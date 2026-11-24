TPS vei kärkiottelun, Classicille kauden avaustappio
25.11.2026 21:09:43 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten kärkiottelu pelattiin Lempäälässä, jossa sarjakakkonen TPS otti revanssin kärki Classicista voittamalla rangaistuslaukauskisan jälkeen 5-4. Tappio oli kauden ensimmäinen Classicille, joka ennen tätä oli menettänyt vain yhden sarjapisteen.
Avauserän 2-1 vienyt Classic nousi toisen alussa onnistuneen karvauksen jälkeen jo 3–1-johtoon Taimi Mikkolan sivaltaessa pallon ohi maajoukkuevahti Miia Maarasen. Hyökkäysalueen pallonriisto pohjusti myös Anna Marttalan TPS:lle iskemän kavennuksen, ja päätösjakson alussa pistepörssin kärki Milla Nordlund nosti turkulaiset jo tasoihin. Classic selvitti erän puolivälissä kaksi perättäistä alivoimaa, ja kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua Sofia Mittentag laukoi Zara Gauffin-Kausteen levityksestä kotijoukkueen vielä 4–3-johtoon. Se ei kuitenkaan kantanut summeriin saakka, kun Miisa Turunen tasoitti kuudella viittä vastaan minuuttia ennen loppua.
Maalittoman jatkoajan jälkeen katsottiin kärkipelin voittaja rangaistuslaukauskisassa, jossa ensimmäinen laukoja Natalia Pitkäkangas käytti Classicin johdossa. Elsa Holopainen kuitenkin kuittasi kolmannessa parissa, ja ero syntyi lopulta kuudensien laukojien kohdalla. Classicin Eerika Koski ei onnistunut omalla vuorollaan, ja Miisa Turunen naulasi lisäpisteen hallitsevan mestarin matkaan.
Joukkueiden kauden avauskohtaamisen Turussa voittaneella Classicilla on sarjakärjessä nyt yhden pisteen etumatka kaksi ottelua enemmän pelanneeseen TPS:aan.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla PSS–Pirkat, SPV–FBC Loisto ja SBS Wirmo–Koovee.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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