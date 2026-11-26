Siikalatvan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Mehiläiseltä Pohteelle, asukastilaisuus järjestetään 3.12. kello 17
26.11.2026 10:00:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Mehiläinen Oy ovat tehneet sopimuksen Siikalatvan palvelujen siirtymisestä Pohteen tuotettavaksi 1.1.2027 alkaen. Henkilöstö siirtyy Pohteelle liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä. Muutos ei aiheuta katkoksia asukkaiden palveluihin, mutta palvelunumeroihin voi tulla muutoksia.
Mehiläinen on tuottanut Siikalatvan sosiaali- ja terveyspalvelut vuodesta 2017 alkaen. Siikalatvan kunnan tekemä palvelujen ulkoistussopimus siirtyi Pohteelle hyvinvointialueen käynnistymisen myötä. Sopimuskausi päättyy 31.12.2026 ja Pohde vastaa jatkossa palvelujen järjestämisestä.
– Teemme tiivistä yhteistyötä palvelujen siirrossa Mehiläisen kanssa. Tavoitteenamme on palvelujen siirtyminen sujuvasti sekä Siikalatvan alueen asukkaiden että palveluissa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Palveluihin ei tule katkoksia ja vuodenvaihteessa asukkaita palvelevat edelleen tutut ammattilaiset, sanoo Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.
Asiakkaita, asukkaita ja henkilöstöä tiedotetaan palveluista ja mahdollisista muutoksista sitä mukaa, kun palvelujen siirto etenee. Muutoksia voi alkuvaiheessa tulla esimerkiksi yhteydenottokanaviin, palvelunumeroihin ja henkilöstön käyttämiin järjestelmiin. Pohteelle siirtyvä henkilöstö on tiiviisti mukana muutoksen suunnittelussa.
– Tavoitteenamme on, että palvelut siirtyvät Pohteen vastuulle sujuvasti ja saumattomasti. Teemme tiivistä yhteistyötä Pohteen kanssa, jotta muutos olisi mahdollisimman helppo sekä asukkaille että henkilöstölle. Haluamme kiittää lämpimästi asiakkaitamme ja työntekijöitämme kymmenen vuoden hienosta yhteistyöstä. Henkilöstömme on tehnyt Siikalatvalla arvokasta työtä, ja on hienoa, että tutut ammattilaiset palvelevat asukkaita myös jatkossa, sanoo Mehiläisen Siikalatvasta vastaava johtaja Vesa Isoviita.
Asukastilaisuus 3.12.2026 kello 17–19 Gananderin koululla
Pohde järjestää sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen liittyvän avoimen asukastilaisuuden Siikalatvalla. Tilaisuus järjestetään Gananderin koulun auditoriossa (Sandelsintie 4, Rantsila) kello 17–19.
Tilaisuudessa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja muita Pohteen viranhaltijoita sekä Mehiläisen edustus. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella.
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä ja tilaisuus tallennetaan. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä tästä linkistä.
Tilaisuuteen voi lähettää ennakkokysymyksiä, mikäli ei pääse osallistumaan tilaisuuteen paikan päällä. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen viestinta@pohde.fi. Kirjoita viestin aiheeksi ”Siikalatvan asukastilaisuus”.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Vesa IsoviitaJohtaja, laajat ulkoistuksetMehiläinen
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän kautta: noora.hostikka@mehilainen.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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