SDP:n Riitta Kaarisalo: Miksi työn ja kasvun linja ei käy, ministeri Partanen?
25.11.2026 18:03:54 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo ihmettelee kokoomusministeri Karoliina Partasen vastustusta työnteon verotuksen keventämiselle. SDP kantaa Kaarisalon mukaan esitettyjen budjettivaihtoehtojen perusteella myös selvästi kokoomusta enemmän huolta valtiontalouden kestävyydestä.
Orpon-Purran hallituksen uusin budjetti lisää 17 000 uutta pienituloista aiemmin vaalikauden aikana saatujen 102 000 köyhän joukkoon.
– Pitäisi olla hallituksellekin selvää, että tähän kurssiin tarvitaan korjausliikettä. Suomeen tarvitaan lisää työllisiä ja tavallisille ihmisille enemmän rahaa käteen. Siksi esitämme muun muassa suojaosien palauttamista ja lisää rahaa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, Kaarisalo sanoo.
– Pidän ihmeellisenä, että Karoliina Partanen arvostelee meitä liiallisesta työssäkäyvien verojen keventämisestä. Koska siitähän tässä on kyse. Hallitus halusi kohdentaa veronalennukset suurituloisille ja isoille yrityksille, SDP valitsi pienituloiset ja laajan keskiluokan. Samaan aikaan se huomioisi myös pk-yritykset, joihin työpaikkoja syntyy.
Kaarisalo korostaa, että SDP:n vaihtoehto on taloudellisesti parempi kaikille paitsi suurituloisimmalle kymmenykselle ja suhteellisesti eniten hyötyvät kahteen alimpaan tulokymmenykseen kuuluvat. Kaikki SDP:n vaihtoehtoon sisältyvät keinot, kuten terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistaminen, eivät sisälly eduskunnan tietopalvelun laskelmaan.
– Kun kaikkien tulot kasvavat, pienituloisuuden euromääräinen raja nousee hieman. Kyllä kokoomus tämän tietää, mutta on vaalipaniikissa tarttunut nimenomaan tähän ja suorastaan sumuttaa kansalaisia, Kaarisalo sanoo.
– On selvää, että hallituksen pienituloisilta leikkaava ja suurituloisille veronalennuksia velaksi jakava linja ei ole toiminut. Ihmettelen miksei tämän poliittisen haaksirikon jälkeenkään tarjottu työn ja kasvun linja kelpaa Partaselle. SDP:n miljardin vähemmän uutta velkaa ottava budjettiehdotus on talousvastuullinen vaihtoehto, joka turvaa julkisen talouden kestävyyden myös tuleville sukupolville, Kaarisalo jatkaa ja päättää.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
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