Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry luovutti Vuoden sähköurakoitsijan kunniakirjan ESP Suomi oy:lle 26.11.2026 Tampereella järjestetyillä Sähköurakoitsijapäivillä.

ESP tähtää valtakunnalliseen kasvuun ja monipuolisuuteen

ESP-konsernin konsernijohtaja ja ESP Suomi oy:n toimitusjohtaja Matti Rantamaan mukaan yrityksen strategiana on rakentaa huolettomuutta asiakkaille ja tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla.

”Tämä tarkoittaa käytännön valintoja: millaista osaamista yritykseen rakennetaan, mihin kehittämisessä keskitytään ja millaisia kumppaneita kasvun tueksi etsitään. Haluamme olla kiinteistötekniikan halutuin yhteistyökumppani. Sen pitää näkyä asiakkaalle ammattitaitoisena palveluna, toimivana yhteistyönä ja kykynä ottaa vastuuta kokonaisuudesta”, Rantamaa kertoo.

ESP:n kasvun painopisteitä ovat palveluliiketoiminnan vahvistaminen, erikoisosaamisen kehittäminen sekä kokonaisvastuu-urakoinnin ja projektinjohtamisen osaaminen. Sähkö- ja LVI-osaamisen rinnalla kokonaisuutta täydennetään rakennusautomaatiolla, kylmä- ja jäähdytystekniikalla, keskijänniteosaamisella sekä palo- ja turvatekniikalla.

Ammattitaito ja luottamus ratkaisevat

Vuoden 2026 asiakastyytyväisyyskyselyssä ESP-konsernin poikkeuksellisen korkea NPS-tulos oli 72. Asiakaspalautteissa korostuivat ammattitaito, luotettavuus ja yhteistyön sujuvuus.

”Kasvua voidaan rakentaa vain tällaisen luottamuksen varaan. Vuoden 2026 sähköurakoitsijan tunnustus on ESP Suomi oy:lle ennen kaikkea tunnustus henkilöstön työstä. Yhteinen suunta antaa tekemiselle tarkoituksen, mutta ihmiset tekevät tuloksen”, Rantamaa toteaa.

ESP Suomi oy

Perustettu: vuonna 1988

Toimitusjohtaja: Matti Rantamaa

Liikevaihto: 34,9 miljoonaa euroa (2025)

Liikevoitto: 2,64 miljoonaa euroa

Toimialat: Sähkötekniikka, LVI-tekniikka, rakennusautomaatio, kylmä- ja jäähdytystekniikka, keskijännitetekniikka, palo- ja turvatekniikka