Uusien avohoidon lääkkeiden sisääntulokustannukset nousivat noin 1 200 eurosta yli 10 000 euroon 2011–2021. Kasvu oli erityisen voimakasta vuoden 2017 jälkeen. Sisääntulokustannuksella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon uusi lääke keskimäärin maksaa yhtä potilasta kohden kuuden kuukauden aikana lääkkeen tultua korvattavaksi.

Samalla uusien lääkkeiden valikoima muuttui. Harvinaislääkkeiden ja syöpälääkkeiden osuus uusista lääkkeistä lähes kaksinkertaistui, kun verrataan tarkastelujakson alkupuoliskoa ja loppupuoliskoa. Näiden lääkkeiden kustannukset ovat erityisen suuria: harvinaislääkkeiden 12 kertaiset muihin lääkkeisiin verrattuna, syöpälääkkeiden kuusinkertaiset.

– Uudet lääkkeet kohdistuvat yhä useammin pienille ja tarkasti määritellyille potilasryhmille, ja tällaiset lääkkeet ovat usein erityisen kalliita. Kyse ei siis ole vain hintojen muutoksesta, vaan samalla myös lääkevalikoima ja lääkekehityksen painopisteet muuttuvat, sanoo Kelan tutkija Klaudia Kaustiala.

Tulokset ilmenevät Kelan tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin, millaisia uusia lääkeaineita sairausvakuutuksen korvausjärjestelmään hyväksyttiin vuosina 2011–2021 sekä miten niiden kustannukset ja ominaisuudet muuttuivat.

Uusia lääkkeitä tulee markkinoille yhä useammin nopeutetusti

Aiempaa korkeamman hinnan lisäksi uusia lääkkeitä otetaan myös käyttöön aiempaa epävarmemmalla tutkimusnäytöllä. Yhä useampi lääke tulee markkinoille hyödyntäen Euroopan lääkeviraston nopeutettuja tai muita varhaista myyntilupaa tukevia menettelyjä. Niiden avulla uusia lääkkeitä voidaan saada potilaiden käyttöön nopeammin esimerkiksi vaikeiden sairauksien hoidossa silloin, kun hoitovaihtoehtoja on vähän.

Tällaisten menettelyjen piirissä olevien lääkeaineiden osuus lähes kaksinkertaistui tutkimusjakson aikana. Vuosina 2011–2016 niiden osuus uusista korvausjärjestelmään hyväksytyistä lääkeaineista oli 17 prosenttia ja vuosina 2017–2021 jo 32 prosenttia.

Epävarmuutta pyritään Suomen lääkekorvausjärjestelmässä hallitsemaan esimerkiksi ehdollisella korvattavuudella. Sen avulla uusi lääke voidaan ottaa määräajaksi korvattavaksi, vaikka sen kustannuksiin tai hoidolliseen lisäarvoon liittyisi vielä epävarmuutta. Ehdollisen korvattavuuden sopimuksia on tehty eniten syöpälääkkeille. Sopimukset Lääkkeiden hintalautakunnan ja lääkeyrityksen välillä ovat olleet toistaiseksi taloudellisia eli lääkeyritys maksaa osan lääkkeen julkisesta hinnasta takaisin korvauksena epävarmuudesta.

– Tarvitsemme entistä parempia keinoja uusien lääkehoitojen arviointiin, seurantaan ja kohdentamiseen sekä tietoa siitä, miten kustannusten hallintaan käytetyt keinot toimivat käytännössä, sanoo Kaustiala.

Uusien hoitojen saatavuus ja kustannusten hallinta on sovitettava yhteen

Tutkimustulokset korostavat tarvetta seurata tarkasti sekä uusien lääkkeiden kustannusten kehitystä että korvausjärjestelmään tulevan lääkevalikoiman muutosta.

Uusien lääkkeiden käyttöönotossa joudutaan tulevaisuudessa punnitsemaan entistä tarkemmin rinnakkain uusien hoitojen tarjoamia hyötyjä, hoitoihin liittyvää epävarmuutta ja kasvavia kustannuksia. Keskeinen kysymys on, miten mahdollisuus saada uusia lääkehoitoja voidaan sovittaa yhteen lääkekorvausjärjestelmän taloudellisen kestävyyden kanssa.

– Uudet lääkkeet voivat tuoda merkittävää hyötyä potilaille, mutta samalla nopeasti kasvavat kustannukset haastavat lääkekorvausjärjestelmää. Tavoitteena pitää olla, että ihmiset saavat tarvitsemiaan vaikuttavia hoitoja samalla, kun lääkekorvausjärjestelmä säilyy taloudellisesti kestävänä, sanoo Kelan tutkimusyksikön ryhmäpäällikkö Hanna Koskinen.

Lisätiedot

Alkuperäinen julkaisu: Kaustiala, K. ym. (2026). A nationwide register study of new outpatient medicines: trends in initial costs and medicine selection in Finland, 2011–2021.BMC Health Serv Res. DOI: 10.1186/s12913-026-15725-2