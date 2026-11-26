Jyväskylän yliopiston kvanttilaskennan professori Teiko Heinosaari on saanut Nokia Säätiön ja OKKA-säätiön tunnustuspalkinnon ICT-alan opetuksesta.

Heinosaari palkittiin innostavasta ja uudistavasta kvanttilaskennan ja kvanttifysiikan opetuksesta ja siitä, että hän on omalla työllään tuonut kvanttilaskentaa lähemmäs suurta yleisöä.

Heinosaari on muun muassa luonut kaikille avoimen Kvanttilaskennan aakkoset -kurssisarjan ja järjestää säännöllisesti Kello viiden kvanttitee -nimisiä kvanttilaskentaa ja kvanttifysiikkaa popularisoivia keskustelutilaisuuksia Jyväskylässä.

”Olen kvanttifyysikko ja tulin IT-tiedekuntaan vuonna 2023. Tuolloin aloin pohtia, miten kvanttiteoriaa voisi opettaa tiedekuntamme opiskelijoille tavalla, joka olisi ymmärrettävä ja innostava. Tämä oli minulle uusi haaste. Siksi on minulle erityisen merkityksellistä, että tämä tunnustus myönnetään nimenomaan ICT-alan opetuksen kehittämisestä”, Heinosaari sanoo.

Nokian Säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Uusitalo kommentoi palkintoa Nokia Säätiön tiedotteessa:

”Professori Teiko Heinosaari on osoittanut, miten monimutkaisesta tieteellisestä ilmiöstä voi tehdä ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän. Hän on kehittänyt kvanttilaskennan opetusta, toteuttanut avoimia verkkokursseja ja järjestänyt Kello viiden kvanttitee -keskustelusarjaa. Tämä kertoo hänen innostuksestaan ja sitoutumisestaan. Tästä työstä Nokia Säätiö myöntää hänelle historiansa toisen tieto- ja teletekniikan alan opetuksen tunnustuspalkinnon.”

Palkinto jaettiin vuosittaisessa Nokia Säätiön palkinnonjakotilaisuudessa. Opetuksen tunnustuspalkinto jaettiin nyt toista kertaa.

Nokia Säätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee tieto- ja teletekniikan tieteellistä kehitystä ja edistää alan opetusta Suomessa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee koulutusalaa.