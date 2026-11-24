A-Katsastuksen Bonusyhteistyö laajenee Pieksämäelle
26.11.2026 10:00:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Joulukuun alusta lähtien asiakasomistajat voivat kerryttää S-Etukortilla Bonusta A-Katsastus Pieksämäen palveluista. Aiemmin Bonusyhteistyö on ollut voimassa Osuuskauppa Suur-Savon alueella vain Savonlinna-Mertalan toimipisteessä.
A-Katsastus on ollut Osuuskauppa Suur-Savon Bonuskumppani jo vuosien ajan ja yhteistyön laajentuessa Bonusta kertyy 1.12.2026 alkaen A-Katsastus Pieksämäellä samoista palveluista kuin Savonlinna-Mertalan toimipisteessä. Bonusta saa henkilö- ja pakettiautojen katsastuspalveluista, päästömittauksista, ajoneuvojen kuntotarkastuksista ja autotarvikkeista palveluvalikoiman mukaisesti. Bonusta ei kerry muun muassa rekisteröinti- ja vakuutuspalveluista tai verkkokauppaostoista.
Bonuksen saa helposti, kun Bonukseen oikeuttava palvelu maksetaan toimipisteessä ja maksamisen yhteydessä käytetään S-Etukorttia.
– On hienoa, että pystymme tarjoamaan asiakasomistajillemme jälleen uusia mahdollisuuksia Bonuksen kerryttämiseen myös oman alueemme kumppaneiden palveluista. Yhteistyön laajeneminen Pieksämäelle tuo konkreettisen uuden hyödyn seudun asiakasomistajille, iloitsee Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.
Osuuskauppa Suur-Savolla on useita Bonuskumppaneita ja lisäksi paikallisia etukumppaneita, jotka myöntävät Bonuksen sijaan tuotteistaan tai palveluistaan hintaedun S-Etukortilla. Kaikki voimassa olevat kumppaniedut on listattu Suur-Savon kumppaniedut -sivulle.
Lisätietoja:
Leena Vironen, asiakkuuspäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo
p. 010 764 0023 leena.vironen@sok.fi
Janne Järvinen, aluejohtaja, A-Katsastus, janne.jarvinen@a-katsastus.fi
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Yhteyshenkilöt
Leena VironenasiakkuuspäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:010 764 0023leena.vironen@sok.fi
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