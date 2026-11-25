Keski-Suomen hyvinvointialueen selviämisasema-hätämajoitus aloittaa toimintansa 1.12.2026 osoitteessa Keskussairaalantie 20 B, Jyväskylä. Tilat sijaitsevat samassa rakennuksessa päihdepalvelukeskuksen kanssa Kyllön terveysaseman läheisyydessä. Selviämisasema-hätämajoituksessa yhdistyy selviämisaseman ja asumispäivystyksen toiminnot. Majoituspaikkoja on 14. Katulähetys ry:n hyvinvointialueelle tuottama asumispäivystys Kankitiellä päättyy 30.11.2026.

Selviämisasema-hätämajoitus on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin kello 20–12. Tiloista poistutaan kello 12 mennessä. Viikonloppuisin lauantaista sunnuntaihin ja juhlapyhinä selviämisasema-hätämajoitus on avoinna kello 20–14.30.

– Selviämisasema-hätämajoituksen aukioloaikoja järjestellään esimerkiksi suurten tapahtumien aikana tarpeen mukaisesti ja niistä tiedotetaan erikseen, kertoo palvelupäällikkö Satu Kokkonen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Asiakkaan tuen tarve arvioidaan

Selviämisasema on tarkoitettu yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat päihtymystilan vuoksi turvallisen paikan selviämisen ajaksi. Asumispäivystys puolestaan on tilapäistä, lyhytaikaista ja hätämajoituksen kaltaista palvelua asunnottomille. Selviämisen tai hätämajoituksen yhteydessä kartoitetaan asiakkaan palveluiden tarve sekä mahdollinen päihdeongelma ja ohjataan asiakas hänen tarvitsemiensa palvelujen piiriin.

– Selviämisasema-hätämajoituksessa asiakkaan tilannetta päästään selvittämään sekä arvioimaan tuen tarve ja hakemaan tilanteeseen asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen ratkaisua yhteistyössä sosiaalityön kanssa, palveluvastaava Timo Utriainen täsmentää.

Tavoitteena on asiakkaan nykyistä nopeampi siirtyminen tarpeen mukaisiin asumispalveluihin.

– Selviämisasema-hätämajoituspalvelu kytketään nykyistä tiiviimmin palvelukeskus Hanskan ja päihderiippuvuuspalveluiden palvelukokonaisuuteen. Asunnottomien asiakkaiden on mahdollista arkipäivisin asioida ja viettää aikaa palvelukeskus Hanskassa. Viikonloppuisin selviämisasema-hätämajoitus on avoinna myös iltapäivisin kello 14.30 saakka, muistuttaa Kokkonen.

Kaikki asunnottomat asiakkaat eivät ole päihderiippuvuusasiakkaita. Selviämisasema-hätämajoituksessa on mahdollisuus rajata majoitustilaksi muutettavaa tilaa ovilla, ja näin varmistaa oma rauhallinen tila myös henkilöille, joilla ei ole päihderiippuvuusongelmaa. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä ja selvittää hätämajoituksen tarpeen ilta- ja yöaikaan hätätilanteissa.

– Selviämisaseman hätämajoitukseen voi tulla ilman lähetettä ja sitä kautta voidaan käynnistää asioiden selvitys, Utriainen sanoo.