäyskoe osoitti ensimmäistä kertaa ihmisen kyvyn muuttaa asteroidien kiertoratoja. Samankaltaista tekniikkaa voitaisiin hyödyntää myös Maata uhkaavien asteroidien kiertoratojen muuttamisessa, mikäli tulevaisuudessa havaitaan Maan kanssa törmäyskurssilla olevia asteroideja.

– 66 miljoonaa vuotta sitten asteroiditörmäys muutti elämänkulkua maapallolla johtaen dinosaurusten sukupuuttoon, sanoo Hera-mission johtaja Ian Carnelli.

– Vaikka pieniä, metrin kokoisia kappaleita saapuu Maan ilmakehään lähes päivittäin, ne eivät aiheuta vaaraa. Sen sijaan noin 50-metrisen asteroidin törmäyksiä arvioidaan tapahtuvan keskimäärin muutaman sadan vuoden välein. Tällainen törmäys voisi jo aiheuttaa vakavaa tuhoa keskikokoisen kaupungin kokoiselle alueelle, Kohout lisää.

Korostaakseen planetaarisen puolustuksen merkitystä Yhdistyneet kansakunnat ja Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni ovat virallisesti julistaneet vuoden 2029 kansainväliseksi asteroiditietoisuuden ja planetaarisen puolustuksen teemavuodeksi.

Suomalaistutkijat osallistuvat tutkimukseen

Hera-missiossa on mukana myös suomalaistutkijoita. Turun yliopiston tutkijat Pori Space Labilla yhdessä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa osallistuvat Heran tuottaman ensimmäisen datan analyysiin. Professori Tomáš Kohout on osa Heran tutkimustiimiä ja toimii Hera-projektiin kuuluvan ASPECT-hyperspektrikameran päätutkijana.

ASPECT on yksi Heran mukana kulkevan Milani-piensatelliitin instrumenteista. Hera ja Milani irrottautuivat toisistaan 30.1.2027. Tutkijat Nathan Phopariphat ja Valtteri Pitkänen Pori Space Labista vastaavat ASPECT-havaintojen suunnittelusta ja datankäsittelystä. Vanhempi tutkija Antti Penttilä Helsingin yliopistosta vastaa laitteiden suorituskyvyn simuloinnista ja kuvien korjauksista.

Seuraavaksi asteroidiparia tarkastellaan yhä lähempää

Milani on yhdessä Juventasin kanssa yksi Heran kahdesta erillisestä piensatelliitista. Milani tulee suorittamaan lähihavaintoja molemmista asteroideista ja kartoittamaan niiden koostumusta ja pintamuutoksia ASPECT-hyperspektrikameran avulla. ASPECT pystyy havaitsemaan ihmissilmälle näkymättömiä värejä ja mahdollistaa useiden mineraalien tunnistamisen niille ominaisten väriprofiilien avulla.

ASPECT on kehitetty Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä. Yhteistyössä ovat olleet mukana Gofore Suomi, Kuva Space, Gofore Czech Republic, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Institute of Geology of the Czech Republic ja Brno University of Technology. Milani-satelliitin on rakentanut Tyvak International Italy.