Uusi tutkimus: asunnottomuuden poistaminen säästää julkisia varoja
26.11.2026 10:14:02 EET | Y-Säätiö | Tiedote
RADAR-tutkimus antaa päättäjille vaalien alla selkeän viestin siitä, että Asunto ensin -mallilla voidaan poistaa asunnottomuutta ja säästää julkisia varoja. Pysyvä koti ja yksilöllinen tuki vähentävät kalliiden palveluiden, erityisesti palveluasumisen, päihdehuollon asumispalveluiden, vieroitushoidon, hätä- ja tilapäismajoituksen käyttöä.
Y-Säätiön ja Turun yliopiston yhteisessä RADAR-tutkimuksessa on selvitetty rekisteriaineistojen avulla suomalaisen asunnottomuustyön kulmakiven, Asunto ensin –mallin, vaikutuksia palveluiden käyttöön ja julkisiin menoihin.
Asunto ensin -mallissa asunnottomuutta kokevia autetaan turvaamalla heille oma vakituinen asunto ja heidän tarvitsemansa tuki. Oma asunto nähdään ihmisoikeutena ja luo perustan elämäntilanteen parantamiselle. Malli eroaa perinteisestä asunnottomuustyöstä, jossa oma asunto on edellyttänyt esimerkiksi hoidossa etenemistä tai päihteettömyyttä ja resursseja on käytetty paljon väliaikaisiin asumisratkaisuihin ja kriisiapuun.
Tulokset: asunnottomuuden poistaminen luo kustannussäästöjä
Tutkimuksessa verrataan keskenään Helsingissä ja Espoossa asunnottomuutta kokeneita henkilöitä, jotka saivat Asunto ensin -mallin mukaisen asunnon ja tuen henkilöihin, jotka joutuivat odottamaan asuntoa yli kaksi vuotta.
"Tutkimustulokset osoittavat, että Asunto ensin -malli vähentää julkisia kustannuksia keskimäärin 268 euroa kuukaudessa yhtä henkilöä kohden. Vuositasolla tämä vastaa noin 3216 euron säästöä", kertoo RADAR-tutkimusta toteuttanut Y-Säätiön tutkija Elisabetta Leni.
Asunto ensin -malli muuttaa palveluiden käyttöä – asunnottomuuden poistaminen säästää rahaa
Asunnottomuus on yhteiskunnalle kallista ja tuo mukanaan erilaisia kustannuksia. Asunnottomuutta kokevat käyttävät enemmän hätämajoituspalveluita, tilapäismajoitusta ja kuntouttavia palveluita. Kun he saavat Asunto ensin -mallin mukaisesti oman asunnon ja tuen, näiden kalliiden palvelujen käyttö vähenee. Tutkimuksessa palveluasumisen, ympärivuorokautisen päihdekuntoutuksen, vieroitushoidon, tilapäismajoituksen ja hätämajoituksen käyttö väheni. Samalla asumistukimenot ja sosiaalipalveluiden käyttö kasvoivat, mutta kokonaiskustannukset laskivat.
Terveydenhuollon tai päihdeavohoidon käytössä ei havaittu selvää vähentymistä tutkimuksen seuranta-aikana. Tämä ei sulje pois terveyshyötyjä, sillä aiemmat sairaudet voivat vaatia jatkuvaa hoitoa, ja pysyvä koti voi helpottaa hoitoon pääsyä. Terveysvaikutusten selvittämiseksi tarvitaan pidempää seurantaa ja suoria terveysmittareita.
Tutkimustuloksilla merkittävä yhteiskunnallinen merkitys
RADAR-tutkimuksen tulokset osoittavat selkeästi, että Asunto ensin -malli edistää asunnottomuuden poistamista ja tuo samalla kustannussäästöjä. Asunto ensin -mallin vahvistaminen on panostus ihmisten hyvinvointiin ja julkisten resurssien vaikuttavaan käyttöön.
Päätökset Asunto ensin -mallin tarjoamisesta tekevät hyvinvointialueet. Tutkimustulosten mukaan säästöt kohdistuvat nykytilanteessa erityisesti kuntiin ja hyvinvointialueille. Tutkimus antaa hyvinvointialueille selkeät taloudelliset kannusteet asunnottomuuden poistamiseen. Hyödyt eivät tietenkään rajaudu taloudelliseen puoleen. Asunnottomuus on aina inhimillinen kriisi, jolla on pitkäkestoisia vaikutuksia. Kyse on ihmisten oikeudesta kotiin ja turvalliseen arkeen.
Asunnottomuuden ehkäisy ja oikea-aikainen apu vahvistavat Asunto ensin -mallin vaikuttavuutta. Pysyvä asunto ja tarvittava tuki tulee turvata ennen kuin asunnottomuus pitkittyy ja ihmisen terveys ja hyvinvointi heikkenevät. Jatkotutkimuksessa tulisi selvittää, missä määrin Asunto ensin -malli edistää toipumista, osallisuutta, työllistymistä ja opiskelua, jotta mallin mahdollisista hyödyistä saataisiin vielä kattavampi kuva. Resurssit tulee suunnata sinne, missä niiden käyttö on vaikuttavinta.
”RADAR-tutkimus osoittaa, kuinka tärkeää on tuottaa tutkittua tietoa asunnottomuustyön vaikuttavuudesta. Y-Säätiö haluaa jatkossakin olla aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä rakentamassa uusia tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia. Tämä edellyttää myös tutkimusrahoituksen turvaamista. Tutkittuun tietoon perustuvilla ratkaisuilla voimme edistää asunnottomuuden poistamista mahdollisimman vaikuttavasti ja auttaa mahdollisimman monia ihmisiä”, sanoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.
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Yhteyshenkilöt
Iina VaaranenViestintäasiantuntijaY-SäätiöPuh:020 7020288iina.vaaranen@ysaatio.fi
Tietoja julkaisijasta
Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä.
Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.
Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.
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