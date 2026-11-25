Uusi jäänmurtaja rakennukseen Helsingin ja Porin telakoille – ministeri Ranne: ”Tarve on kiireellinen”
25.11.2026 17:55:22 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomessa aloitetaan uuden jäänmurtajan rakentaminen Helsingin ja Porin telakoilla. Hankkeen osapuolet Väylävirasto ja DNY Finland ovat nyt allekirjoittaneet sopimuksen aluksen rakentamisesta.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne painottaa, että hallituksessa on tehty hartiavoimin töitä jäänmurtajien uudistusohjelman edistämiseksi, ja iloitsee, että ohjelma käy nyt toteen.
- Jäänmurto on Suomen kriittistä infraa, ja vanhimmat jäänmurtajamme ovat tulossa nyt eläkeikään. Kalustoa on uudistettava, jotta Suomen meriliikenne ja huoltovarmuus voidaan taata nyt ja tulevaisuudessa. Toimiva talvimerenkulku on tärkeää koko Suomen turvallisuudelle, mihin satsaaminen on tällä hetkellä Suomen prioriteetti, Ranne painottaa.
Aino-jäänmurtaja tulee korvaamaan jo yli 70-vuotiaan Voima-murtajan. Nyt kun sopimus on allekirjoitettu, niin hanke etenee aluksen perussuunnitteluun ja osien, laitteiden ja materiaalien hankintaan. Ensi vuonna Aino saa sydämen, eli pää- ja apukoneen sekä propulsion. Varsinainen rakennustyö alkaa alkuvuodesta 2028, ja aluksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2029. Ministeri Ranne painottaa, että sopimuksen myötä Suomeen saadaan Suomen olosuhteisiin kustannustehokkuuden kannalta paras mahdollinen murtaja.
- Aino rakennetaan suomalaisella osaamisella Suomea ja sen olosuhteita varten. Parempaa ratkaisua ei muualta maailmasta pohjoisille merille saada! Alus tulee palvelemaan Suomen turvallisuutta, kauppaa ja muita merenkulun tarpeita vuosikymmeniksi eteenpäin, Ranne toteaa.
Ainon rakentamiseen on myönnetty peräti 42 miljoonaa EU:n CEF-tukea, mikä on kyseisen kaikkien aikojen suurin Suomeen myönnetty CEF-tuki. Väyläviraston ja DNY Finland Oy:n sopimukseen sisältyy myös optio toisen jäänmurtajan ostamisesta ja rakentamisesta.
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Yhteyshenkilöt
Kasperi LähteenmäkiErityisavustajaLiikenne- ja viestintäministeriöPuh:0295342039kasperi.lahteenmaki@gov.fi
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