Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 25.11.2026
25.11.2026 20:53:55 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Leppävaaran koulun urheilupainotettuun opetukseen valittavien määrän. Lautakunta käsitteli kokouksessaan myös osavuosikatsauksia ja opetussuunnitelmia.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Leppävaaran koulun urheilupainotettuun opetukseen voidaan valita lukuvuodella 2027–2028 enintään 48 valintakriteerit täyttävää hakijaa.
Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen toisen asteen koulutuksen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen osavuosikatsauksen.
Lautakunta hyväksyi Espoon lukiokoulutuksen sekä suomenkielisen perusopetuksen muutokset opetussuunnitelmiin.
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi myös suomenkielisen perusopetuksen oppilaan oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiset osat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoo Cateringilla kolme PRO2027-finalistia!25.11.2026 10:45:28 EET | Tiedote
Kolme Espoo Cateringin työntekijää on saavuttanut finaalipaikan vuoden 2027 PRO-gaalassa. Nyt on aika äänestää finalistit voittoon!
Mun Espoonlahti -valokuvanäyttely on kunnianosoitus asukkailleen24.11.2026 10:57:35 EET | Tiedote
Tiistaina 1. joulukuuta 2026 klo 17–19 Hybridiareena Hypen aulassa avautuu Mun Espoonlahti - valokuvanäyttely. Kuvat on ottanut valokuvataiteilija Anna Autio, tekstit ovat toimittaja Kaisa Viitasen. ”Näyttely on kunnianosoitus Suur-Espoonlahden asukkaille. Jokaisella kuviin valitulla henkilöllä on asuinalueeseensa omanlaisensa suhde”, tekijät sanovat.
Keilaniemen hankkeet etenevät – uusimpina alueen ensimmäinen hotelli ja KONEen uusi toimistorakennus24.11.2026 10:00:18 EET | Tiedote
Keilaniemen kehitys etenee jälleen, kun alueelle rakennetaan hissiyhtiö KONEen uusi konsernihallinnon toimistotalo ja norjalaisen Strawberry-ketjun Clarion-hotelli, johon tulee myös kongressikeskus. Keilaniemi kehittyy nopeasti ja alueella on vireillä useita hankkeita. Parhaillaan parannetaan entisestään alueen liikenneyhteyksiä.
Keilaniemi projects move forward – latest additions include the area’s first hotel and KONE’s new office building24.11.2026 10:00:18 EET | Press release
Development in Keilaniemi is moving forward with the construction of a new building to house lift company KONE’s corporate offices and a Clarion hotel, operated by the Norwegian hotel group Strawberry. The hotel will also include a conference centre. Keilaniemi is developing rapidly, and several projects are underway in the area. The area’s transport connections are also being further improved.
Kaupunginhallitus: Hiilineutraali Espoo -tiekartta etenee valtuuston käsittelyyn24.11.2026 07:51:07 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Hiilineutraali Espoo -tiekartan ja esitetyt lisätoimenpiteet päästövähennysten vauhdittamiseksi. Tiekartassa asetetaan uusina tavoitteina 90 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2040 ja luonnollisille hiilinieluille 10 prosentin tavoite vuoden 1990 päästöjen tasosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme