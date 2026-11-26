Jyväskylän yliopiston professori Teiko Heinosaari palkittiin työstään kvanttilaskennan opetuksen ja tieteen popularisoinnin parissa
26.11.2026 15:50:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Kvanttilaskennan professori Teiko Heinosaari sai Nokia Säätiön ja OKKA-säätiön myöntämän opetuksen tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnettiin hänen työstään kvanttilaskennan opetuksen parissa ja kvanttilaskennan tunnettuuden edistämisessä.
Jyväskylän yliopiston kvanttilaskennan professori Teiko Heinosaari on saanut Nokia Säätiön ja OKKA-säätiön tunnustuspalkinnon ICT-alan opetuksesta.
Heinosaari palkittiin innostavasta ja uudistavasta kvanttilaskennan ja kvanttifysiikan opetuksesta ja siitä, että hän on omalla työllään tuonut kvanttilaskentaa lähemmäs suurta yleisöä.
Heinosaari on muun muassa luonut kaikille avoimen Kvanttilaskennan aakkoset -kurssisarjan ja järjestää säännöllisesti Kello viiden kvanttitee -nimisiä kvanttilaskentaa ja kvanttifysiikkaa popularisoivia keskustelutilaisuuksia Jyväskylässä.
”Olen kvanttifyysikko ja tulin IT-tiedekuntaan vuonna 2023. Tuolloin aloin pohtia, miten kvanttiteoriaa voisi opettaa tiedekuntamme opiskelijoille tavalla, joka olisi ymmärrettävä ja innostava. Tämä oli minulle uusi haaste. Siksi on minulle erityisen merkityksellistä, että tämä tunnustus myönnetään nimenomaan ICT-alan opetuksen kehittämisestä”, Heinosaari sanoo.
Nokian Säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Uusitalo kommentoi palkintoa Nokia Säätiön tiedotteessa:
”Professori Teiko Heinosaari on osoittanut, miten monimutkaisesta tieteellisestä ilmiöstä voi tehdä ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän. Hän on kehittänyt kvanttilaskennan opetusta, toteuttanut avoimia verkkokursseja ja järjestänyt Kello viiden kvanttitee -keskustelusarjaa. Tämä kertoo hänen innostuksestaan ja sitoutumisestaan. Tästä työstä Nokia Säätiö myöntää hänelle historiansa toisen tieto- ja teletekniikan alan opetuksen tunnustuspalkinnon.”
Palkinto jaettiin vuosittaisessa Nokia Säätiön palkinnonjakotilaisuudessa. Opetuksen tunnustuspalkinto jaettiin nyt toista kertaa.
Nokia Säätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee tieto- ja teletekniikan tieteellistä kehitystä ja edistää alan opetusta Suomessa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee koulutusalaa.
Yhteyshenkilöt
Teiko HeinosaariProfessoriJyväskylä yliopistoPuh:+358503059677teiko.heinosaari@jyu.fiwww.jyu.fi/fi/henkilot/teiko-heinosaari
Teemu RahikkaViestinnän asiantuntijaInformaatioteknologian tiedekuntaPuh:+358 50 569 9529teemu.m.rahikka@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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