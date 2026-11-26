Vuoden sähköurakoitsija 2026 on ESP Suomi oy
26.11.2026 20:03:14 EET | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote
Vuoden 2026 sähköurakoitsijaksi valitun ESP Suomi oy:n kasvua ohjaa huolellisesti laadittu strategia, yrittäjähenkinen toimintatapa ja vahva paikallinen osaaminen.
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry luovutti Vuoden sähköurakoitsijan kunniakirjan ESP Suomi oy:lle 26.11.2026 Tampereella järjestetyillä Sähköurakoitsijapäivillä.
ESP tähtää valtakunnalliseen kasvuun ja monipuolisuuteen
ESP-konsernin konsernijohtaja ja ESP Suomi oy:n toimitusjohtaja Matti Rantamaan mukaan yrityksen strategiana on rakentaa huolettomuutta asiakkaille ja tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla.
”Tämä tarkoittaa käytännön valintoja: millaista osaamista yritykseen rakennetaan, mihin kehittämisessä keskitytään ja millaisia kumppaneita kasvun tueksi etsitään. Haluamme olla kiinteistötekniikan halutuin yhteistyökumppani. Sen pitää näkyä asiakkaalle ammattitaitoisena palveluna, toimivana yhteistyönä ja kykynä ottaa vastuuta kokonaisuudesta”, Rantamaa kertoo.
ESP:n kasvun painopisteitä ovat palveluliiketoiminnan vahvistaminen, erikoisosaamisen kehittäminen sekä kokonaisvastuu-urakoinnin ja projektinjohtamisen osaaminen. Sähkö- ja LVI-osaamisen rinnalla kokonaisuutta täydennetään rakennusautomaatiolla, kylmä- ja jäähdytystekniikalla, keskijänniteosaamisella sekä palo- ja turvatekniikalla.
Ammattitaito ja luottamus ratkaisevat
Vuoden 2026 asiakastyytyväisyyskyselyssä ESP-konsernin poikkeuksellisen korkea NPS-tulos oli 72. Asiakaspalautteissa korostuivat ammattitaito, luotettavuus ja yhteistyön sujuvuus.
”Kasvua voidaan rakentaa vain tällaisen luottamuksen varaan. Vuoden 2026 sähköurakoitsijan tunnustus on ESP Suomi oy:lle ennen kaikkea tunnustus henkilöstön työstä. Yhteinen suunta antaa tekemiselle tarkoituksen, mutta ihmiset tekevät tuloksen”, Rantamaa toteaa.
ESP Suomi oy
Perustettu: vuonna 1988
Toimitusjohtaja: Matti Rantamaa
Liikevaihto: 34,9 miljoonaa euroa (2025)
Liikevoitto: 2,64 miljoonaa euroa
Toimialat: Sähkötekniikka, LVI-tekniikka, rakennusautomaatio, kylmä- ja jäähdytystekniikka, keskijännitetekniikka, palo- ja turvatekniikka
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko UtriainenSähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry / ToimitusjohtajaPuh:050 335 4236marko.utriainen@stul.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
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