Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät - palvelujen muutokset etenevät ensi vuonna
26.11.2026 15:31:29 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus on hyväksynyt viime viikolla päättyneiden sosiaali- ja terveyspalveluja koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksen. Neuvottelut koskivat sairaalapalveluja, ikäihmisten ja vammaisten palveluja sekä avopalveluja ja niiden tavoitteena on ollut palvelujen ja toiminnan uudelleenorganisoiminen. Palveluissa muutokset näkyvät pääosin ensi vuoden aikana.
Neuvottelujen lopputuloksena noin 400 työntekijän tai viranhaltijan työhön tulee muutoksia, jotka vaikuttavat palvelussuhteen ehtoihin. Näistä noin 50 työntekijällä vaihtuu ainoastaan työaikamuoto, lopuilla muutoksia tulee vaihdellen tehtävänkuvaan, työntekopaikkaan sekä työaikamuotoon. Noin 40 tehtävää lakkaa, ja näissä tehtävissä työskenteleville tarjotaan uutta työpaikkaa hyvinvointialueelta. Jos työntekijä kieltäytyy tarjotusta uudesta tehtävästä tai palvelussuhteen uusista ehdoista, se voi johtaa työsuhteen irtisanomiseen.
Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa muutokset liittyvät erityisesti jo aiemmin kerrottuihin Tampereen Härmälänrannan, Kuhmoisten Päijäläkodin ja Akaan Mäntymäen asumisyksiköiden lakkauttamiseen sekä lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen muutoksiin.
Uniapneapotilaiden hoito keskitetään avopalveluista Taysin unipoliklinikalle. Uusi järjestely vaikuttaa kymmeneen avopalvelujen työntekijään.
Sairaalapalvelujen yksiköitä ja toimintoja yhdistetään, jotta palvelut olisivat potilaille selkeitä ja sujuvia
Päättyneiden neuvottelujen tuloksena tiettyjen sairaalapalvelujen erikoisalojen yksiköiden toimintoja yhdistetään, jotta potilaiden asioinnista tulisi selkeämpää, toiminnasta yhdenmukaisempaa ja henkilöstön liikkuminen toimipisteiden välillä vähenisi. Sairaalapalveluista yt-neuvottelujen piirissä oli noin 450 henkilöä. Neuvotteluilla ei tavoiteltu henkilöstövähennyksiä.
Tays Keskussairaalaan siirretään Hatanpään ortopedian poliklinikkatoiminta, Valkeakosken endoskopiatutkimukset sekä Valkeakosken hematologian, endokrinologian ja nefrologian poliklinikoiden toiminta. Muutoksilla lisätään yksiköiden toimintavarmuutta ja varmistetaan osaltaan henkilöstön riittävyys.
Valkeakosken ja Sastamalan psykiatrian poliklinikkatoiminnot puolestaan siirretään Tampereen erikoistuneille poliklinikoille ja liikkuvaan työhön mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osa liikkuvan psykiatrian palvelujen tiimeistä toimii jatkossa Sastamalasta ja Valkeakoskelta, ja osa henkilöstöstä jatkaa työtä näissä toimipisteissä.
Liikkuvan psykoosihoidon poliklinikka ja liikkuvan psykiatrian työryhmä yhdistetään. Tällä hetkellä toinen näistä toimii Tipotien sosiaali- ja terveysasemalta ja toinen Tays Keskussairaalasta. Keskitetty toiminta mahdollistaa liikkuvien palveluiden saatavuuden laajentamisen.
Myös Hallituskadulla toimivat arviointi- ja konsultaatiopoliklinikka, mielialahäiriöpoliklinikka ja pakolaispsykiatrian poliklinikka yhdistetään. Kolmen poliklinikan yhdistäminen sujuvoittaa ja nopeuttaa potilaiden hoitoa, yhtenäistää hoitoprosesseja ja mahdollistaa potilaille nykyistä paremman hoidon jatkuvuuden.
Kotisairaalatoiminta keskitetään jatkossa Valkeakosken, Hatanpään, Sastamalan ja Nokian toimipisteisiin. Asukkaiden näkökulmasta muutos ei vaikuta siihen, millä alueella kotisairaalapalvelua tarjotaan. Muutoksen avulla voidaan yhtenäistää toimintaa.
Tays Keskussairaalan LE7–8- ja LEPE-leikkausyksiköiden yhdistämisellä valmistaudutaan uuden M-sairaalarakennuksen valmistumiseen. Yksiköt tulevat M-rakennuksessa toimimaan samoissa tiloissa, ja muutokseen valmistautumiseksi niiden toiminta on tarkoituksenmukaista yhdistää jo ennen uusiin tiloihin muuttamista.
Yhteyshenkilöt
Ollinpoika MariToimialuejohtaja, ikäihmisten palvelutPuh:040 679 2515mari.ollinpoika@pirha.fi
Mustalahti RistoVastaanottopalvelujen vastuualuejohtaja, avopalvelutPuh:044 472 2448risto.mustalahti@pirha.fi
Paananen MarkusSairaalapalvelujen johtajaPuh:044 732 7360markus.paananen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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