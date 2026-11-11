Pelastustoimi tulee säilyttää hyvinvointialueilla, sillä se takaa kansalaisille elintärkeiden pelastuspalvelujen laadun ja kustannustehokkuuden. Asiaan ottavat kantaa Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston hallituksen puheenjohtaja, Itä-Uudenmaan pelastusjohtaja Peter Johansson.

Kanta on vastaus sisäministeriön lokakuiseen virkapuheenvuoroon, jossa ehdotetaan selvitettäväksi muun muassa pelastustoimen valtiollistamista ja uuden pelastusviraston perustamista sisäministeriön hallinnonalalle.

– Sote- ja pelastuspalvelut tulee säilyttää hyvinvointialueiden palveluina. Nykymalli on ollut käytössä vasta kolmisen vuotta, ja hyvinvointialueille tulee antaa aikaa rakentaa mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen yhteistyö soten ja pelastustoimen välille, neuvottelujohtaja Anne Kiiski KT:sta toteaa.

Mikäli pelastustoimi valtiollistettaisiin, muutos vaikuttaisi etenkin kansalaisten avunsaannin kannalta keskeiseen ensihoitoon.

Yhteistyö parantaa ensihoitoa hätätilanteissa

Pelastustoimi siirrettiin hyvinvointialueille osana sote-uudistusta. Tavoitteena oli lisätä pelastus- ja sote-palveluiden yhteistyötä. Pelastuslaitokset tuottavatkin nykyisin merkittävän osan ensihoitopalveluista. Moni pelastaja tekee ensihoitoa osana työtään ja ensihoito on otettu huomioon myös pelastajien koulutuksessa.

Järjestely mahdollistaa asiakaslähtöiset ja sujuvat palvelupolut sekä tehokkaan moniammatillisen yhteistyön, joiden tuloksena esimerkiksi onnettomuudessa loukkaantunut saa viiveettä hoitoa.

Itä-Uudenmaan pelastusjohtaja Peter Johansson tuntee ensihoidon ja pelastuksen yhteistyön edut.

– Hyötyjä on monia. Yksi niistä on, että kun työskentelemme rinta rinnan, tunnemme toisemme. Tämä auttaa erityisesti vaativissa tehtävissä, joissa on mukana niin ensihoitajia kuin pelastajiakin. Esimerkiksi jos henkilöä irrotetaan kolaroidusta autosta, ensihoito ohjaa tehtävää ja pelastajat hoitavat irrottamisen, Johansson kertoo.

Valtiollistaminen lisäisi menoja ja vähentäisi pelastustoimen palveluiden rahoitusta

Sisäministeriön virkapuheenvuorossa perustellaan pelastustoimeen esitettyjä muutoksia resurssitehokkuudella. Ministeriön esitykset kuitenkin lisäisivät valtion kustannuksia.

– Kaavailtu virasto olisi kuluerä. Siihen tuskin saataisiin valtiolta lisäeuroja, vaan rahoitus otettaisiin pelastustoimen nykyisestä rahoituksesta. Siirrettäisiin siis rahaa palveluista hallintohimmeliin, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo sanoo.

Valtiollistaminen lisäisi kustannuksia ainakin kahdella tapaa. Ensinnäkin muun muassa hallinto-, hankinta-, tila- ja ict-palveluiden uudelleenjärjestelyt sekä palkkojen harmonisointi lisäisivät pelastustoimen kuluja.

Toiseksi valtiollistaminen lisäisi sote-palveluiden kuluja.

– Jos pelastustoimi siirtyisi pois hyvinvointialueilta, pelastustoimi ei enää tekisi ensihoitoa ainakaan nykyisellä tavalla. Hyvinvointialueiden tulisi palkata uusia ensihoitajia, Peter Johansson arvioi.

Lisäksi valtiollistaminen vähentäisi pelastustoimen rahoitusta.

– Yli puolet hyvinvointialueista rahoittaa pelastustoimea suuremmalla summalla kuin se valtiolta tarkoitukseen saa. Valtiollistamisen yhteydessä pelastustoimen rahoitus siis laskisi, Johansson toteaa.

Alueellisuus edistää sopimuspalokuntien säilymistä – ovat mukana 46 %:ssa tehtävistä

Kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo toteaa, että pelastuspalveluiden järjestäminen hyvinvointialueilla parantaa kansalaisten palveluja kolmella tapaa.

– Ensiksi, turvallisuusympäristömme on muuttunut. Tarvitsemme yhä enemmän yhteiskunnallista resilienssiä. Sen rakentuminen edellyttää, että on turvallisuusviranomaisia, jotka toimivat alue- ja paikallistasolla, Tervo sanoo.

Toiseksi pelastustoimen tehtäviin kuuluu ennaltaehkäisevää työtä, kuten valvontaa ja neuvontaa. Tätä työtä tehdään yhdessä paikallisten ja alueellisten toimijoiden – kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän – kanssa. Asiakaslähtöinen työ onnistuu parhaiten, kun pelastustoimi on alueellisesti organisoitu.

Kolmanneksi alueellinen järjestämisvastuu edistää sopimuspalokuntien säilymistä. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 46 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä.

– Valtiollistaminen heikentäisi sopimuspalokuntajärjestelmää ja lisäisi pelastustoimen menoja jopa sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa. Samaan aikaan kansalaisten avun saanti heikkenisi ja onnettomuus- ja henkilövahinkoriski kasvaisivat erityisesti haja-asutusalueilla, Tervo varoittaa.

Hän huomauttaa, että pelastustoimi on paikallista ja alueellista toimintaa. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu alueellisten riskien arviointi, jossa otetaan huomioon esimerkiksi väestön sijoittuminen, kriittinen infrastruktuuri ja teollisuus- ja kemikaalikohteet. Riskianalyysia hyödynnetään päätettäessä pelastustoimen palvelutasosta eli esimerkiksi alueellisista resursseista, paloasemaverkosta ja toimintavalmiudesta. Riskianalyysi on perusta myös viranomaisten varautumiselle.

Varautumisen parantaminen ei edellytä valtiollistamista

Varautuminen rakentuu yhteistyölle. Tieto- ja johtamisjärjestelmät mahdollistavat jo nykyisellään pelastustoimen ja valtiollisten turvallisuusviranomaisten sujuvan yhteistyön.

– Jos halutaan parantaa varautumista, on tarkasteltava hyvinvointialueiden saamaa ohjeistusta. Sisäministeriö ohjeistaa pelastuspalvelujen ja sosiaali- ja terveysministeriö sote-palvelujen varautumista. Ministeriöiden ohjeet ovat ristiriitaisia ja niitä joudutaan alueilla yhteensovittamaan. Tämän pitää muuttua, Peter Johansson sanoo.

Fakta: Palo- ja pelastusalalla on 7000 työntekijää ja paljon sopimuspalokuntalaisia