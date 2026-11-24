Frehemgo-valmisteelle EU-myyntilupa A-hemofiliaan liittyvien verenvuotojen estohoitoon
26.11.2026 10:00:16 EET | Novo Nordisk Farma Oy | Tiedote
Frehemgo (denesimigi) on 12.11.2026 hyväksytty verenvuotojen estohoitoon A-hemofilia-potilaille, joilla on vasta-aineita hyytymistekijä VIII:lle. Potilailla, joilla näitä vasta-aineita ei ole, käyttöaihe kattaa vaikean sekä estohoitoa edellyttävän keskivaikean A-hemofilian.1
Euroopan komission myöntämä myyntilupa koskee aikuisia ja lapsia.1
Frehemgo annetaan ihon alle kertakäyttöisellä esitäytetyllä kynällä. A-hemofiliaa sairastava voi yhdessä hoitotiiminsä kanssa valita kerran kuukaudessa, kerran kahdessa viikossa tai kerran viikossa annettavan hoidon.1
Myyntiluvan taustalla FRONTIER-tutkimusohjelma
Myyntilupahakemus perustui FRONTIER-tutkimusohjelmaan kuuluvien FRONTIER2-, FRONTIER3- ja FRONTIER4-tutkimusten tuloksiin. Tutkimuksiin osallistui potilaita, joilla oli tai ei ollut hyytymistekijä VIII:n vasta-aineita.1
Myyntiluvan kannalta keskeisessä FRONTIER2-tutkimuksessa arvioitiin kerran viikossa ja kerran kuukaudessa annettavaa denesimigihoitoa aikuisilla ja vähintään 12-vuotiailla nuorilla. Hoito vähensi hoidettujen verenvuotojen vuositasolle laskettua määrää tilastollisesti merkitsevästi verrattuna tarvittaessa annettavaan hoitoon sekä potilaiden aiempaan hyytymistekijävalmisteilla toteutettuun estohoitoon.1,2
Alle 12-vuotiaiden lasten FRONTIER3-tutkimuksessa arvioitiin viikoittaista ja kuukausittaista hoitoa. Tehoa koskevat tulokset olivat samansuuntaisia kuin nuorilla ja aikuisilla havaitut tulokset.1
Avoimessa FRONTIER4-jatkotutkimuksessa arvioitiin kerran kahdessa viikossa annettavan hoidon tehoa sekä denesimigin pitkäaikaista turvallisuutta kaikilla kolmella antotiheydellä. Tutkimukseen osallistui aikuisia, nuoria ja lapsia.1
Tietoa Frehemgo-valmisteesta
Denesimigi on bispesifinen vasta-aine, joka jäljittelee aktivoituneen hyytymistekijä VIII:n toimintaa. Se muodostaa sillan aktivoituneen hyytymistekijä IX:n ja hyytymistekijä X:n välille ja edistää näin veren hyytymiseen tarvittavan trombiinin muodostumista.1
▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Tietoa A hemofiliasta
A-hemofilia on perinnöllinen verenvuototauti, jossa hyytymistekijä VIII:n puutos tai toimintahäiriö heikentää veren hyytymistä.3
Korvaushoidossa annettua hyytymistekijä VIII:aa vastaan voi kehittyä vasta-aineita, jotka heikentävät korvaushoidon tehoa. Näitä vasta-aineita kutsutaan inhibiittoreiksi.4
I26FRE00001 11.2026
Lähteet
1. Frehemgo. Suomenkielinen valmisteyhteenveto, komission päätöksen 12.11.2026 liite I. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2026/20261112171153/anx_171153_fi.pdf
2. Mancuso ME, Chan AKC, Shanmukhaiah C, et al. Mim8 Bispecific Antibody Prophylaxis in Hemophilia A with or without Inhibitors. N Engl J Med. 2026;394(17). https://doi.org/10.1056/NEJMoa2517384
3. MedlinePlus Genetics. Hemophilia. https://medlineplus.gov/genetics/condition/hemophilia/
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Yhteyshenkilöt
Tero SaukkonenLääketieteellinen johtajaPuh:040 843 3339tskk@novonordisk.com
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