Novo on kansainvälinen terveys- ja lääkealan yritys. Uskomme, että terveempi tulevaisuus rakennetaan nyt. Tuomme yhteen lääketieteellisen huippuosaamisen ja ymmärryksen ihmisten elämästä yli sadan vuoden kokemuksella. Kehitämme hoitomuotoja, jotka auttavat miljoonia ihmisiä voimaan paremmin nyt ja tulevaisuudessa. Yli 67 000 työntekijäämme eri puolilla maailmaa työskentelee sen eteen päivittäin. Tavoitteemme on kumppanuuksien ja investointien avulla ehkäistä sairauksia, parantaa hoitojen saatavuutta ja pienentää ympäristövaikutuksiamme, jotta yhä useampi voisi elää terveempää elämää. Lisätietoja: novonordisk.fi, Facebook, X, LinkedIn, YouTube.