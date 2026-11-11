Hyvil, KT ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto: Pelastustoimi tulee säilyttää hyvinvointialueilla – valtiollistaminen heikentäisi pelastuspalveluja ja lisäisi kustannuksia
26.11.2026 07:30:00 EET | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT | Tiedote
Pelastustoimi varmistaa osaltaan suomalaisten turvallisuuden. Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueilla.
Pelastustoimi tulee säilyttää hyvinvointialueilla, sillä se takaa kansalaisille elintärkeiden pelastuspalvelujen laadun ja kustannustehokkuuden. Asiaan ottavat kantaa Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston hallituksen puheenjohtaja, Itä-Uudenmaan pelastusjohtaja Peter Johansson.
Kanta on vastaus sisäministeriön lokakuiseen virkapuheenvuoroon, jossa ehdotetaan selvitettäväksi muun muassa pelastustoimen valtiollistamista ja uuden pelastusviraston perustamista sisäministeriön hallinnonalalle.
– Sote- ja pelastuspalvelut tulee säilyttää hyvinvointialueiden palveluina. Nykymalli on ollut käytössä vasta kolmisen vuotta, ja hyvinvointialueille tulee antaa aikaa rakentaa mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen yhteistyö soten ja pelastustoimen välille, neuvottelujohtaja Anne Kiiski KT:sta toteaa.
Mikäli pelastustoimi valtiollistettaisiin, muutos vaikuttaisi etenkin kansalaisten avunsaannin kannalta keskeiseen ensihoitoon.
Yhteistyö parantaa ensihoitoa hätätilanteissa
Pelastustoimi siirrettiin hyvinvointialueille osana sote-uudistusta. Tavoitteena oli lisätä pelastus- ja sote-palveluiden yhteistyötä. Pelastuslaitokset tuottavatkin nykyisin merkittävän osan ensihoitopalveluista. Moni pelastaja tekee ensihoitoa osana työtään ja ensihoito on otettu huomioon myös pelastajien koulutuksessa.
Järjestely mahdollistaa asiakaslähtöiset ja sujuvat palvelupolut sekä tehokkaan moniammatillisen yhteistyön, joiden tuloksena esimerkiksi onnettomuudessa loukkaantunut saa viiveettä hoitoa.
Itä-Uudenmaan pelastusjohtaja Peter Johansson tuntee ensihoidon ja pelastuksen yhteistyön edut.
– Hyötyjä on monia. Yksi niistä on, että kun työskentelemme rinta rinnan, tunnemme toisemme. Tämä auttaa erityisesti vaativissa tehtävissä, joissa on mukana niin ensihoitajia kuin pelastajiakin. Esimerkiksi jos henkilöä irrotetaan kolaroidusta autosta, ensihoito ohjaa tehtävää ja pelastajat hoitavat irrottamisen, Johansson kertoo.
Valtiollistaminen lisäisi menoja ja vähentäisi pelastustoimen palveluiden rahoitusta
Sisäministeriön virkapuheenvuorossa perustellaan pelastustoimeen esitettyjä muutoksia resurssitehokkuudella. Ministeriön esitykset kuitenkin lisäisivät valtion kustannuksia.
– Kaavailtu virasto olisi kuluerä. Siihen tuskin saataisiin valtiolta lisäeuroja, vaan rahoitus otettaisiin pelastustoimen nykyisestä rahoituksesta. Siirrettäisiin siis rahaa palveluista hallintohimmeliin, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo sanoo.
Valtiollistaminen lisäisi kustannuksia ainakin kahdella tapaa. Ensinnäkin muun muassa hallinto-, hankinta-, tila- ja ict-palveluiden uudelleenjärjestelyt sekä palkkojen harmonisointi lisäisivät pelastustoimen kuluja.
Toiseksi valtiollistaminen lisäisi sote-palveluiden kuluja.
– Jos pelastustoimi siirtyisi pois hyvinvointialueilta, pelastustoimi ei enää tekisi ensihoitoa ainakaan nykyisellä tavalla. Hyvinvointialueiden tulisi palkata uusia ensihoitajia, Peter Johansson arvioi.
Lisäksi valtiollistaminen vähentäisi pelastustoimen rahoitusta.
– Yli puolet hyvinvointialueista rahoittaa pelastustoimea suuremmalla summalla kuin se valtiolta tarkoitukseen saa. Valtiollistamisen yhteydessä pelastustoimen rahoitus siis laskisi, Johansson toteaa.
Alueellisuus edistää sopimuspalokuntien säilymistä – ovat mukana 46 %:ssa tehtävistä
Kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo toteaa, että pelastuspalveluiden järjestäminen hyvinvointialueilla parantaa kansalaisten palveluja kolmella tapaa.
– Ensiksi, turvallisuusympäristömme on muuttunut. Tarvitsemme yhä enemmän yhteiskunnallista resilienssiä. Sen rakentuminen edellyttää, että on turvallisuusviranomaisia, jotka toimivat alue- ja paikallistasolla, Tervo sanoo.
Toiseksi pelastustoimen tehtäviin kuuluu ennaltaehkäisevää työtä, kuten valvontaa ja neuvontaa. Tätä työtä tehdään yhdessä paikallisten ja alueellisten toimijoiden – kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän – kanssa. Asiakaslähtöinen työ onnistuu parhaiten, kun pelastustoimi on alueellisesti organisoitu.
Kolmanneksi alueellinen järjestämisvastuu edistää sopimuspalokuntien säilymistä. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 46 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä.
– Valtiollistaminen heikentäisi sopimuspalokuntajärjestelmää ja lisäisi pelastustoimen menoja jopa sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa. Samaan aikaan kansalaisten avun saanti heikkenisi ja onnettomuus- ja henkilövahinkoriski kasvaisivat erityisesti haja-asutusalueilla, Tervo varoittaa.
Hän huomauttaa, että pelastustoimi on paikallista ja alueellista toimintaa. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu alueellisten riskien arviointi, jossa otetaan huomioon esimerkiksi väestön sijoittuminen, kriittinen infrastruktuuri ja teollisuus- ja kemikaalikohteet. Riskianalyysia hyödynnetään päätettäessä pelastustoimen palvelutasosta eli esimerkiksi alueellisista resursseista, paloasemaverkosta ja toimintavalmiudesta. Riskianalyysi on perusta myös viranomaisten varautumiselle.
Varautumisen parantaminen ei edellytä valtiollistamista
Varautuminen rakentuu yhteistyölle. Tieto- ja johtamisjärjestelmät mahdollistavat jo nykyisellään pelastustoimen ja valtiollisten turvallisuusviranomaisten sujuvan yhteistyön.
– Jos halutaan parantaa varautumista, on tarkasteltava hyvinvointialueiden saamaa ohjeistusta. Sisäministeriö ohjeistaa pelastuspalvelujen ja sosiaali- ja terveysministeriö sote-palvelujen varautumista. Ministeriöiden ohjeet ovat ristiriitaisia ja niitä joudutaan alueilla yhteensovittamaan. Tämän pitää muuttua, Peter Johansson sanoo.
Fakta: Palo- ja pelastusalalla on 7000 työntekijää ja paljon sopimuspalokuntalaisia
- Suomessa on 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueillaan.
- Pelastustoimen tehtäviä hoitaa 21 alueellista pelastuslaitosta. Niillä työskentelee pää- ja sivutoimista henkilöstöä. Palo- ja pelastusalalla oli lokakuussa 2025 noin 7 200 työntekijää, joista noin 2000 oli sivutoimisia pelastajia.
- Suurin osa sivutoimisista palomiehistä toimii sopimuspalokunnissa.
- Suomessa toimii noin 700 sopimuspalokuntaa. Niissä toimii noin 14 250 hälytyskelpoista sopimuspelastajaa. Sopimuspalokunnat osallistuvat noin puoleen pelastustoimen hälytystehtävistä.
- Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 21 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteistyöverkosto, joka kehittää pelastuslaitosten palveluita ja niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Yhteyshenkilöt
Vesa-Pekka TervokehittämispäällikköHyvinvointialueyhtiö Hyvil OyPuh:040 719 7150vesa-pekka.tervo@hyvil.fi
Anne KiiskineuvottelujohtajaKT / Yleiset palvelussuhdeasiatPuh:050 414 0718Anne.kiiski@kt.fi
Peter Johanssonhallituksen puheenjohtajaPelastuslaitosten kumppanuusverkostoPuh:040 840 4875peter.johansson@itauusimaa.fi
Tietoa julkaisijasta
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on kunta- ja hyvinvointialan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. Jäseniämme ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointialueyhtymät sekä niiden omistamat yritykset.
Neuvottelemme alan työ- ja virkaehtosopimukset, kehitämme työelämää ja osallistumme lainvalmisteluun. Työmme on lakisääteistä, ja sitä tehdään virkavastuulla. Kunta- ja hyvinvointiala työllistää Suomessa joka viidennen palkansaajan. Tavoitteenamme on turvata suomalaisille laadukkaat hyvinvointi- ja sivistyspalvelut.
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