Mehiläinen on tuottanut Siikalatvan sosiaali- ja terveyspalvelut vuodesta 2017 alkaen. Siikalatvan kunnan tekemä palvelujen ulkoistussopimus siirtyi Pohteelle hyvinvointialueen käynnistymisen myötä. Sopimuskausi päättyy 31.12.2026 ja Pohde vastaa jatkossa palvelujen järjestämisestä.

– Teemme tiivistä yhteistyötä palvelujen siirrossa Mehiläisen kanssa. Tavoitteenamme on palvelujen siirtyminen sujuvasti sekä Siikalatvan alueen asukkaiden että palveluissa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Palveluihin ei tule katkoksia ja vuodenvaihteessa asukkaita palvelevat edelleen tutut ammattilaiset, sanoo Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Asiakkaita, asukkaita ja henkilöstöä tiedotetaan palveluista ja mahdollisista muutoksista sitä mukaa, kun palvelujen siirto etenee. Muutoksia voi alkuvaiheessa tulla esimerkiksi yhteydenottokanaviin, palvelunumeroihin ja henkilöstön käyttämiin järjestelmiin. Pohteelle siirtyvä henkilöstö on tiiviisti mukana muutoksen suunnittelussa.

– Tavoitteenamme on, että palvelut siirtyvät Pohteen vastuulle sujuvasti ja saumattomasti. Teemme tiivistä yhteistyötä Pohteen kanssa, jotta muutos olisi mahdollisimman helppo sekä asukkaille että henkilöstölle. Haluamme kiittää lämpimästi asiakkaitamme ja työntekijöitämme kymmenen vuoden hienosta yhteistyöstä. Henkilöstömme on tehnyt Siikalatvalla arvokasta työtä, ja on hienoa, että tutut ammattilaiset palvelevat asukkaita myös jatkossa, sanoo Mehiläisen Siikalatvasta vastaava johtaja Vesa Isoviita.

Asukastilaisuus 3.12.2026 kello 17–19 Gananderin koululla

Pohde järjestää sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen liittyvän avoimen asukastilaisuuden Siikalatvalla. Tilaisuus järjestetään Gananderin koulun auditoriossa (Sandelsintie 4, Rantsila) kello 17–19.

Tilaisuudessa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja muita Pohteen viranhaltijoita sekä Mehiläisen edustus. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä ja tilaisuus tallennetaan. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä tästä linkistä.

Tilaisuuteen voi lähettää ennakkokysymyksiä, mikäli ei pääse osallistumaan tilaisuuteen paikan päällä. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen viestinta@pohde.fi. Kirjoita viestin aiheeksi ”Siikalatvan asukastilaisuus”.